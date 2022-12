La victoire de l’Argentine est sa meilleure performance de la Coupe du monde

AL DAAYEN, Qatar – Les tournois à élimination directe comme la Coupe du monde exigent généralement que vous terminiez fort, contrairement, par exemple, à un format de ligue où vous pouvez prendre une grosse avance au départ et boitiller le premier à franchir la ligne d’arrivée. L’Argentine a évidemment compris le message. La nuit où Lionel Messi a marqué son 11e but en Coupe du monde (dépassant Gabriel Batistuta pour la plupart dans l’histoire du tournoi masculin du pays) lors de son 25e match de Coupe du monde (égalant Lothar Matthaus), ils ont atteint leur sixième finale de Coupe du monde de la manière la plus convaincante possible.

L’Argentine est sortie pour son échauffement d’avant-match avec la fanfaronnade d’un lutteur professionnel, alors que le DJ du stade Lusail jouait “La Mano de Dios” de Rodrigo, l’hommage à Diego Maradona sur un rythme “cumbia”. Et, comme pour la musique d’entrée d’un lutteur professionnel, la plupart du temps Albiceleste foule consciencieusement sauté.

Les grandes entrées, cependant, signifient peu quand elles ne sont pas soutenues par de grandes performances. En fait, l’Argentine s’était améliorée au fur et à mesure que le tournoi avançait. Hormis le troisième match de groupe contre la Pologne, cependant, ils n’avaient pas réussi à réaliser une performance de 90 minutes, laissant une marge de deux buts contre les Pays-Bas en quarts de finale (ils ont finalement avancé aux tirs au but) et faisant presque la même chose contre l’Australie. en huitième de finale.

Mardi soir au Lusail Iconic Stadium, c’était différent. C’était complet. C’était confiant. C’était le contrôle. Et, alors que Messi a ouvert le score sur place et a fourni un moment d’habileté ridicule dans la mise en place du troisième but, c’était une performance d’équipe. Quelle que soit la dépendance de Messi qui les ait affligés dans le passé, elle a été guérie dans la nuit. Il n’était que la cerise sur le gâteau.

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni savait comment la Croatie allait jouer. Son homologue Zlatko Dalic ne s’en cache pas. Selon lui, il avait le “meilleur milieu de terrain du monde” avec Luka Modric, Mateo Kovacic et Marcelo Brozovic, et il allait l’utiliser pour contrôler le jeu autant qu’il le pouvait. C’est le plan de match qui a si bien fonctionné contre le Brésil : faire en sorte que l’adversaire vous poursuive lorsque vous avez le ballon, notamment parce que, si vous avez le ballon, les autres gars ne peuvent pas marquer sur vous.

Pour contrer la menace, l’Argentine est passée à un défenseur à quatre et à un diamant de facto au milieu de terrain. Lisandro Martinez est sorti à l’arrière, est entré Leandro Paredes, un milieu de terrain défensif qui joue au ballon. Avec Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez et Alexis Mac Allister, cela signifiait non seulement qu’ils avaient un homme supplémentaire au milieu pour contrer le trio croate, mais ils avaient aussi un milieu de terrain qui pouvait augmenter l’intensité.

Cela comptait contre une équipe croate plus âgée et qui avait écopé deux fois de pénalités lors des tours précédents. Juste après la demi-heure de jeu, le ballon en profondeur de Fernandez a trouvé Julian Alvarez, qui a été renversé par Dominik Livakovic dans la surface. Messi converti sur place.

Quelques instants plus tard, l’Argentine a reçu une dose de bonne fortune, mais du genre qui favorise les courageux. Alvarez a ramassé une balle lâche à mi-chemin et a avancé sur le comptoir comme un train de marchandises en fuite. Le ballon a décollé de Josko Gvardiol (deux fois) puis de Borna Sosa et pourtant, comme par magie, est resté sur le chemin d’Alvarez pour qu’il rentre à la maison.

L’Argentine menait 2-0 et était en route. En fait, ils auraient pu en faire trois avant la pause, mais Livakovic était attentif à la tête proche du poteau de Nicolas Tagliafico.

Lionel Messi et Julian Alvarez ont chacun marqué lors de la victoire dominante de l’Argentine en demi-finale contre la Croatie mardi. Richard Heathcote/Getty Images

Dalic est un gars qui ne dit jamais mourir, mais aussi un réaliste. Il s’est clairement rendu compte que ses triangles au milieu de terrain n’allaient pas remettre la Croatie dans le match, et à la cinquième minute de la seconde mi-temps, il avait envoyé deux ailiers (Mislav Orsic et Nikola Vlasic) et un avant-centre costaud (Bruno Petkovic) tout en enlevant son milieu de terrain général à Brozovic. La Croatie allait aller directement.

Scaloni a contré le mouvement d’échecs de Dalic avec l’un des siens. Paredes est sorti, Martinez est entré, donnant à l’Argentine un dos trois et des corps supplémentaires pour contrer l’inévitable assaut aérien.

L’Argentine était à l’aise et organisée et pouvait lancer des compteurs. Et puis, bien sûr, il y avait le facteur Messi : le fait que n’importe où, n’importe quand, il puisse faire quelque chose d’impensable. A 20 minutes de la fin, il recevait le ballon en transition, large à la mi-course, talonné par Gvardiol.

C’était Messi, 35 ans, contre Gvardiol, qui n’est pas seulement le cadet de Messi de 15 ans, mais aussi l’un des meilleurs jeunes défenseurs d’Europe. Vous vous attendez à ce que Messi évoque une sorte de ruse de jeu de jambes pour trouver de l’espace, ou peut-être voir (et réussir) une passe que personne d’autre ne voit. Vous ne vous attendez pas à ce qu’il emmène le jeune faire un tour.

Mais c’est ce qu’il a fait.

Messi a fait l’une de ces courses où il semble faire 10 pas par seconde, avec Gvardiol au-dessus de lui, le faisant correspondre pas à pas. Un shimmy, un stop-start, Messi n’a cependant pas pu ébranler sa marque. Pourtant, le ballon est resté collé à son pied. Un dragback, une pirouette, et toujours Gvardiol était là, impossible à perdre, comme le reflet dans un miroir. Et donc Messi a fait semblant dans un sens et est allé dans l’autre, les jambes pompant toujours plus vite, et a dribblé d’une manière ou d’une autre autour de Gvardiol, comme il aurait pu le faire autour de mille et un cônes orange à l’entraînement dans son enfance. C’était un exploit aussi athlétique que technique. Ce n’est pas ce qu’on attend d’un vétéran. Mais alors, Messi est Messi.

Il a couronné le tout avec une simple balle carrée dans la surface, que l’Alvarez en attente a renvoyé à la maison et c’était tout. Sauf, bien sûr, pour le souvenir d’un talent irréel qui a probablement déjà été transformé en GIF.