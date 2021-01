Ils disent que la foudre ne frappe pas deux fois au même endroit et Frank Lampard espère certainement que la vieille maxime sonne juste après que son équipe de Chelsea ait été battue par une équipe de Leicester qui est passée au sommet de la Premier League après une victoire 2-0. au King Power Stadium. Brendan Rodgers, quant à lui, pensera différemment.

En décembre 2015, le remarquable succès de Leicester a été déclenché par une victoire 2-1 à domicile face à une équipe de Chelsea en difficulté. L’équipe de Claudio Ranieri n’a jamais regretté ce point et remporterait la Premier League plus tard cette saison. Quant à Chelsea, la défaite a marqué la fin du manager Jose Mourinho, limogé trois jours plus tard.

Cinq ans plus tard, Leicester a une fois de plus remporté la première place, personne ne pensant vraiment qu’ils finiront comme champions et Chelsea a un autre entraîneur qui commence à se demander si sa prochaine défaite sera sa dernière.

« Ils [Leicester] Nous avons été plus précis que nous et avons couru plus que nous « , a déclaré Lampard. » Le strict minimum est de courir, sprinter et couvrir le terrain et trop de nos joueurs ne l’ont pas fait.

« Nous avons été battus par la meilleure équipe. Les batailles individuelles ont été perdues. Les joueurs veulent bien faire, ils ont les bonnes intentions, mais cela devrait être un gros choc pour eux.

« C’est clairement inquiétant. C’est une période dont nous ne sommes pas satisfaits et que d’autres clubs ont vécu pendant cette période. L’important est que les joueurs rebondissent. C’est la nature acharnée de ce que c’est. »

Tout en exigeant clairement plus de ses joueurs, Lampard n’est pas allé aussi loin que Mourinho en 2015 – lorsque le Portugais a accusé son équipe de «trahir» sa tactique – mais les similitudes sont néanmoins là en ce qui concerne l’incapacité d’un manager à obtenir le meilleur de ses joueurs.

Lampard peut au moins indiquer que son équipe est toujours en contact – ne serait-ce que juste – avec les quatre premiers après la sixième défaite de Chelsea de la saison.

Chelsea est huitième, à cinq points des places de la Ligue des champions, tandis que l’équipe de Mourinho était 16e, un point au-dessus de la zone de relégation. La mauvaise nouvelle pour Lampard est que 2015-16 a été la seule fois où Chelsea a fait un pire début de saison à l’époque de Roman Abramovich.

Brendan Rodgers et Leicester sont de retour au sommet de la Premier League, tandis que Chelsea de Frank Lampard est en difficulté.

Lampard subit une pression croissante, non seulement à cause de mauvais résultats, mais parce que les grandes signatures estivales du club – Timo Werner, Kai Havertz et Ben Chilwell – ne parviennent pas à respecter les normes attendues. Werner, qui a débuté sur le banc, n’a pas marqué de but en championnat depuis novembre et son seul but en 15 matchs est venu contre League Two Minnows Morecambe en FA Cup. La misère de l’Allemand a été aggravée par un but tardif exclu pour la plus serrée des décisions de hors-jeu.

Mais Lampard a du mal à prouver qu’il est l’homme pour faire avancer le club en tant que manager et ses lacunes ont été révélées par Rodgers qui, allié à l’excellent recrutement de joueurs de Leicester, a de nouveau fait des champions du titre des Foxes avec sa capacité d’entraîneur et sa gestion humaine.

Le fait que Rodgers ait déjà été membre du personnel d’entraîneurs de Chelsea sous Mourinho et Luiz Felipe Scolari n’aidera pas non plus Lampard, ses patrons n’apprécieront probablement pas de voir leur équipe assemblée de manière coûteuse battue si facilement par un entraîneur parti pour poursuivre sa carrière ailleurs.

Ces mêmes directeurs de Chelsea se sont peut-être demandés où serait leur équipe actuelle dans le tableau de la Premier League si Rodgers était entraîneur.

