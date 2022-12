La victoire de l’Argentine en Coupe du monde fait pleurer Andres Cantor à la télévision

L’Argentine a remporté la Coupe du monde de manière spectaculaire en battant la France dans ce qui était sans doute l’une des plus grandes finales de tous les temps. Lionel Messi et compagnie. a battu les champions 2018 aux tirs au but après avoir terminé 3-3 en prolongation.

L’Argentine a mené la compétition avec deux premiers buts en première mi-temps, mais un doublé rapide de Kylian Mbappe à dix minutes de la fin signifiait que le match irait en prolongation. Messi a donné une avance de 3-2 à son équipe mais Mbappe a encore une fois répondu avec son deuxième penalty de la nuit pour rétablir la parité à 2 minutes de la fin.

Cependant, c’est l’équipe sud-américaine qui l’a emporté dans la fusillade grâce à l’héroïsme d’Emiliano Martinez.

Telemundo appelle le coup de pied gagnant

Andres Cantor de Telemundo, qui commentait pendant la finale, n’a pas pu retenir ses émotions lorsque Gonzalo Montiel a marqué son coup de pied qui a donné à l’Albiceleste son troisième titre de Coupe du monde, son premier depuis 1986.

Cantor, né à Buenos Aires, a versé des larmes de joie après le triomphe épique de l’Argentine. L’homme de 59 ans couvre la Coupe du monde depuis 1990 et sa déclaration emblématique “GOOOOOOOOLLLLL” est devenue un récit familier parmi les téléspectateurs américains.

Larmes de joie

Cantor, agrippant son partenaire de diffusion, s’est effondré en larmes en criant : « ARGENTINA CAMPEON DE MUNDO ! qui se traduit par “l’Argentine, championne du monde”.

L’appel de Cantor est devenu viral dans les médias sociaux et celui qui entrerait dans l’histoire pour immortaliser l’occasion de Lionel Messi réalisant enfin son rêve de remporter le plus grand trophée du football mondial.

Le commentateur d’origine argentine a rejoint l’équipe de diffusion de NBC pour les Jeux olympiques de Sydney en 2000 et est devenu un atout pour la diffusion en anglais et en espagnol couvrant les événements majeurs à travers le monde.

Traduits en anglais, les mots sincères de Cantor étaient : « GOOOOOOAL, l’Argentine est la championne. L’Argentine est championne du monde. L’Argentine est CHAMPION DU MONDE. Du ciel, ils l’ont fait.

Vous l’avez fait, joueurs. Ils ont conquis le ciel. L’Argentine est championne du monde. Messi est le champion du monde. Il ne pouvait en être autrement. Argentine. La sélection argentine de Lionel Scaloni est championne du monde. Argentine. L’Argentine est championne du monde. 36 ans, en attente. L’Argentine, l’Argentine est championne du monde.

Crédit photo : IMAGO / Focus Images