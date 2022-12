La victoire de la Coupe du monde de la France contre l’Angleterre dépend de la force mentale

Olivier Giroud a saisi sa chance quand il s’agissait de mener la France à la victoire. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

AL KHOR, Qatar — Un match de football peut parfois se décider en quelques secondes. Samedi soir, dans la fraîcheur du stade Al-Bayt, avec leur quart de finale de la Coupe du monde 2022 à égalité 1-1 après des buts d’Aurélien Tchouameni et Harry Kane, Marcus Thuram s’apprêtait à entrer pour la France avec environ 10 minutes encore à jouer. contre une équipe d’Angleterre qui avait été au top; Olivier Giroud était sur le point de se détacher.

L’entraîneur français Didier Deschamps avait pris sa décision, mais il a ressenti quelque chose et a décidé d’attendre encore un peu avant d’effectuer le remplacement. Quelques secondes plus tard, la reprise de volée de Giroud est refusée par le gardien Jordan Pickford, avant que le n°9 ne marque presque dans la foulée à la 78e minute d’une tête puissante sur un centre de pêche d’Antoine Griezmann.

Après avoir célébré le but avec ses coéquipiers en courant sur le terrain pour rejoindre Giroud devant les supporters français, Thuram s’est assis sur le banc avec un énorme sourire aux lèvres. Il ne viendrait pas maintenant, mais cela n’avait pas d’importance.

A ce moment du match, la France était sous pression. L’Angleterre était la meilleure équipe, jouant sur le pied avant et créant des occasions mais ne parvenant pas à tuer la France. Mais cette équipe de France est une question de résilience et de force mentale. Et lorsque Kane a eu la chance d’égaliser le score – et de devenir le meilleur buteur de l’Angleterre – à la 84e minute, il a marqué son penalty au-dessus de la barre après une faute de Theo Hernandez sur Mason Mount.

“La différence entre les deux équipes était la force mentale”, a déclaré le gardien Hugo Lloris après le match. “Ce fut un match difficile contre une très bonne équipe d’Angleterre et ils méritent beaucoup d’éloges car ils ont fait une grosse bataille. Mais nous avons été solides dans les moments importants. Nous les avons blessés quand c’était nécessaire.”

Ce fut une soirée émouvante pour Lloris puisqu’il est devenu le joueur français le plus capé de tous les temps avec sa 143e apparition, dépassant le défenseur Lilian Thuram qui regardait dans les tribunes. Mais il n’y avait pas d’émotions sur le terrain; La France a retiré cela du jeu. Pour avoir ce genre d’instinct de tueur et de ténacité, il faut le faire. Les joueurs anglais étaient parfois trop émotifs, avec ce qui se passait sur le terrain, avec l’arbitre, avec l’importance du quart de finale.

“Dans des matchs comme celui-ci, vous devez être impitoyable à tous égards”, a ajouté Lloris. “Plus vous avancez dans le tournoi, plus vous devez élever votre jeu et avoir cette mentalité. Il n’y a pas d’émotions. Ils ne peuvent pas faire partie de votre jeu. Aujourd’hui, nous avons joué au niveau. Nous étions forts dans la tempête .”

Strong in the storm résume très bien la performance de la France.

“Parfois, le gagnant n’est pas la meilleure équipe, mais l’équipe qui gère le plus tous les éléments du jeu et qui a cet instinct de tueur”, a déclaré Giroud. “Vous devez nous rabaisser quand vous le pouvez parce que si vous ne le faites pas, nous vous rabaisserons. Nous savions que nous aurons une chance de plus à un moment donné. Nous l’avons saisie. Pour gagner un grand match de Coupe du monde, vous devez être clinique et nous l’étions. L’Angleterre ne suffisait pas.

Les Bleus ont déjà été dans cette situation. Quand tu dois sourire et supporter parce que tu es sous pression pour pouvoir revenir plus fort après. Deschamps le savait.

“Le talent ne suffit pas dans une équipe”, a-t-il déclaré. “Il faut de la force mentale et aussi de l’expérience. A ce niveau, ça se gagne ou ça se perd avec de faibles marges. Dans une Coupe du monde, il faut se battre pour des résultats et changer la dynamique”. d’un match. Il y a une force collective dans cette équipe. Il se passe clairement quelque chose ici, mais nous devons rester humbles.”

La France en est à sa septième demi-finale de Coupe du monde — seule l’Allemagne en a plus (12). Deschamps a maintenant remporté son 13e match de Coupe du monde et seuls le Brésilien Luiz Felipe Scolari (14 ans) et l’Allemand Helmut Schon (16 ans) ont fait mieux que lui dans l’histoire de la Coupe du monde.

Deschamps savait à quel point il serait difficile de battre l’Angleterre. Il a dit à ses joueurs avant le match de s’attendre à une grosse bataille. Il leur a dit qu’ils allaient parfois être sous pression et qu’ils devaient se battre. Il leur a également dit que quoi qu’il arrive pendant le match, ils auraient une chance de le gagner à un moment donné et qu’ils devraient le saisir. Il avait raison.

Lorsque Giroud a raté la première occasion avant le but gagnant, il n’a pensé qu’à prier pour une autre occasion. “Je priais dans ma tête pour que Dieu me donne une autre chance”, a-t-il déclaré. “Et il l’a fait.”

Quelques instants plus tard, Giroud l’a pris et les célébrations de la France après le coup de sifflet final étaient folles. Comme il y a quatre ans, lorsque cela comptait le plus et qu’ils ont remporté le trophée de la Coupe du monde à Russie 2018, la France a montré sa résilience, sa force collective et son expérience. Ils auront encore besoin de chaque once de cela en demi-finale contre les outsiders du Maroc.