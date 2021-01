BIRMINGHAM, Angleterre – Même lorsqu’elle est aux prises avec des difficultés et des incertitudes sans précédent causées par l’impact continu de la pandémie de coronavirus, la FA Cup parvient toujours à remonter le moral du football.

Un soir où les jeunes d’Aston Villa devaient être renversés par Liverpool, les enfants ont fait peur aux champions de Premier League de Jurgen Klopp avant de finalement succomber à leur qualité de liste. C’était 4-1 à la fin, mais ne vous laissez pas berner par le score. Liverpool a quitté Villa Park, après avoir réservé en toute sécurité une place au quatrième tour, seulement après avoir été obligé de se battre pour sa victoire.

Le fait que cette égalité ait effectivement eu lieu était une réalisation en soi compte tenu du contexte d’une forte augmentation des infections au COVID-19, non seulement dans le jeu anglais, mais dans la société au sens large au Royaume-Uni Peu de temps avant le début de ce match, le gouvernement britannique a annoncé 1325 Décès liés au COVID au cours des dernières 24 heures – un record inquiétant – avec 68 053 ​​tests positifs sur la même période.

Le manager de Newcastle United, Steve Bruce, avait déclaré plus tôt dans la journée qu’il était « moralement mauvais » que le football continue à un moment où le pays était au milieu d’une crise sanitaire, en particulier lorsque tant de cas positifs étaient enregistrés dans le match. bulle censée être sécurisée par COVID. Villa a été forcée de jouer ce match sans toute l’équipe de sa première équipe après 14 cas positifs sur son terrain d’entraînement jeudi. Neuf de ce nombre étaient des joueurs, le personnel d’entraîneurs constituant les cinq autres, donc en l’absence du manager isolant Dean Smith, l’entraîneur de l’équipe de jeunes Mark Delaney a pris en charge une équipe avec un âge moyen d’un peu plus de 18 ans.



Certains se demanderont si Villa aurait dû être mise dans la position d’avoir à jouer et si la FA Cup a été compromise en raison de la perturbation causée par COVID-19, mais la romance de la coupe devra passer au second plan cette saison. D’autres relations de troisième tour ont été affectées par la pandémie, le match de Southampton contre Shrewsbury étant reporté en raison d’une épidémie importante au club EFL League One. Les liens de Middlesbrough et Sheffield Wednesday sont mis en doute après la fermeture des terrains d’entraînement des deux clubs de championnat, tandis que le comté de Derby visite Chorley sans leurs joueurs de première équipe et leur manager par intérim Wayne Rooney en raison d’une épidémie de COVID-19.

Avec l’avertissement de la FA anglaise selon lequel les matchs nuls risquaient d’être perdus si un club était incapable d’aligner au moins 14 joueurs en forme – une insistance née de la nécessité de simplement jouer les matchs sans déclencher un empilement de matches – Villa a été forcée de le faire. se tourner vers les enfants simplement pour honorer ce luminaire. Et ne vous y trompez pas, l’équipe de Delaney était composée d’enfants. En raison des protocoles COVID, les joueurs devaient arriver séparément et, selon le directeur général de Villa, Christian Purslow, la majorité ont été déposés au sol par les parents parce que leurs fils étaient soit trop jeunes pour conduire eux-mêmes, soit n’avaient pas encore réussi leur examen de conduite. .

Et quand ils ont perdu 1-0 en trois minutes, après la tête de Sadio Mane, les jeunes de Villa avaient l’air d’être sur le point d’être emmenés à l’école par les champions de Premier League. Après avoir subi une défaite 5-0 en quart de finale de la Coupe Carabao ici en décembre 2019 après avoir aligné une équipe U-23 en raison d’un affrontement avec les engagements de Liverpool en Coupe du Monde des Clubs de la FIFA au Qatar, le manager Jurgen Klopp a nommé une équipe forte, peut-être pour se venger de cela. lourde défaite il y a 13 mois.

La défaite 7-2 en Premier League d’octobre ici peut également avoir été dans son esprit lorsque Klopp a choisi ses onze de départ. Mais plutôt que de céder après avoir pris du retard, les enfants de Villa ont répondu avec bravoure et détermination pour que Liverpool travaille dur pour sa victoire.

« Tout d’abord, nous devons dire que les enfants ont très bien fait, donc c’est bien. Nous avons eu des problèmes de football, et en seconde période nous avons résolu ces problèmes de football avec le football. Nous avions besoin d’un peu plus de temps, mais à partir de là, c’était complètement clair et complètement confortable et complètement comme cela aurait dû être », a déclaré Klopp.

Le gardien de but Akos Onodi, 19 ans, a effectué un certain nombre d’arrêts impressionnants pour garder Liverpool à distance, tandis que Mamadou Sylla, 18 ans, a lancé un dernier défi pour refuser à Jordan Henderson lorsque le capitaine de Liverpool semblait prêt à marquer de près. Sylla a été impressionnant tout au long, tout comme l’arrière latéral Callum Rowe – un ancien joueur à 21 ans – et le buteur Louie Barry.

« Nous sommes tous très fiers, en tant que club, en tant qu’entraîneurs et en tant que joueurs », a déclaré Delaney. « C’était vraiment un effort monumental, compte tenu de ce que les joueurs ont dû endurer ces derniers jours. »

Barry, 17 ans, est arrivé de Barcelone avec un transfert de 880 000 £ en janvier dernier après un bref passage en Espagne à la suite d’un déménagement du club d’enfance de West Bromwich Albion. L’attaquant est penché pour de grandes choses par ceux qui l’ont vu se développer dans les Midlands, et il a été à la hauteur du battage médiatique avec son but, qui l’a vu retenir l’attention du défenseur Rhys Williams pour s’accrocher à la passe de Rowe avant de placer calmement le gardien passé. Caoimhin Kelleher.

« Nous avons dit que si Louie avait une chance, il la mettrait de côté parce qu’il est un buteur naturel. Nous le voyons à l’entraînement tous les jours, mais le faire sur cette étape était impressionnant », a déclaré Delaney.

Le but de Barry a permis à Villa de se mettre au niveau à la mi-temps, mais la qualité supérieure, l’expérience et la forme physique de Liverpool allaient toujours le dire, surtout une fois que Thiago Alcantara a quitté le banc au début de la seconde période pour apporter un peu de contrôle à leur jeu. Et au moment où le chronomètre avait atteint la barre des 65 minutes, Liverpool s’était dégagé, devançant 4-1 avec des buts de Georginio Wijnaldum, Mane et Mohamed Salah.

À ce stade, Liverpool était en sécurité dans le tour suivant, mais ce n’était pas la promenade que beaucoup avaient prédit avant le match. Villa, sept fois vainqueur de la FA Cup, l’a rendu compétitif et a épargné à la FA l’embarras d’une énorme défaite pour l’un des clubs les plus titrés de la compétition en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Dans des moments aussi difficiles, le football et la FA Cup se battent simplement pour passer du mieux qu’ils peuvent, avec peu de contrôle sur la situation dans laquelle ils se trouvent. Malgré sa défaite, Aston Villa a donné au jeu un coup de pouce indispensable avec ses performances. Dans les semaines à venir, le football aura besoin de moments plus stimulants et de performances animées.