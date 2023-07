La victoire de la Gold Cup de l’USMNT contre le Canada a été un thriller et une leçon

CINCINNATI, Ohio – L’équipe nationale masculine des États-Unis a évité une sortie anticipée de la Gold Cup de la Concacaf grâce à une victoire aux tirs au but contre le Canada pour se qualifier pour la demi-finale du tournoi.

Après avoir disputé un match nul 2-2 en 120 minutes – dont deux buts en prolongation – le penalty de Jesus Ferreira pour mettre les États-Unis en avance 3-2 s’est avéré être le vainqueur après le cinquième botteur du Canada, Charles-Andreas Brym. barre transversale pour terminer la partie.

Il s’agissait de la deuxième victoire des États-Unis contre le Canada cet été, après leur victoire 2-0 en finale de la Ligue des Nations le mois dernier. Les Américains affronteront le Panama, qui a battu le Qatar 4-0 samedi, à San Diego mercredi en demi-finale.

Les États-Unis ont pris les devants 1-0 à la 88e minute sur un but de Brandon Vazquez du FC Cincinnati avant qu’un penalty de Steven Vitoria pour le Canada dans le temps d’arrêt n’égalise le match. Le Canada semblait également avoir gagné le match lorsque Jacob Shaffelburg du Canada a marqué à la 109e minute, mais un but contre son camp de Scott Kennedy a offert une nouvelle vie aux États-Unis.

Réaction rapide

1. L’USMNT montre une mentalité de gagnant dans un combat acharné

Les États-Unis étaient la meilleure équipe et le vainqueur mérité. Mais après avoir pris du retard à la 109e minute de prolongation, il est apparu qu’ils seraient en deçà de la demi-finale de la Gold Cup pour la première fois en plus de deux décennies.

Le but contre son camp qui l’a lié n’est pas exactement une réponse modèle, mais ce que les États-Unis ont montré était une résilience pour continuer.

Ils ont maintenu la pression et quelque chose de bien s’est produit. Autant le talent amélioré de l’équipe a fait la différence au cours des dernières années, autant elle a souvent trouvé le moyen de trouver de la magie tard dans ces compétitions de la Concacaf.

Cela reflète la culture et le désir de l’équipe. Ces choses sont difficiles à mesurer, mais quand vous le voyez, vous pouvez l’apprécier – et c’était le cas dimanche soir.

2. Un test plus difficile du Canada révèle les problèmes d’attaque de l’USMNT

De même que les États-Unis ont disputé leurs deux derniers matches de groupe de la Gold Cup, toute analyse doit être précédée par le gouffre de talents entre les Américains et leurs adversaires. Contre le Canada, cependant, ce n’était pas le cas.

Alors qu’aucune des deux équipes en quart de finale de dimanche n’a aligné quoi que ce soit qui ressemble à une équipe de premier choix, la qualité des deux côtés était similaire. Et avec cela étant le cas, cette attaque explosive que les États-Unis ont montrée à Saint-Louis et à Charlotte a disparu.

Brandon Vazquez célèbre après avoir marqué en quart de finale de la Gold Cup de la Concacaf contre le Canada au TQL Stadium le 9 juillet 2023 à Cincinnati, Ohio. John Dorton/USSF/Getty Images

Pourquoi? Ça a commencé sur les ailes. Comme cela a été le cas tout au long des tournois, les ailiers se sont rarement montrés menaçants et après avoir marqué des tours du chapeau consécutifs, l’attaquant Jesus Ferreira a été le plus souvent en sourdine, n’enregistrant qu’un seul tir au but.

Le joueur qui a aidé sa cause avec l’équipe nationale est Brandon Vazquez. Après avoir égalisé à la 88e minute lors du premier match de la phase de groupes contre une solide équipe jamaïcaine, il a répété l’exploit avec un autre but à la 88e minute pour mettre les États-Unis devant 1-0. Compte tenu des circonstances de ces deux buts – contre qui ils étaient, quand ils sont venus – il est raisonnable de les valoriser plus que ce que Ferreira a accompli.

3. La Gold Cup de la Concacaf, un pas en arrière pour le Canada

Après avoir atteint la Coupe du monde et la finale de la Ligue des Nations, presque tout (sur le terrain) a été encourageant au sujet du Canada au cours des deux dernières années environ.

La Gold Cup, cependant, était un pas dans la mauvaise direction. Après avoir fait match nul contre la Guadeloupe et le Guatemala en phase de groupes, la seule victoire du Canada en tournoi est survenue contre Cuba, l’équipe classée 166e au monde.

Cette mauvaise compétition ne signifie pas vraiment beaucoup d’anticipation compte tenu de la liste que l’entraîneur John Herdman a nommée, mais cela rappelle que la profondeur de l’équipe ne fait pas partie de ses points forts – du moins lorsqu’elle est comparée aux meilleures équipes de la région. Bien que ce soit le résultat global, il convient de souligner que les Canadiens étaient si proches d’une victoire ici, ce qui aurait éclipsé ce qui a mal tourné.

