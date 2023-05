La victoire de KSI contre Joe Fournier est annulée : rapport

Dans une tournure des événements sensationnelle, la victoire de KSI contre Joe Fournier a été renversée par une « sans décision » vendredi. KSI et Fournier s’étaient affrontés la semaine dernière à l’OVO Arena de Wembley, à Londres, et la célèbre star de YouTube a remporté une victoire par élimination directe. Mais la décision a maintenant été annulée par la Professional Boxing Association (PBA) car il a été constaté que KSI avait assommé son adversaire avec un coup de coude illégal. L’attaque surprenante a eu lieu au deuxième tour du combat entre KSI et Fournier. Immédiatement après la fin de l’affrontement, Fournier avait déclaré qu’il ferait appel de la décision.

Il a finalement été décidé que la nature accidentelle du coude n’entraînait pas une disqualification du vainqueur, mais le résultat devait être changé en « pas de décision ». Selon plusieurs médias, la PBA a fait part de sa décision dans un communiqué. « Après un examen approfondi des preuves et des représentations, avec l’aide de M. Micky Vann (le superviseur responsable) et d’un éminent avocat (M. Gul Nawaz Hussain KC du 33 Bedford Row Chambers, Londres) si nécessaire, M. Morris est venu à une décision indépendante. Même si KSI gagnait le combat, le coup avec l’avant-bras / le coude s’est avéré accidentel et la déception évidente qui s’ensuivra, il a été décidé que le concours est déclaré sans décision conformément aux règles », a déclaré la PBA. aurait communiqué dans son communiqué officiel.

Suite à l’annonce de la décision de PBA, KSI a tweeté : « Toujours invaincu. Ça fait du bien mec.

Le combat contre Joe Fournier la semaine dernière s’est avéré être le deuxième combat de KSI de sa carrière. KSI avait été impliqué dans une lutte contre le créateur de contenu FaZe Temperrr plus tôt cette année en janvier. Le boxeur anglais avait assommé son adversaire dans ce combat. En 2018, KSI a affronté Logan Paul, YouTubeur devenu boxeur, dans un combat amateur. Les deux combattants se sont rencontrés à nouveau en tant que professionnels un an plus tard et KSI était sorti victorieux de cette bataille par une décision partagée.

Joe Fournier, quant à lui, connaît actuellement un record professionnel sensationnel de 9-0. Il avait cependant fait face à une défaite contre l’ancien champion du monde David Haye aux points lors d’un combat d’exhibition en 2021.