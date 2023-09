La victoire de l’Inde au G20 cache d’âpres divisions entre l’Occident et le Sud | Nouvelles

New Delhi, Inde – Le Premier ministre Narendra Modi a peut-être réussi à élaborer une déclaration commune du G20, mais la façade d’« une terre, une famille, un avenir » – le thème du sommet du G20 tenu dans la capitale indienne – cache des relations conflictuelles et d’âpres différends. qui séparent le Sud de l’Ouest.

A l’approche du sommet de deux jours des économies les plus riches du monde qui s’est terminé dimanche, l’Inde s’est présentée comme le champion des pays en développement au milieu de divisions sur des questions allant de la guerre en Ukraine au changement climatique et à la sécurité alimentaire et énergétique mondiale.

Dans son discours d’ouverture, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il était devenu trop facile pour certains pays en développement de dire que la lutte contre le changement climatique relève uniquement de la responsabilité de l’Occident. « Je suis préoccupé par cet état d’esprit croissant », a-t-il déclaré, faisant référence aux exigences selon lesquelles les pays occidentaux devraient assumer davantage de responsabilités en matière d’émissions.

Les commentaires de Macron reflètent certaines des tensions en coulisses qui ont eu lieu ces dernières semaines alors que l’Inde et d’autres pays hôtes se sont précipités pour voir s’ils pouvaient obtenir une déclaration commune, nécessaire pour que le sommet soit considéré comme un « succès ».

Le climat était l’un des domaines critiques, avec quelques points de friction étant la réduction progressive de tous les combustibles fossiles, l’augmentation des objectifs en matière d’énergies renouvelables et la réduction des émissions mondiales de 43 pour cent d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2019.

De nombreux pays émergents résistaient à tout discours sur tous ces points. Les représentants indiens ont reproché à leurs homologues occidentaux d’être responsables de l’état de la pollution de la planète et d’espérer que les pays du Sud freinent leur utilisation des combustibles fossiles, même s’ils en ont besoin pour créer de la croissance. Ce débat a divisé la salle.

Les pays européens ont été les plus touchés par les critiques, car l’Inde est restée respectueuse envers les États-Unis et la Russie, ont déclaré à Al Jazeera des personnes proches du dossier.

Mais ce sont finalement les représentants de l’Inde qui ont également réussi à faire avancer le débat. New Delhi a cité son propre engagement en faveur des énergies renouvelables et a réussi à inclure dans la déclaration finale un texte qui triplerait la capacité renouvelable à l’échelle mondiale.

Et bien que la déclaration indique également que les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent être réduites à 43 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2019, elle n’inclut pas de mention sur l’élimination progressive des combustibles fossiles.

«C’est vraiment le compromis», a déclaré l’une des personnes proches du dossier. « Tout le monde peut prétendre être actif dans la lutte contre le changement climatique, mais il y a ses lignes rouges respectives. »

L’un des autres domaines de discussions tendues – et un autre point sensible entre le Sud et l’Occident – ​​a été la conversation autour du rôle des banques multilatérales de développement et de leur rôle dans le monde d’aujourd’hui.

«C’était tellement douloureux», a déclaré l’une des sources proches du dossier, notant que chacun avait des points de vue différents sur ce que devraient être ces institutions et qu’ils exprimaient tous leurs doléances.

Le point le plus important – pour le monde extérieur – était le discours sur la guerre en Ukraine. La déclaration finale stipule que « tous les États » devraient « s’abstenir de la menace ou du recours à la force pour rechercher une acquisition territoriale contre l’intégrité territoriale et la souveraineté ou l’indépendance politique de tout État ».

Il n’y a aucune référence explicite à l’agression russe, contrairement à la déclaration du G20 à Bali l’année dernière qui citait une résolution des Nations Unies condamnant « dans les termes les plus fermes l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine ».

Le discours sur la guerre a été laissé jusqu’à la toute fin, a déclaré l’une des personnes citées ci-dessus, alors que New Delhi a pris un « gros pari » et s’est efforcé de parvenir d’abord à un consensus sur les autres domaines.

La déclaration a également laissé de côté les délibérations des pays membres du G20 invités et des institutions mondiales pour préparer le communiqué final, une grande différence par rapport au sommet de Bali, qui les avait retenus presque jusqu’à la toute fin.

L’Inde et son voisin du nord, la Chine, n’étaient pas sur la même longueur d’onde sur plusieurs questions, notamment la réduction des émissions et le langage utilisé sur la guerre en Ukraine.

«Ils ont suivi la Russie sur tout : si la Russie recommandait la suppression de ceci ou de cela, ils le soutenaient. Je ne sais pas si c’était prévu », a déclaré la source.

Mais en fin de compte, les négociateurs indiens ont réussi à rédiger une déclaration finale, quel que soit le nombre de points de la liste de souhaits qu’ils ont dû omettre. Modi, qui a occupé le devant de la scène lors de ce sommet de deux jours, vantera sans aucun doute ces victoires lors des prochaines élections nationales et nationales en Inde.

Et Modi, qui n’a pas encore terminé, envisage désormais une autre plateforme internationale. Dans son discours de clôture dimanche, le Premier ministre indien a proposé d’organiser un sommet virtuel en novembre avant de passer le relais du G20 au Brésil.