La victoire de Flamengo sur ses rivaux au titre Internacional met en place une dernière journée dramatique dans la course au titre brésilien

La victoire 2-1 de Flamengo sur Internacional les a placés en tête et met en place une dernière journée dramatique entre eux et Internacional. Photo de Buda Mendes / Getty Images

L’histoire et la tradition du football brésilien aiment les finales.

Parmi la vieille garde, il y a toujours une résistance au concept d’un système de ligue, introduit il y a un peu plus de dix ans et demi. Ces fans manquent le drame du décideur à l’ancienne.

Mais, outre les avantages économiques, le format de la ligue a un autre argument en sa faveur. Les finales peuvent être dramatiques mais elles peuvent souvent être décevantes. Il y a tellement d’enjeux que personne ne veut prendre les risques nécessaires pour créer un spectacle mémorable. Mais en championnat, chaque point perdu peut être coûteux. Il incombe davantage aux équipes de rechercher la victoire que d’éviter la défaite.

Tout cela a été mis en évidence lors de l’avant-dernière manche du championnat brésilien. C’était une rencontre des deux équipes dans la course pour remporter le titre. Internacional de Porto Alegre, à la recherche de son premier titre de champion depuis 1979, était en tête du classement, un point devant le champion en titre Flamengo de Rio de Janeiro. Cela signifiait que Flamengo devait gagner, car un match nul serait essentiellement une défaite puisque l’Inter conserverait son avance avant le tour final de jeudi. Pendant ce temps, une victoire à l’Inter déciderait du destin du titre. Le jeu ne pouvait pas être ennuyeux.

L’arrière droit vedette de l’Inter, Rodinei, est prêté par Flamengo et les termes de l’accord de prêt signifiaient qu’il ne pourrait faire face à Flamengo que si l’Inter payait des honoraires d’un million de reais brésiliens (environ 186000 dollars). Le club était peu susceptible de le payer, mais un riche fan a décroché l’argent et Rodinei a pris le terrain.

Il était peu probable que les dieux du football lâchent cela tranquillement. Rodinei était dans un après-midi mouvementé. Une pénalité précoce a mis son équipe en avant, mais il était en faute juste avant la demi-heure lorsque Flamengo a égalisé. Il a plongé sur l’ailier Bruno Henrique, qui l’a dépassé et a reculé pour le meneur de jeu uruguayen Giorgian De Arrascaeta pour obtenir une finition subtile à l’intérieur du deuxième poteau pour l’égalisation.

Juste avant la mi-temps, Rodinei est venu très près de rétablir l’avance de l’Inter, pénétrant dans la zone pour tirer un tir qui, avec une légère déviation, a canonné du poteau. Mais c’est juste après la pause qu’il a été impliqué dans le moment clé du match.

Rodinei a tenté un tacle avec l’arrière gauche du Flamengo Filipe Luis. Il était en retard et écrasé sur le talon de son adversaire et Filipe Luis est tombé dans une grande douleur. C’était une faute claire, mais il n’y a pas eu de grande controverse à propos de l’incident – jusqu’à ce que VAR soit impliqué. L’arbitre a été appelé pour examiner les preuves – et Rodinei a été expulsé.

C’était un moment classique pour ceux qui se méfient de VAR. Au ralenti, le tacle avait l’air mauvais. À vitesse réelle, Rodinei n’était que très légèrement en retard et il ne semblait pas y avoir la moindre méchanceté dans son tacle.

Le carton rouge était sûrement dur – sur Internacional et sur le spectacle – car il était difficile de voir comment les dirigeants pourraient tenir presque une moitié de terrain contre une équipe avec la puissance de feu de Flamengo. Leur plan de jeu était basé sur une assise profonde et le lancement de compteurs. À 11 contre 11, cela avait été un choc de styles fascinant et palpitant. Avec 11v10, il est devenu un cas de ne pas savoir si Flamengo pourrait marquer son deuxième. Il est venu quelques 15 minutes plus tard lorsque l’excellent De Arrascaeta a glissé l’attaquant Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa pour marquer sur le turn et gagner le match.

C’est donc Flamengo qui mène désormais la table. Ils ont un avantage de deux points avant le tour final de jeudi – ce qui signifie que le drame ne fait que commencer.

Flamengo est parti à Sao Paulo, qui les a jetés hors de la coupe nationale et les a battus en championnat en novembre. Et Flamengo pourrait bien avoir besoin de gagner. S’ils font match nul, ils seront dépassés si l’Inter gagne à domicile contre les Corinthiens. Les équipes seront à égalité de points, et avec le même nombre de victoires (ce qui au Brésil est le premier critère utilisé pour sortir de l’impasse) mais l’Inter aura la meilleure différence de buts.

Flamengo doit gagner, Internacional doit gagner. Jeudi soir, le système de la ligue devrait être à son meilleur – avec, espérons-le, plus de controverse VAR lorsque le coup de sifflet final sera sonné.