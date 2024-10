La victoire de la rivalité sauvage du Tennessee contre l’Alabama place Tide dans une position périlleuse de bulle des séries éliminatoires

Par Kennington Smith III, Joe Rexrode et David Ubben

KNOXVILLE, Tennessee — Le n°11 du Tennessee a remporté une victoire de 24-17 samedi contre le n°7 de l’Alabama, portant un autre coup dur aux espoirs de son rival en séries éliminatoires de football universitaire lors de la première saison du Crimson Tide sous Kalen DeBoer.

Après une première mi-temps stagnante des deux côtés, le Tennessee a repris vie offensivement en seconde période, y compris une passe de touché de 16 verges de Nico Iamaleava à Chris Brazzell II à l’arrière de la zone des buts avec 5:52 à jouer pour donner l’avantage aux Vols. quatre. Quelques possessions plus tard, le Tennessee a scellé la victoire avec une interception de Will Brooks de Jalen Milroe avec 1:24 à jouer.

NICO À BRAZZELL POUR LE PLOMB EN 4ÈME 🔥🔥 @Vol_Football pic.twitter.com/jzq1gvK1kl – Réseau SEC (@SECNetwork) 19 octobre 2024

Contre la deuxième défense du Tennessee, les quatre derniers entraînements de l’Alabama ont totalisé 3 verges sur 11 jeux. De manière critique, le Tide a récupéré le ballon sur sa propre ligne de 30 mètres avec 2:25 à jouer et a reculé. Après une passe incomplète au troisième essai, Kendrick Law a été sanctionné pour une faute personnelle, ramenant le Tide à la quatrième place et à 22 sur son propre 18. Bien qu’il lui restait trois temps morts, DeBoer a choisi d’y aller et un écran la passe s’est déroulée bien avant un premier essai.

Le Tide a ensuite limité les Vols à un panier, mais la dernière passe de Milroe sur la dernière possession de l’Alabama a été interceptée.

L’Alabama (5-2, 2-2 SEC) avait remporté 15 matchs consécutifs lors de la rivalité du troisième samedi d’octobre de 2007 à 2021 avant que les Vols (6-1, 3-1) ne franchissent enfin la bosse avec une victoire spectaculaire à domicile en 2022. Bien que le Tide ait gagné l’année dernière à Tuscaloosa, samedi a marqué la deuxième victoire consécutive du Tennessee contre l’Alabama au Neyland Stadium, quelque chose qui ne s’était pas produit depuis 2004 et 2006.

Il s’agissait également de la deuxième défaite de l’Alabama avant novembre – quelque chose qui ne s’était pas produit depuis la première saison de Nick Saban en 2007.

Will Brooks a appelé au jeu ! pic.twitter.com/DWMbCUWSTF – Football du Tennessee (@Vol_Football) 20 octobre 2024

L’Alabama et le Tennessee à différents endroits dans la course SEC

Soudain, il y a un réel espoir pour le Tennessee, non seulement pour une candidature aux séries éliminatoires, mais aussi dans la course à la SEC. Après une semaine d’inactivité pour célébrer, le programme des Vols se termine ainsi : Kentucky, État du Mississippi, en Géorgie, à Vanderbilt. Cette course semble en fait plus difficile maintenant qu’il y a un mois, car MSU a trouvé son pouls, le Kentucky va jouer un peu en défense et Vanderbilt est une équipe légitime de la SEC. Mais si les Vols peuvent gérer des affaires autres que la Géorgie – de préférence avec une performance compétitive là-bas – une place en séries éliminatoires devrait être un pari solide.

L’Alabama est entré samedi avec 76 pour cent de chances de participer aux séries éliminatoires, selon L’Athlétismemodèle de projections, tandis que le Tennessee était à 31 pour cent. Les Vols ont bondi à 55 pour cent après la victoire et le Tide est tombé à 52 pour cent.

Voici comment l’Alabama termine les choses dans une course SEC qui a débuté samedi avec trois équipes invaincues en championnat et six autres avec une défaite : Missouri, à LSU, à Oklahoma, Auburn. Avec tout le respect que je dois à la difficulté de prédire cette ligue et le sport en général, un seul de ces matchs, à LSU, semble difficile. La victoire est sur la table, mais elle est également absolument nécessaire si cette équipe veut avoir une chance de se qualifier pour les éliminatoires du football universitaire. Quant au match pour le titre SEC ? Cela ressemble à un espoir lointain. —Rexrode

Désolé, vous ne pouvez pas retirer le poteau de but de ce tunnel. Pivoter. pic.twitter.com/Q3XnvMdTEt – Joe Rexrode (@joerexrode) 19 octobre 2024

Des erreurs bâclées rendent la victoire de l’Alabama improbable

À leur conception, les séries éliminatoires à 12 équipes étaient censées rendre presque impossible pour des équipes comme l’Alabama de rater le terrain. Maintenant, dans sa première année, des séries éliminatoires sans l’Alabama sont une possibilité très réelle – une évolution choquante, étant donné que le Tide a participé aux séries éliminatoires à quatre équipes au cours de huit saisons sur dix.

