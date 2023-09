La victoire de l’Argentine et de Messi en Coupe du Monde était « préméditée » – Van Gaal

Louis van Gaal a laissé entendre que le résultat de la Coupe du Monde de la FIFA, au Qatar l’année dernière, visait à aider Lionel Messi à remporter enfin le trophée avec l’Argentine.

Messi a mené l’Argentine à son premier et troisième triomphe de son pays en Coupe du monde en décembre 2022, alors que l’attaquant vedette a marqué deux fois en finale pour aider la nation sud-américaine à battre la France 4-2 aux tirs au but au stade de Lusail.

L’Argentine avait déjà éliminé les Pays-Bas de la compétition en quarts de finale après les avoir battus aux tirs au but après un match nul 2-2.

Van Gaal, qui a démissionné de son poste d’entraîneur-chef des Pays-Bas après leur élimination en Coupe du monde, a estimé que le match était « prémédité ».

« Je ne veux pas vraiment en dire grand-chose », a déclaré Van Gaal aux journalistes. « Quand on voit comment l’Argentine a marqué ses buts et comment nous avons marqué les nôtres, et comment certains joueurs argentins ont dépassé les limites et n’ont pas été punis, alors je pense que tout cela était un match prémédité. »

Lorsqu’on lui a demandé de clarifier ce qu’il voulait dire, Van Gaal a répondu : « Je pense tout ce que je dis. »

Lionel Messi a été nommé joueur du tournoi après avoir mené l’Argentine à la Coupe du monde l’année dernière. Catherine Ivill/Getty Images

Lorsqu’on lui a demandé à nouveau s’il voulait dire que Messi devrait devenir champion du monde, Van Gaal a répondu au journaliste : « Je pense que oui, oui ».

Il y avait des tensions entre Messi et Van Gaal pendant le match après que l’attaquant ait célébré son but en courant devant l’entraîneur des Pays-Bas et en mettant ses mains à ses oreilles.

Le capitaine argentin a également approché Van Gaal après les tirs au but et Messi a déclaré plus tard qu’il regrettait ses actions dans le match.

Le capitaine néerlandais Virgil van Dijk, qui a joué contre l’Argentine lors de la Coupe du monde, n’est pas d’accord avec les commentaires de son ancien entraîneur.

« Je l’ai entendu ce matin, en effet. Et c’est en fait ça », dit-il. dit à NOS. « C’est bien sûr son opinion. Tout le monde est autorisé à avoir une opinion. Je ne partage pas la même opinion. »

Des informations d’Associated Press ont été incluses dans ce rapport.