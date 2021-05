La victoire de Liverpool à Burnley les dépasse dans un match d’une improbable qualification en Ligue des champions

BURNLEY, Lancashire – Ce n’était pas un décideur du titre de Premier League ou la finale de la Ligue des champions, mais la façon dont Jurgen Klopp a célébré la victoire 3-0 de mercredi soir sur Burnley, vous ne l’auriez pas su.

Huitième du classement après sa défaite face à Fulham en mars, Liverpool entame le dernier week-end de la saison quatrième grâce à la différence de buts et au contrôle de son destin en Ligue des champions.

Une place dans la Ligue des champions de la saison prochaine est remarquablement à portée de main. Crystal Palace et l’ancien manager Roy Hodgson se dressent sur leur chemin. Roberto Firmino, Nat Phillips et Alex Oxlade-Chamberlain ont marqué les buts à Turf Moor alors que Liverpool a enregistré une septième victoire à ses neuf derniers matchs. Ils ont trouvé la forme quand ça compte le plus et sont de retour dans le top quatre pour la première fois depuis février. Juste à temps.

« C’était une demi-finale », a déclaré Klopp. « Nous devions gagner la demi-finale et nous l’avons fait. Rien n’est encore décidé mais nous avons amélioré notre position et nous avons la finale. C’est ce dont nous avions besoin. C’est ce que nous méritons parce que c’était une performance de haut niveau.

« Vous ne pouvez donner aucune chance contre Burnley à cause de la façon dont ils jouent. Ils voulaient aller pour nos demies centrales, mais nos garçons ont très bien fait. » Nous savions qu’avant le match, ce serait incroyablement difficile – ils avaient à peu près 3 500 personnes pas de notre côté. L’atmosphère dans le football est immense.

« Je pensais que les garçons se débrouillaient très bien avec ça. Ils ne se sont pas distraits, ils ont essayé de l’utiliser parce que le bruit est agréable. Nous avons joué beaucoup de bons trucs de football. » Le manager de Burnley, Sean Dyche, a frappé à la tête quand il a dit que Liverpool «ronronnait».

Klopp, qui a transformé Liverpool en champions nationaux et européens au cours des deux dernières saisons, a déclaré que la qualification pour la Ligue des champions se classerait aux côtés de ses plus grandes réalisations et qu’après la saison qu’il a eue, vous pouvez comprendre pourquoi. Les blessures de Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip et Jordan Henderson ont piraté le noyau de son équipe pendant une grande partie de la campagne, mais le casting de soutien – y compris le jeune couple d’arrière central de Phillips et Rhys Williams – s’y est assuré. est encore une opportunité de sortir de cette saison avec une sorte de crédit.

Ce n’est pas souvent que vous vous félicitez d’avoir terminé quatrième alors que l’ambition est de remporter des trophées, mais si Liverpool peut terminer dans le top quatre, il y aura un énorme soupir de soulagement dans la salle de conférence. Le trou financier laissé derrière aurait été un coup dur, en particulier après la pandémie de coronavirus. Si tout se passe bien dimanche contre Palace, cela peut être considéré comme une mauvaise saison plutôt que d’avoir à faire face aux conséquences l’année prochaine et au-delà.

Liverpool a trouvé beaucoup de héros lors de leur ascension et ils peuvent en ajouter un autre à la liste. Trent Alexander-Arnold a remporté un vainqueur à la 90e minute contre Aston Villa en avril et dimanche contre West Bromwich Albion, c’était une tête à peine croyable du gardien Alisson qui a arraché trois points. Rien d’aussi spectaculaire n’était nécessaire à Turf Moor, mais Klopp peut être ravi de la contribution de Phillips.

Firmino, soudainement en forme, avait déjà calmé quelques nerfs sur le banc de Liverpool juste avant la mi-temps lorsqu’il a ajouté à son doublé à Old Trafford avec une finition nette du cut-back d’Andy Robertson. Le but crucial, cependant, était de Philips au début de la seconde période, se dirigeant vers le centre de Sadio Mane.

Non content de cela, le joueur de 24 ans, qui n’a fait ses débuts en championnat qu’en octobre, a effacé la tête de Ben Mee quelques instants plus tard pour s’assurer qu’il n’y avait pas de riposte de Burnley. Interrogé par la suite sur celui qui était le plus agréable, Phillips a donné la réponse que vous attendez d’un défenseur.

« Celui que j’ai effacé de la ligne », a-t-il dit.

« C’est mon travail, empêcher le ballon d’aller dans le filet. Si je peux marquer des buts, des jours heureux, c’est un bonus. Mais c’est mon travail de garder une feuille blanche. C’était un match vraiment difficile, physique. C’était l’un des le plus dur que j’ai eu de toute la saison. «

Il savait exactement à quel genre de soirée s’attendre lorsque Matthew Lowton a lancé un long ballon à Chris Wood avec à peine cinq secondes au compteur. Le remplaçant Oxlade-Chamberlain a bouclé les choses tardivement avec un troisième but mérité, qui étant donné que les Reds ne sont qu’au-dessus de Leicester sur la différence de buts, pourrait s’avérer une contribution vitale même si ce match était déjà gagné.

« Vous ne pouvez pas aller à Burnley et espérer gagner 3-0, c’est généralement incroyablement serré », a déclaré Klopp.

« Nous devons nous assurer de récupérer rapidement. Nous avons une équipe mince dans certaines positions. Nous devons les envelopper de coton. J’ai hâte de voir les 10 000 fans d’Anfield. Rien n’est décidé. Les palais sont forts. »

Rien n’est décidé, mais maintenant c’est fermement Liverpool à perdre.