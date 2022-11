La victoire de l’Arabie saoudite contre l’Argentine parmi les plus gros chocs de la Coupe du monde

L’Argentine a vu sa campagne de Coupe du monde 2022 prendre un départ catastrophique alors que Lionel Messi & Co. a subi une défaite choc 2-1 contre l’Arabie saoudite lors du match d’ouverture du groupe C.

Invaincu lors de ses 36 matchs précédents avant le tournoi – une séquence qui remontait à juillet 2019 et était juste derrière le record du monde de 37 matchs de l’Italie – l’Argentine a pris les devants après seulement 10 minutes lorsque Messi s’est converti du point de penalty. Cela semblait être le premier de plusieurs objectifs pour le Albiceleste qui a dominé et avait plusieurs buts exclus pour hors-jeu.

Cependant, les Saoudiens ont riposté et ont finalement pris les devants peu de temps après la seconde mi-temps grâce à deux buts rapides de Saleh Al-Shehri et Salem Al-Dawsari – ce dernier étant l’un des premiers prétendants au but du tournoi. Dans un autre match qui s’est étiré bien au-delà de la barre des 100 minutes, l’équipe d’Hervé Renard a ensuite tenu bon pendant plus de 40 minutes alors que vague après vague d’attaques argentines ont été contrecarrées avec résilience.

Le coup de sifflet final déclenche des scènes d’exaltation à l’intérieur du stade emblématique de Lusail alors que l’Argentine abandonne sa longue série d’invincibilité à une équipe non fantaisiste en dehors du top 50 du classement mondial de la FIFA.

Le penalty précoce de Lionel Messi ressemblait au premier de nombreux buts pour l’Argentine, mais l’Arabie saoudite a riposté pour produire l’un des plus gros chocs de la Coupe du monde de tous les temps. Hector Vivas – FIFA/FIFA via Getty Images

L’Argentine peut peut-être se réjouir du fait qu’elle a déjà perdu son premier match lors d’une Coupe du monde, qu’elle a récupéré et qu’elle a finalement atteint la finale (plus à ce sujet dans un instant). Mais la défaite contre l’Arabie saoudite au Qatar entre directement dans les annales des bouleversements les plus sismiques de l’histoire du tournoi, avec ces autres résultats choc.

Cela peut ne pas sembler être un choc particulièrement majeur selon les normes modernes, mais le résultat de ce match de phase de groupes au Brésil est toujours cité comme l’un des plus gros, sinon le plus gros, bouleversements de l’histoire des finales de Coupe du monde. L’équipe d’Angleterre comptait plusieurs grandes stars du jour à Tom Finney, Stan Mortensen et Billy Wright tandis que le XI américain était une collection lâche de semi-pros inconnus qui n’avaient joué qu’une seule fois auparavant. Le choc devait être une formalité pour l’Angleterre mais le seul but du match est venu de Joseph Gaetjens, qui a dévié un tir de Walter Bahr au fond des filets.

Italie : 0-1 contre la Corée du Nord, Coupe du monde 1966

Le jour où Pak Doo-Ik a écrit son nom dans le folklore du football pour toujours, et à Ayresome Park à Middlesbrough de tous les endroits. Alors que l’ancien terrain de Boro a disparu depuis longtemps, un moulage en bronze de la botte de Pak reste toujours dans le lotissement qui l’a remplacé en hommage à l’attaquant qui a largué une Italie étoilée de la Coupe du monde 1966. La Corée du Nord a ensuite affronté le Portugal en quarts de finale, mais s’est finalement décrochée contre le grand Eusebio, qui a marqué quatre buts et fourni une passe décisive à l’autre lors d’une victoire 5-3. Pendant ce temps, le Azzuri ont été laissés pour rentrer chez eux sous le couvert de la nuit mais ont quand même réussi à se retrouver face à un “accueil” instable à leur retour: des supporters en colère bombardant l’équipe de tomates alors qu’ils sortaient de l’aéroport de Gênes.

Il y a eu d’autres grands bouleversements de la Coupe du monde impliquant l’Italie, comme les défaites contre la République d’Irlande en 1994, contre la Corée du Sud, co-hôte de 2002, et la défaite en séries éliminatoires contre la Macédoine du Nord plus tôt cette année qui a bloqué leur route vers le Qatar, mais l’humilité au mains de la Corée du Nord reste leur nadir.

Argentine : 0-1 contre le Cameroun, Coupe du monde 1990

Un duel physique macabre dont on se souvient peut-être mieux du tacle à la hache infâme de Benjamin Massing sur Claudio Caniggia – un “défi” emblématique des tactiques brutales exposées tout au long du match. L’Argentine, championne en titre de la Coupe du monde, a de nouveau été menée par les talents mercuriels de Diego Maradona et le Albiceleste ont été fortement soutenus pour gagner à nouveau à Italia ’90.