Une défaite contre le Tennessee couplée à une défaite contre Vanderbilt et à une victoire terne contre la Caroline du Sud place l’Alabama dans une position simple mais difficile : gagner ou échouer. Compte tenu de ce que nous avons vu lors du Crimson Tide au cours du mois dernier, une victoire semble peu probable. L’Alabama accueille le Missouri la semaine prochaine avant une semaine de congé et un road trip à LSU. Il y a encore un voyage en Oklahoma et à l’Iron Bowl à venir au cours de la dernière semaine de la saison régulière.

Plus immédiatement, le résultat de samedi est extrêmement décevant pour l’Alabama. Plus que la perte elle-même, c’est ainsi que l’Alabama continue de se retrouver dans ces positions. C’était un autre match avec de lourdes pénalités (15 pour 115 yards), un autre match avec des revirements coûteux, un autre match où il a été dominé (408 à 314) et apparemment sous-entraîné tout au long de la séquence.

Il ne fait aucun doute que le talent est là, mais l’idée d’une course au championnat national pour l’Alabama semble plus lointaine qu’elle ne l’a été depuis longtemps. — Forgeron

Qu’est-ce qui est différent dans l’Alabama sous DeBoer ?

Le plus gros problème en ce moment est un mauvais jeu en seconde période.

L’équipe de l’Alabama 2023 était connue pour ses retours en seconde période avec six. Après le match de samedi, il est clair que l’équipe de cette année n’a pas le même ADN.

Samedi marquait le quatrième match consécutif dans lequel l’Alabama était mené à un moment donné au quatrième quart. Au cours des trois derniers matchs, il avait été dominé 57-45 en seconde période. Après la défaite de samedi, cette marge est passée à 78-55.

C’était l’histoire classique de deux mi-temps pour la défense de l’Alabama. Un effort étouffant en première mi-temps a cédé la place à une seconde mi-temps désastreuse au cours de laquelle l’offensive du Tennessee a explosé pour 21 points et plusieurs conversions de troisième essai après n’en avoir eu qu’une en première mi-temps. L’offensive de l’Alabama a réussi deux touchés lorsque cela était nécessaire au troisième quart, mais elle a calé au quatrième car le Tide n’a pas pu surmonter la bosse.

C’est une tendance inquiétante aujourd’hui et qui va de l’avant. La marge d’erreur de l’Alabama a disparu, et il faudra une bonne exécution pendant quatre trimestres pour l’emporter. The Tide doit faire une introspection pour trouver ce niveau de jeu en novembre. — Forgeron

Les décisions conservatrices de Heupel font mal, puis aident

Cela a été stupéfiant de voir l’entraîneur du Tennessee, Josh Heupel, renoncer à des occasions d’être agressif lors des appels de quatrième essai, des décisions qui étaient autrefois évidentes lorsque cette attaque produisait à un niveau élevé. Le premier qu’il a commis samedi ressemblait à une erreur – plutôt que d’essayer de lancer son attaque tôt avec un quatrième et 3 à l’Alabama 35, il a envoyé Max Gilbert pour tenter un panier de 53 verges qui a été manqué. Il a pris une décision similaire – bien que plus défendable – plus tard dans la première mi-temps. Cette fois, c’était quatrième et 7 et un échec sur 50.

Mais l’instinct de Heupel, au milieu des huées, s’est avéré correct au quatrième quart-temps avec une décision de botter en quatrième et sixième position des 41 de l’Alabama, menés 17-14. Un botté de dégagement et une couverture parfaits ont abouti au ballon de l’Alabama au 4, à un trois-et-out et à un touché du Tennessee pour la série suivante. La défense avare des Vols s’est encore une fois imposée jusqu’au bout pour remporter la troisième victoire du programme dans le top 10 AP au cours de ses cinq derniers essais. —Rexrode

Tennesseeessee surmonte un autre départ lent avec une arrivée rapide

Les difficultés offensives du Tennessee en première mi-temps se sont poursuivies contre l’Alabama. Pour le troisième match consécutif, les Vols n’ont pas réussi à marquer en première mi-temps. Cela ne s’était pas produit depuis 1963 – et la sécheresse est survenue après que les Vols aient totalisé 149 points en première mi-temps contre Chattanooga, NC State, Kent State et Oklahoma pour commencer cette saison.

Quatre disques du Tennessee ont atteint le territoire de l’Alabama au cours de la première mi-temps samedi, mais les Volontaires n’ont réussi à marquer sur aucun d’entre eux. Le porteur de ballon Dylan Sampson a tâtonné pour la première fois de sa carrière (lors de sa 284e course en carrière) à la fin d’une possession au premier quart qui a atteint les 18 de l’Alabama. Iamaleava est revenu d’une blessure au dos et a lancé une vilaine interception dans la zone rouge alors qu’il tentait lancer le ballon sur un jeu interrompu. Et Gilbert a raté ces coups de pied de 53 et 50 mètres.

Mais après avoir totalisé seulement 143 verges en première mi-temps, les Vols en ont amassé 265 en seconde période, tout en évitant des revirements coûteux. Bien que Iamaleava n’ait lancé que 194 verges, les Vols ont accumulé 214 verges au sol derrière les 26 courses de Sampson pour 139 verges et deux touchés et ont finalement réalisé en moyenne 5,7 verges par jeu contre 4,0 de Tide alors que leur défense se tenait à nouveau haute. -Ubben

(Photo : Butch Aneth / Getty Images)