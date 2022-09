La victoire de la Coupe LG 2002 contre le Vietnam est très spéciale, se souvient l’entraîneur adjoint de l’équipe indienne Mahesh Gawali

Mahesh Gawali, le défenseur central légendaire n’avait que 22 ans lorsqu’il a voyagé avec l’équipe nationale de football pour jouer la Coupe LG 2002 au Vietnam.

Vingt ans plus tard, les fans se souviennent encore de l’occasion capitale lorsqu’une jeune équipe indienne a choqué les hôtes du Vietnam 3-1 en finale pour remporter le trophée, la première grande conquête continentale de l’Inde depuis la rencontre de Pesta Sukan en 1971.

Maintenant, l’entraîneur adjoint de l’équipe nationale, Gawali, 42 ans, se sentait vraiment nostalgique à la veille de partir pour le Vietnam pour jouer le tournoi de football amical Hung Thinh du 24 au 27 septembre, où l’Inde affrontera Singapour et le Vietnam. Il garde de bons souvenirs de la LG Cup, en particulier de la finale lorsque l’Inde est revenue d’un déficit de deux buts pour l’emporter sur les hôtes d’une manière étonnante.

« Nous avons joué un grand match contre le Vietnam en finale. Nous avons gagné le match et le tournoi, ce qui était sûrement une grande occasion dans l’histoire du football indien », se souvient Gawali avant de partir pour le Vietnam depuis Kolkata.

« Battre le Vietnam dans leur arrière-cour a sûrement donné un sentiment complètement différent. C’était notre premier titre international après 1971, en dehors des tournois régionaux comme les SAF Games et la SAFF Cup. Maintenant que je vais au Vietnam en tant qu’entraîneur adjoint, je veux une fois de plus rentrer victorieux. Je suis convaincu que les garçons feront un excellent spectacle lors des deux prochains matchs », a déclaré Gawali.

Vétéran de nombreuses batailles au cours de ses jours de jeu, Gawali a déclaré: «Le Vietnam est une bonne équipe et ils sont forts mentalement et physiquement. Dans l’état actuel des choses, jouer contre les hôtes est toujours un défi. Mais nous sommes pleinement confiants de les battre.

Au cours de sa carrière professionnelle de plus de 17 ans, l’ancien défenseur indien a remporté presque tous les trophées majeurs du circuit national et a passé une douzaine d’années glorieuses avec l’équipe nationale. Après avoir raccroché les crampons en 2015, Gawali s’est lancé dans l’entraînement. Après avoir été sélectionné comme entraîneur adjoint des Blue Tigers l’année dernière, Gawali estime qu’il y a une énorme différence entre être joueur et entraîneur.

«Être entraîneur adjoint donne certainement une sensation agréable. En même temps, je me rends compte que je suis accablé par d’énormes responsabilités. Il y a beaucoup plus de différence entre devenir joueur et ensuite entraîneur. Dans l’ensemble, c’est sûrement une bonne expérience pour moi », a déclaré Mahesh.

La dernière fois que l’Inde et le Vietnam se sont rencontrés, c’était en 2010 à Pune, où l’Inde a remporté le match amical international 3-1 avec Sunil Chhetri marquant un triplé.

“Nous voulons gagner les deux matches au Vietnam et jouer un bon football. Les deux pays ont progressé dans leur style de jeu, mais l’Inde compte de nombreux joueurs talentueux. Il y a quelques mois, nos garçons ont réalisé une bonne performance (éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’AFC en juin 2022) et je suis sûr qu’ils continueront sur leur lancée au Vietnam », a déclaré Gawali.

Récemment, Gawali a regardé les garçons jouer des matchs pour leurs clubs respectifs dans la Coupe Durand et pense qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter de leur forme physique. Cependant, l’Inde devra rester prudente tout au long de la tournée.

“Je pense que la plupart des joueurs ayant joué la Coupe Durand ce mois-ci, cela aidera l’équipe à faire mieux en termes de condition physique et à jouer 90 minutes au même rythme. Les joueurs sont en bonne forme dans l’ensemble », a fait remarquer Mahesh.

Lors des éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’AFC en juin, les Blue Tigers ont disputé trois matchs et terminé avec un record de victoires à cent pour cent.