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur : Brandon Vazquez, États-Unis

Pour la deuxième fois de ce tournoi, Vazquez est sorti du banc et a marqué un but significatif à la 88e minute.

Meilleur : Steven Vitoria, Canada

Vitoria a été solide défensivement alors que le Canada a limité l’attaque des États-Unis et a marqué le penalty égalisateur pour envoyer le match aux tirs au but.

Meilleur : DeJuan Jones, États-Unis

L’arrière gauche a réalisé une solide performance à la fois en défense et en attaque.

Pire : Lucas Cavalli, Canada

En première mi-temps, Cavallini a réussi 12 touches, n’a complété que trois passes et a reçu un carton jaune qui l’aurait empêché de participer à la demi-finale si le Canada avait avancé.

Pire : Julian Gressel, États-Unis

Après avoir joué 43 minutes au plus bas de l’équipe en phase de groupes, Gressel a commencé sur l’aile droite, poussant Alex Zendejas sur le flanc opposé. Le changement n’a pas porté ses fruits et la traversée notée de Gressel n’a rien ajouté pour les États-Unis

Pire : Alejandro Zendeja, États-Unis

L’un des rares survivants de la liste de la Ligue des Nations, Zendejas a eu toutes les chances de faire forte impression en rouge, blanc et bleu. Il n’a pas. Après avoir été sans but lors de trois départs en phase de groupes, il a de nouveau eu très peu d’impact contre le Canada (1 tir, 0,04 xG).

Faits saillants et moments marquants

Dans un moment inhabituel, l’un des quatrièmes officiels s’est blessé pendant le match après avoir pris un ballon au visage et il a dû abandonner ses fonctions de juge de ligne.

On espère juste qu’il va bien. pic.twitter.com/D2b0iIUeWQ – Football FOX (@FOXSoccer) 10 juillet 2023

Les faits saillants de la première mi-temps ont été limités à partir de là car aucune des deux équipes n’avait une très bonne chance de marquer.

L’USMNT a cependant continué à pousser et le match est devenu un peu agité, ponctuant le coup de sifflet de la première mi-temps d’un match de bousculade.

On laisse les garçons jouer aujourd’hui 😤 pic.twitter.com/xgdN8hCeVW – Football FOX (@FOXSoccer) 10 juillet 2023

La seconde mi-temps a également été relativement dépourvue de faits saillants – du moins jusqu’à la 88e minute.

Brandon Vazquez s’est retrouvé sur la fin d’une balle de dix cents fouettée par DeJuan Jones, donnant l’avantage aux Américains.

BRANDON VAZQUEZZZZZZZ 🇺🇸 pic.twitter.com/a1u2P77XVw – Football FOX (@FOXSoccer) 10 juillet 2023

Le Canada a rapidement égalisé avec un coup de pied de pénalité en arrêt après une violation de manipulation dans la surface de réparation de Miles Robinson. C’est à peu près à ce moment-là que ce match, qui avait été une corvée pendant près de 90 minutes, a vraiment pris vie.

Le Canadien Jacob Shaffelburg a marqué un magnifique but individuel à la 109e minute.

Quel moment et quelle façon de marquer son premier but international 🇨🇦@NashvilleSCJacob Shaffelburg de reprend la tête pour le Canada! pic.twitter.com/DuQWc0GZAg – Football FOX (@FOXSoccer) 10 juillet 2023

Mais les États-Unis ont égalisé grâce à un tir de Gianluca Busio qui a rebondi sur Scott Kennedy du Canada pour un but contre son camp.

Le but tardif a contraint le match aux tirs au but.

POUVEZ-VOUS CROIRE CE QUE NOUS VOYONS !? pic.twitter.com/psc5OELkcF – Football FOX (@FOXSoccer) 10 juillet 2023

Après que le Canada ait raté trois de ses tirs au but, les Américains ont réussi.

Dans l’ensemble, le match était assez Concacaf-y.

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

Les citations d’après-match apparaîtront ici lorsqu’elles seront disponibles. Merci de revenir prochainement…

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

Les États-Unis ont égalé le Panama (4) pour le plus grand nombre de victoires sur tirs au but dans l’histoire de la Gold Cup. Les 3 autres victoires sont survenues lors de la finale de 1991, des demi-finales de 2002 et de la finale de 2005.

Les États-Unis n’ont pas manqué de se qualifier pour les demi-finales de la Gold Cup depuis 2000, année où ils ont chuté en quarts de finale.

Les trois derniers buts de Brandon Vázquez pour les États-Unis sont survenus aux 88e, 90e et 85e minutes du match, tous en tant que remplaçant.

L’aide de DeJuan Jones à Brandon Vázquez a parcouru plus de 37 mètres.

Suivant

États-Unis: L’USMNT se qualifie pour les demi-finales de la Gold Cup, où elle affrontera le Panama le mercredi 12 juillet.

Canada: Avec leur défaite de dimanche, le Canada a été éliminé de la Gold Cup.