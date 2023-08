L’arrière droit de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, a déclaré que la victoire 2-1 des Reds à Newcastle dimanche était « l’une des meilleures » sous la direction de Jurgen Klopp et « une performance pour les âges ».

Alexander-Arnold était en faute alors que Newcastle prenait l’avantage après 25 minutes lorsqu’il ne parvenait pas à contrôler une passe de Mohamed Salah et laissait Anthony Gordon marquer.

Les choses sont ensuite devenues encore plus difficiles pour Liverpool lorsque Virgil van Dijk a été expulsé pour avoir fait tomber Alexander Isak quelques instants plus tard, mais les Reds ont effectué un retour tardif alors que le remplaçant Darwin Nunez a égalisé après 81 minutes, puis a frappé un vainqueur tardif dans le temps additionnel pour faire taire St. James’ Park et réalise un retournement de situation improbable.

« C’était incroyable, quelque chose de très spécial », a déclaré Trent à Sky Sports après le match. « Vous venez ici avec un plan de match, dictez le jeu et tuez l’atmosphère car c’est un avantage pour eux.

« Mais nous avons dû le faire à la dure, très difficilement. Nous avons creusé profondément et nous sommes ressaisis. Un spectacle pour les âges, l’un de nos meilleurs spectacles. Il y a eu des performances exceptionnelles. »

De son côté, le gardien Alisson Becker a déclaré : « Vous ne pouvez pas sous-estimer Liverpool, même dans un match comme celui-là. Lorsque vous jouez en tant qu’unité, vous pouvez faire tellement de choses, réduire le terrain et jouer avec notre qualité.

« Nous avons dit à la mi-temps que nous aurions des occasions et que nous étions capables de faire quelque chose. Nous l’avons fait. C’était unique en son genre. »

Alisson a également servi de traducteur pour Darwin, qui a déclaré : « Je suis très heureux, l’équipe a fait un très bon travail avec un joueur de moins sur le terrain.

« Nous avons travaillé très dur pour ce genre de moments, je suis très heureux d’entrer et d’aider l’équipe avec deux buts. C’était une belle performance de l’équipe et je suis très heureux. »

Plus d’histoires de Liverpool

Nouvelles des transferts de Liverpool arrive à grands pas alors que nous entrons dans les derniers jours de la fenêtre estivale.

Jürgen Klopp a s’est ouvert sur la décision du club de lancer une méga-offre d’argent pour Caicedo – mais le manager des Reds pourrait quitter Anfield plus tôt que prévu. Pendant ce temps, Liverpool est cibler jusqu’à quatre milieux de terrain au milieu de leurs difficultés sur le marché des transferts.

Dans notre aperçu de la saison des 92 clubsFourFourTwo discute comment Liverpool peut retrouver le chemin de la victoire, avec Salah jouant un rôle central dans tout succès futur cette saison.