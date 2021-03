La victoire de la Grande-Bretagne sur le vaccin Covid est due au Brexit, déclare l’eurodéputé allemand qui attribue le fiasco de l’Europe à la «  main morte de l’UE  »

Le succès du vaccin BRITAIN est grâce au Brexit, a déclaré un eurodéputé allemand – ajoutant que « la main morte de l’UE » est à blâmer pour le fiasco dans le reste de l’Europe.

Cela intervient alors que les données montrent que certains pays européens à la vitesse d’escargot ne parviendront pas à piquer la majorité des adultes avant 2023 s’ils continuent au rythme actuel.

🦠 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour…

Les régulateurs britanniques ont approuvé les vaccins Pfizer et AstraZeneca beaucoup plus tôt que l’organisme équivalent de l’UE, l’Agence européenne des médicaments.

Et la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a pris le contrôle de la commande de doses pour l’ensemble du bloc, une décision que beaucoup blâment pour des retards angoissants.

Plus de 20 millions de personnes au Royaume-Uni ont reçu au moins une dose, et les ministres souhaitent que tous les adultes de plus de 18 ans se voient offrir cette dose d’ici le 31 juillet.

Mais l’Allemagne n’a jusqu’à présent piégé que 5% de ses 84 millions d’habitants et en France, ce chiffre est de 4%.

Gunnar Beck, expert en droit et député européen, a déclaré que les racines du problème remontent à l’été dernier, lorsque l’UE a tardé à sécuriser l’approvisionnement en vaccins.

Il a écrit dans le Mail du dimanche: « En théorie, la Commission européenne pourrait utiliser son pouvoir d’achat pour assurer la livraison rapide de centaines de millions de doses à des prix défiant toute concurrence.

« Mais cela a ignoré la main morte de la bureaucratie européenne, qui est la dernière chose dont vous avez besoin en cas de crise.

« Des semaines et des mois précieux ont été perdus dans la fureur des marchands de chevaux à Bruxelles. De nombreuses commandes n’ont été passées qu’en septembre, ce qui, malgré son poids financier, a mis l’Europe au fond de la file d’attente. »

Il a également critiqué la chancelière allemande Angela Merkel et d’autres dirigeants pour avoir semé la méfiance dans le coup AstraZeneca de fabrication britannique.

Cela a conduit des millions de personnes à travers l’Europe à refuser de l’avoir, laissant certains centres de vaccination presque vides.

Le Dr Gunnar a écrit: « Cet état de fait n’a rien à voir avec le mérite réel du jab Oxford-AstraZeneca – ou même les vertus du programme de vaccination lui-même comme traitement du coronavirus – et tout à voir avec la posture politique de l’UE élite qui tente de dissimuler ses échecs en pointant le doigt du blâme ailleurs.

« Alors que la Grande-Bretagne utilisait ses libertés liées au Brexit pour obtenir une gamme de vaccins différents et organiser un déploiement national, l’UE est entrée dans son mode par défaut de grattage réciproque, de querelles et d’échec. »

La semaine dernière, une photo d’un centre de vaccination déserté à l’aéroport de Bruxelles est venue symboliser le chaos dans l’UE.

Et le journal le plus vendu en Allemagne, Bild, a admis que le succès du vaccin britannique faisait l’envie de l’Europe dans une bannière de première page annonçant les échecs de l’UE.

Le pays a plus d’un million de doses d’AstraZeneca dans une chambre froide après que les patients aient refusé de recevoir un coup.

Même Mme Merkel, une ancienne scientifique, a déclaré qu’elle ne l’aurait pas car elle est trop âgée à 66 ans.

L’Allemagne a décidé de manière controversée qu’elle ne devrait pas être donnée aux plus de 65 ans, même si l’EMA a décidé qu’elle pouvait être utilisée pour tous les groupes d’âge.

Le gouvernement a maintenant été exhorté à inverser cette politique car l’autorité nationale des vaccins a admis que son évaluation antérieure était erronée.

Thomas Mertens, chef du Comité permanent de la vaccination, a promis «une nouvelle recommandation mise à jour très prochainement».

Il a ajouté: «D’une manière ou d’une autre, tout s’est très mal passé».

Il a déclaré que la commission pensait que le jab d’AstraZeneca était «très bon» et que leur évaluation était «maintenant encore meilleure avec l’ajout des nouvelles données».

Un groupe de scientifiques allemands a également exhorté le gouvernement à suivre la Grande-Bretagne et à retarder la deuxième dose, estimant qu’elle sauverait 15 000 vies.

Les autorités de l’UE avaient auparavant qualifié l’approche britannique d ‘ »imprudente ».

Un total de 11 des 27 États de l’UE, dont l’Espagne, la France et la Belgique, ont refusé de recommander le vaccin AstraZeneca pour les personnes âgées car les essais de phase trois n’ont pas inclus de nombreux volontaires de plus de 65 ans.

Les données réelles de l’Écosse montrent qu’elle est efficace à 94% pour prévenir la maladie Covid dans tous les groupes d’âge.

L’Autriche a déjà inversé sa politique et la France a indiqué qu’elle le ferait aussi.

Jeudi, le président Emmanuel Macron a déclaré qu’il le prendrait volontiers des semaines après avoir faussement affirmé qu’il était « quasi inefficace ».

Mais il est apparu cette semaine que quatre doses d’AstraZeneca sur cinq livrées aux pays de l’UE restent inutilisées.

Des données distinctes ont mis à nu la lenteur de la vaccination à travers le continent.

Politico traqueur de vaccin vivant montre que le Royaume-Uni est en passe de vacciner 96 pour cent des adultes d’ici la fin de l’été au rythme actuel.

Le pays de l’UE le plus performant, Malte, n’aura réalisé que 62% de sa minuscule polulation.

La France et l’Allemagne auront du mal à vacciner plus de 28% des adultes et la Belgique en aura fait 20% d’ici septembre.

Et si les vaccins ne sont pas distribués plus rapidement, la France et l’Allemagne n’auront pas atteint leur objectif de piquer 70% des adultes avant novembre 2022, et certains pays auront des mois de retard.

En janvier, Mme von der Leyen a imposé une interdiction d’exportation de vaccins par l’UE dans le cadre d’une guerre avec les sociétés pharmaceutiques qu’elle accusait de retenir des doses.

Pendant ce temps, Mme Merkel et M. Macron font face à des mutineries chez eux, car la hausse des infections pourrait entraîner des verrouillages de plusieurs mois.

Ici, Boris Johnson a déclaré que pratiquement toutes les restrictions seraient levées en Angleterre d’ici le 21 juin.