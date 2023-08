La victoire de l’East Bengal FC en Coupe Durand contre le NEUFC entachée de racisme

Calcutta : La victoire remarquable du Bengale oriental contre le NorthEast United FC en demi-finale de la Coupe Durand a été éclipsée par des allégations de racisme, les supporters de l’équipe visiteuse signalant des cas d’insultes racistes et ayant été ciblés avec des pierres et des pantoufles pendant le match.

Les 16 fois champions ont réalisé l’un des plus grands retours en comblant un déficit de deux buts dans les deux dernières minutes et en remportant une victoire palpitante 5-3 aux tirs au but pour se qualifier pour la finale de la Coupe Durand après 19 ans.

Cependant, les scènes qui se sont déroulées après le match ont brossé un tableau sombre alors que les supporters du NEUFC, au nombre d’une centaine, ont affirmé que les supporters de la brigade Rouge et Or leur avaient pointé des projectiles et des insultes. Le match a attiré plus de 22 000 spectateurs.

Les conditions étaient telles qu’une intervention immédiate de l’armée indienne et de la police locale était nécessaire pour assurer la sortie en toute sécurité des supporters du NorthEast United FC.

Cependant, aucune plainte officielle n’a encore été déposée concernant l’incident présumé.

Le secrétaire général de la Fédération indienne de football, Shaji Prabhakaran, a cependant promis d’agir.

« Je suis attristé de lire ceci. Nous allons aborder cette question. Nous avons une tolérance zéro à cet égard. Nous devons faire tout notre possible pour éliminer complètement ce genre de problèmes du football indien », a publié Prabhakaran sur sa plateforme de médias sociaux « X », anciennement Twitter.

Les deux équipes ont, quant à elles, condamné l’incident présumé.

« Le NorthEast United FC est profondément troublé par le récent incident de racisme, de hooliganisme et de violence dirigé contre certains de nos supporters lors du match de demi-finale de la Coupe Durand contre l’East Bengal FC au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan mardi. Le racisme n’a pas sa place dans le football, ni dans aucun aspect de la vie, et nous condamnons sans équivoque un tel comportement », a déclaré le NEUFC dans un communiqué mercredi.

« Nos fans font partie intégrante de notre équipe et nous sommes unis contre toute forme de discrimination. Nous avons déjà porté cette question à l’attention des organisateurs du tournoi et des responsables locaux.

« Nous souhaitons remercier l’armée indienne et les responsables de la police locale pour avoir pris des mesures rapides contre les auteurs de ces actes. Nous leur sommes également reconnaissants d’avoir fourni une protection adéquate à nos fans et de les avoir accompagnés jusqu’à l’endroit souhaité. East Bengal a ajouté : « L’East Bengal FC condamne toutes les formes de racisme. Il n’y a pas de place pour la discrimination dans le football, un sport qui rassemble les gens. L’armée indienne, organisatrice du plus ancien tournoi d’Asie, n’a pas encore fait de déclaration.