En revanche, le Cameroun était un outsider 500-1, mais cela n’a pas empêché les Lions indomptables de donner absolument tout ce qu’ils avaient pour renverser les gros bonnets, bien qu’ils aient été réduits à neuf hommes à la fin du match. La tactique a fonctionné – juste – alors que François Omam-Biyik a marqué le but décisif avec une tête à la 67e minute pour arracher la victoire la plus disputée.

Bien qu’elle ait perdu son premier match, l’Argentine s’est ressaisie pour atteindre la finale, seulement pour perdre contre l’Allemagne de l’Ouest par un seul but à Rome.

La France s’est retrouvée du mauvais côté de l’un des bouleversements les plus mémorables de l’histoire de la Coupe du monde lorsqu’elle a été battue par le Sénégal lors du match d’ouverture de la finale de 2002. Papa Bouba Diop s’est glissé pour marquer le seul but du match après la percée d’El Hadji Diouf Les Bleus‘ ligne défensive, laissant les champions en titre surpris se demander ce qui venait de se passer.

Les champions en titre ne se sont jamais remis, Thierry Henry étant expulsé lors d’un match nul 0-0 avec l’Uruguay avant qu’une défaite 2-0 contre le Danemark ne leur garantisse un retour rapide à la maison. L’histoire s’est répétée huit ans plus tard lorsque, avec le camp entaché de combats internes, la France était à nouveau titulaire du trophée de quatre ans plus tôt, mais a été éliminée en phase de groupes après des défaites contre le Mexique et l’Afrique du Sud.

Habitués à gagner tous les tournois auxquels ils participaient, les champions du monde et d’Europe en titre, l’Espagne, ont été confrontés à une sévère confrontation avec la réalité au Brésil lorsque les Pays-Bas se sont révoltés à Bahia. Le score était égal à la mi-temps, mais une brillante performance en deuxième mi-temps des Néerlandais les a vus partir d’un but pour écraser les hommes de Vicente del Bosque avec une rafale de buts, y compris une tête plongeante à longue portée inspirée de Robin van Persie.

Alors que l’Espagne cherche à remporter son quatrième trophée international majeur consécutif, la défaite doit sûrement être la plus dégonflante jamais enregistrée (surtout étant la première fois qu’elle a concédé cinq buts dans un match international depuis 1963). Cependant, Gerry Armstrong dirait probablement le contraire, car c’est son but qui a valu à la courageuse Irlande du Nord sa fameuse victoire choc 1-0 contre La Roja à la Coupe du monde 1982 en Espagne.

Brésil : 1-7 contre l’Allemagne, Coupe du monde 2014

Alors que se faire battre par ses voisins l’Uruguay à domicile lors de la finale de la Coupe du monde de 1950 est un concurrent sérieux pour être l’embarras international le plus douloureux du Brésil des temps modernes, le monde entier ne le regardait pas en direct comme ils l’étaient 64 ans plus tard. L’année était 2014, le stade était l’Estadio Mineirao à Belo Horizonte, et l’Allemagne était l’équipe responsable du dumping du Séléçao des demi-finales de leur propre Coupe du monde de la manière la plus brutale imaginable.

Même avant le coup d’envoi du match, l’équipe locale avait l’air trop émotive pour son propre bien alors qu’elle rendait hommage avant le match au joueur vedette Neymar, absent en raison d’une blessure au dos subie lors de la victoire en quart de finale contre la Colombie. Ils ont été incapables de se concentrer sur la tâche à accomplir, permettant à Thomas Muller d’ouvrir les vannes après seulement 11 minutes et de se retrouver menés 5-0 à la mi-temps.

Allemagne : 0-2 contre la Corée du Sud, Coupe du monde 2018

L’Allemagne était championne du monde en titre lorsqu’elle a été éliminée des quarts de finale de la Coupe du monde de 1994 par la Bulgarie – un match qui a peut-être été son plus bas moment sur la plus grande scène du football, jusqu’en 2018.

Low était à la barre comme Die Mannschaft – qui défendaient à nouveau leur titre mondial – ont été éliminés de la Coupe du monde 2018 lors de la phase de groupes à la suite d’une défaite dévastatrice et dramatique contre la Corée du Sud, qui a marqué ses deux buts après 90 minutes. Son Heung-Min faisant rouler le ballon dans un filet vide avec le gardien Manuel Neuer bloqué à l’autre bout du terrain a été un moment inoubliable.