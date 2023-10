Johnson devra maintenant faire face à un genre de luttes intestines que McCarthy ne pouvait pas contrôler, et la date limite imminente du 17 novembre mettra à l’épreuve sa manière de gérer un combat de longue date entre les deux factions de son parti. Johnson veut adopter un plan de dépenses à court terme jusqu’en janvier ou avril pour donner plus de temps aux républicains pour adopter chacun de leurs projets de loi de financement pour l’année complète, mais il se heurte déjà à une forte résistance de la part d’une poignée de membres de l’aile droite.

représentant Andy Biggs (R-Arizona), membre du Freedom Caucus, a déclaré qu’il y avait probablement au moins cinq républicains qui ne pourraient pas soutenir un projet de loi de dépenses à court terme jusqu’en janvier. Avec la majorité de quatre sièges des Républicains, cela suffirait pour obliger Johnson à obtenir le soutien des Démocrates – une plainte qui a condamné McCarthy.

« Je ne veux même pas penser à quelque chose qui durerait jusqu’en janvier ou avril. Ce serait une folie », a-t-il déclaré, ajoutant que, d’après les discussions qu’il a eues avec ses collègues, « je ne crois pas que je sois le seul » à penser cela.

Johnson n’a pas détaillé comment il tenterait de faire avancer un projet de loi de financement d’un mois, bien qu’il ait signalé qu’il inclurait des « conditions ». représentant Andy Ogles (R-Tenn.) a averti qu’« il faudra des victoires conservatrices pour que cela soit acceptable. Frontière. Une sorte de coupures.

Les nouvelles tiraillements entre factions conservatrices et centristes n’ont pas vraiment commencé. Mais il existe de nombreux autres signes de tension au sein de la conférence qui suggèrent que le spectacle interminable qui a vu les ambitions de toute une carrière anéanties en quelques jours et parfois quelques heures – le tout exposé de manière embarrassante devant un public national – n’est pas encore terminé. Ce drame auto-infligé comprenait des rivalités intra-GOP éclatant au grand jour, avec des accusations, des cris et, à un moment donné, des menaces de mort de la part des partisans d’un candidat à la présidence.

La Chambre devra désormais examiner une résolution visant à expulser Santos la semaine prochaine, présentée par son propre parti en raison de la litanie des accusations portées contre lui. Il est peu probable qu’il soit adopté, étant donné qu’il nécessite une majorité des deux tiers, mais de nombreux républicains de New York ont ​​l’intention de le soutenir.

Et tandis que Johnson a dit aux législateurs républicains qui parrainaient la résolution de « faire ce qui est juste pour New York », selon le groupe, il a semblé signaler lors d’une interview de Fox News jeudi soir avec Sean Hannity qu’il ne soutenait pas l’effort étant donné que Santos n’a pas été condamné.

« Il n’est pas condamné. Il est inculpé », a déclaré Johnson. “Et donc si nous voulons expulser des gens du Congrès, simplement parce qu’ils sont accusés d’un crime ou accusés, c’est un problème.”

Il y a aussi McHenry (RN.C.), typiquement affable, désormais libéré des pièges du marteau, qui ne se retient plus. Dans des commentaires aux journalistes, il a qualifié la décision d’évincer McCarthy et les trois semaines qui ont suivi de « peut-être la série de politiques ou de prise de décision la plus stupide qu’un parti majoritaire dans cette institution puisse prendre ».

Ensuite, il y a Gaetz, qui a suscité des attaques de toute la conférence. Lors d’une réunion à huis clos du GOP au début du mois, McCarthy a crié au Floridian de « s’asseoir », alors qu’il s’approchait des microphones. Lorsque Gaetz a refusé, un républicain a rappelé le représentant. Mike Bost (R-Ill.) criant un ordre : « Si vous ne vous asseyez pas, je vous déposerai. »

Cela ne s’est pas arrêté là, puisque Gaetz s’est ouvertement disputé avec d’autres membres via son podcast et ses réseaux sociaux. Cela inclut d’accuser McCarthy d’avoir tenté de s’immiscer dans la lutte pour son remplacement – ​​une accusation qui a été reprise par d’autres participants à la conférence. Gaetz a également visé la chaire des voies et moyens Jason Smith (R-Mo.) dans le podcast du Floridian jeudi, affirmant que quiconque “avec des yeux peut observer comment les centres de pouvoir corrompus de cette ville compromettent des gens comme Jason Smith, puis les incite à faire ce qu’ils veulent”. Smith n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Et sur le plan politique, ce n’est pas seulement le projet de loi de dépenses provisoires qui pourrait servir à accroître l’animosité. Les républicains prédisent des problèmes au sein du parti lors de l’adoption de certains projets de loi de financement pour l’année entière, notamment ceux visant à financer le ministère de la Justice et le FBI. Johnson sera également confronté à un premier test sur l’avortement alors que les républicains tentent de relancer un projet de loi de financement comprenant des dispositions sur le sujet.

“Ils seront difficiles, et c’est à ce moment-là que les gens devront décider s’ils vont faire du parfait l’ennemi du bien”, a déclaré le président des Règles. Tom Cole (R-Okla.), ajoutant que ses collègues « doivent redevenir de vrais politiciens et de vrais législateurs ».

Et tandis que les Républicains ont réussi à adopter rapidement un projet de loi de financement de l’énergie et de l’eau cette semaine, certains sur le flanc droit avertissent Johnson qu’il ne devrait pas présumer qu’il a leur soutien sur d’autres projets de loi à l’avenir.

“Je ne sais pas pour combien d’autres puants je peux voter”, a déclaré Biggs.

Et même si ce même groupe a clairement indiqué qu’il faisait plus confiance à Johnson qu’à McCarthy, cela ne signifie pas qu’il a fini de repousser ses priorités.

“Mike Johnson devra être tenu responsable”, a déclaré le représentant. Bob bon (R-Va.) dit cette semaine. “Il devra entendre les bonnes voix.”