L’ancien patron de Liverpool et du Celtic a confirmé sa réputation de l’un des meilleurs entraîneurs britanniques depuis son retour en Premier League il y a deux ans et Rodgers et Leicester méritent d’être pris au sérieux dans la course au titre de cette saison. Depuis que Rodgers a quitté le Celtic pour occuper le poste de Fox en février 2019, Leicester est une force avec laquelle il faut compter.

Mais peuvent-ils revenir à 2015-16 et remporter à nouveau le titre?





Manchester City, Manchester United et Liverpool sont plus susceptibles de terminer comme champions en raison de leur plus grande profondeur, mais ne vous y trompez pas, c’est une très bonne équipe de Leicester et ils ne devraient pas être écartés.

Ils avaient déjà battu City, Spurs et Arsenal cette saison avant de réclamer les trois points contre Chelsea.Ils savent donc comment jouer contre les plus grands clubs et il y a suffisamment de talent et d’expérience dans l’équipe pour soutenir un défi de titre.

Malgré la perte de Harry Maguire et Chilwell contre United et Chelsea, respectivement, depuis le début de la saison dernière, Leicester a déterré des pierres précieuses pour les remplacer et renforcer l’équipe dans d’autres domaines, avec Lee Congerton, directeur sportif de Rodgers au Celtic, après l’Irlandais du Nord. au King Power et en aidant à recruter des gens comme Wesley Fofana, Youri Tielemans, James Justin et Timothy Castagne, qui ont tous été impressionnants dans cette victoire.

Rodgers a mélangé les nouvelles recrues avec les membres survivants des champions de Ranieri – Kasper Schmeichel, Marc Albrighton et Jamie Vardy – pour faire de Leicester une équipe capable de battre n’importe qui le jour même.

Mais ils n’avaient même pas besoin d’être à leur meilleur pour battre Chelsea, qui a commencé terriblement et n’a pas récupéré.

Une mauvaise défense de Christian Pulisic dans un coin a permis à James Maddison de centrer pour Wilfred Ndidi pour marquer un premier match de sixième minute et cela aurait pu être 2-0 neuf minutes plus tard lorsque Maddison a frappé la barre transversale de 20 mètres.

Et ce n’allait clairement pas être la nuit de Chelsea lorsqu’une décision de pénalité a été annulée par VAR 39 minutes après que Jonny Evans eut fait trébucher Pulisic. Les rediffusions ont montré que la faute était en dehors de la surface de réparation et Mason Mount a envoyé le coup franc bien au-dessus de la barre.

Deux minutes plus tard, la défense plus chaotique de Chelsea a conduit au deuxième de Leicester, lorsque le ballon a rebondi sur Maddison après qu’Antonio Rudiger ait fait un gâchis de défi sur Vardy, laissant Maddison marquer de près.

Malgré la stabilisation du navire en seconde période, Chelsea avait rarement l’air de se battre pour revenir dans le match et Leicester a mérité la victoire qui les a menés en tête du classement.

« Nous sommes au sommet de la ligue parce que nous travaillons dur », a déclaré Maddison. «Nous ne sommes pas là par hasard. Nous ferons nos affaires en arrière-plan, laissons-les parler de Liverpool, de Man United et des Spurs, nous continuerons simplement à faire ce que nous faisons.

« Vous pouvez être mis à l’écart. Le match le plus important est le prochain match, aussi cliché soit-il, c’est comme ça que nous devons travailler parce que nous avons cette mentalité. »

United et City peuvent tous deux remonter au-dessus de Leicester avec des victoires contre Fulham et Aston Villa, respectivement, mercredi, mais cette performance a souligné la force de l’équipe de Rodgers.

Le revers de la médaille a également mis en évidence les problèmes que Lampard se bat pour surmonter, mais contrairement à Mourinho en 2015, il aura peut-être le temps de trouver une réponse. Cependant, il ne tardera pas.