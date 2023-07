La victoire de la Gold Cup de l’USMNT contre le Canada était un thriller chaotique

CINCINNATI – Il y a une tendance dans le football international à tirer un sens de chaque match. L’absence de rencontres régulières et l’importance démesurée de la Coupe du monde ont de l’effet. Extérieurement, cela peut créer un processus improductif qui favorise une réaction excessive et suscite des questions sans réponse.

Prenez le match de quart de finale de la Gold Cup de l’équipe nationale masculine des États-Unis contre le Canada dimanche soir au TQL Stadium, par exemple. Une foule incroyable s’est réunie pour offrir une atmosphère à enjeux élevés et une série d’événements chaotiques pour une soirée mémorable. En l’espace d’environ une heure de temps réel, les États-Unis ont marqué ce qui semblait être un vainqueur tardif, ont concédé un penalty d’égalisation, sont descendus dans le temps supplémentaire, ont obtenu leur propre égaliseur chanceux, puis ont avancé aux tirs au but (3-2) après le Match nul 2-2.

C’était amusant. C’était amusant et, eh bien, c’est à peu près tout. Le seul impact matériel est que les États-Unis se rendent maintenant à San Diego pour affronter le Panama en demi-finale mercredi. Les États-Unis étaient la meilleure équipe et des gagnants mérités, mais le match était un travail fastidieux et n’était pas exactement une publicité pour ce à quoi ressemble le football de haut niveau.

S’attendre à autre chose aurait été un aveu de naïveté. Avec un entraîneur par intérim et une liste spéculative, ce tournoi n’allait jamais être une collection de performances propres et bien forées. Au lieu de cela, la valeur de ce tournoi est d’exposer les joueurs à la scène et de les aider à comprendre ce qu’il faut pour concourir dans ce genre de contextes.

« Nous avons construit une équipe qui n’abandonne jamais », a déclaré le milieu de terrain Gianluca Busio. « Même avec des gars qui sont dans leur saison morte et des gars qui sont dans leur saison, c’est juste un bon mélange et je pense que cela montre à quel point nous avons progressé en tant que groupe. »

Le sentiment partagé par Busio était cohérent avec ce que plusieurs autres joueurs ont relayé après la victoire. Brandon Vazquez, qui a marqué pour donner une avance de 1-0 aux États-Unis à la 88e minute, a parlé de la résilience de l’équipe. L’arrière gauche DeJuan Jones a fait l’éloge de la culture et de la fraternité. Peut-être que tout cela est facile à tenir pour acquis, mais ce n’est pas toujours acquis.

« Dès le début, il s’agit de donner à tous ces joueurs la possibilité de naviguer dans le jeu de groupe, de naviguer dans les KO », a déclaré l’entraîneur par intérim BJ Callaghan. « Donc, quand nous regardons les joueurs à l’avenir, alors que nous nous préparons pour [the World Cup in] 2026, ils ont tous la préparation pour avoir un impact. »

Matt Turner s’est imposé devant le filet alors que l’USMNT éliminait le Canada de façon spectaculaire. Andy Lyons/Getty Images

C’est une approche logique, même si seuls quelques-uns des joueurs de cette liste ont apparemment une chance réaliste de devenir des contributeurs majeurs de l’équipe d’ici 2026.

Le gardien Matt Turner est l’exception évidente. Le partant indéfectible est le principal lien entre l’équipe de la Gold Cup et la version de premier choix qui a remporté une victoire contre la meilleure équipe du Canada lors de la finale de la Ligue des nations le mois dernier. Turner avait la possibilité de retourner à Arsenal avant la pré-saison de l’équipe, mais a plaidé pour rester aux États-Unis, disputer quelques matchs et assumer davantage un rôle de leadership.

« Lorsque vous participez à ce type de tournois, vous n’êtes ensemble que pendant une courte période », a déclaré Turner. « Donc, dans ces jeux, vous en apprenez tellement sur vous-mêmes. Et je pense que pour nous, faire confiance au processus, faire confiance aux coups de pied arrêtés, faire confiance à tout le travail que nous faisons.

« Vous ne pouvez pas simuler l’intensité d’un match à élimination directe. Plus les gars ont d’expérience dans notre groupe de joueurs pour jouer dans des matchs à élimination directe et jouer dans des atmosphères à élimination directe, c’est mieux pour le football américain dans son ensemble. »

Turner en est un bon exemple. Il a noté que la dernière fois qu’il était dans le filet lors d’une fusillade, c’était lors des séries éliminatoires de la Coupe MLS avec le New England Revolution, qui a été éliminé par le NYCFC.

« Je me mettais tellement de pression », a déclaré Turner. « Comme si j’avais vraiment besoin d’avoir un grand moment. »

Contre le Canada, c’était différent. Bien qu’il ait concédé un penalty dans les arrêts de jeu, Turner était confiant et appréciait le moment.

« En entrant dans les tirs au but, c’est au niveau et j’avais l’impression que j’allais pouvoir rester et attendre et réagir sur quelques-uns d’entre eux », a-t-il déclaré. « Je n’avais pas de tableaux de pénalités dans ma tête ni de notes sur ma bouteille d’eau. Je me concentrais juste sur le moment. J’étais capable de me tenir debout et d’en sauver un au milieu au début de la fusillade est vraiment important. »

Sa présence a un effet calmant sur le reste de l’équipe. « Je pense qu’il a de l’aura », a déclaré Jones, un ancien coéquipier de la Nouvelle-Angleterre. « Je pense qu’il a même jeté le [Canada] les gars. Même sans le sauver, ils ont heurté la barre transversale. Je pense qu’ils ont peur qu’il le sauve. Il a été énorme pour nous ce soir et c’est un peu ce que nous attendons de lui. »

Attendez-vous à un match similaire contre le Panama mercredi. Pour que les États-Unis se qualifient pour la finale de dimanche, il faudrait un autre effort de préparation qui teste la volonté de chaque individu de concourir. Et si le thriller sur le Canada était un indicateur, cela augure bien pour l’USMNT.