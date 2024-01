La victoire de Donald Trump laisse Biden avec ces 5 leçons

Pour information : à la Maison Blanche.

Le rouleau compresseur de Donald Trump vers l’investiture républicaine à la présidentielle, une course désormais pratiquement réglée avec sa victoire à deux chiffres aux primaires du New Hampshire mardi, a montré ses forces et exposé ses vulnérabilités.

Trump contrôle les électeurs républicains qui déterminent la nomination, mais se heurte à la résistance des électeurs indépendants et modérés dont il aura besoin pour l’emporter aux élections générales. Ses multiples inculpations criminelles n’ont pas ralenti son parcours, mais sa condamnation pourrait le faire.

Et la question de l’avortement, pierre angulaire des espoirs électoraux des démocrates, s’est développée d’une manière qui suggère que Trump pourrait être en mesure d’en atténuer une partie du coût politique.

En l’espace de quelques semaines, une ribambelle de rivaux qui espéraient déloger Trump ont suspendu leurs campagnes et se sont rangés dans le rang. Il a écrasé le gouverneur de Floride Ron DeSantis dans l’Iowa, où DeSantis avait concentré ses efforts. Il a battu l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley dans le New Hampshire, où elle avait concentré sa campagne, même si elle a déclaré que la course était “loin d’être terminée” et a promis de continuer à se battre.

Préparation des sondages : Découvrez qui se présente à la présidence et comparez sa position sur les questions clés dans notre Guide de l’électeur.

De son côté, le président Joe Biden a déclaré les élections générales en cours. “Il est désormais clair que Donald Trump sera le candidat républicain”, a-t-il déclaré mardi soir dans un communiqué écrit. “Et mon message au pays est que les enjeux ne pourraient pas être plus élevés.”

Jamais auparavant les candidats présumés des deux grands partis n’avaient été annoncés aussi tôt.

Voici cinq leçons pour la Maison Blanche, certaines édifiantes et d’autres encourageantes, tirées des aventures de Trump.

1. Il y a des signes avant-coureurs de Trump parmi les indépendants

Dans le New Hampshire, Trump a battu Haley par 3 contre 1 parmi les républicains inscrits, soit 74 à 25 %, selon des sondages menés auprès des électeurs à la sortie des bureaux de vote. Mais l’État de Granite autorise les électeurs non alignés à voter à la primaire de leur choix, et Haley est en tête de Trump entre 60 et 38 %.

Ils ont donné à Haley une deuxième place plus forte que ce que les sondages à l’échelle de l’État avaient signalé auparavant.

Trump n’aura pas besoin de ces électeurs pour revendiquer la nomination, mais il en aura besoin pour regagner la Maison Blanche en novembre.

Cela pourrait être un problème. Parmi les électeurs des primaires républicaines du New Hampshire, 66 % des indépendants et 19 % des républicains ont déclaré qu’ils ne voteraient pas pour Trump aux élections générales. Un nombre étonnant de 96 % des partisans de Haley ont déclaré qu’ils seraient « insatisfaits » si l’ancien président était l’éventuel candidat.

Dans l’Iowa, 20 % de ceux qui ont participé aux caucus du Parti républicain ont déclaré qu’ils ne voteraient pas pour Trump en novembre.

Ces républicains et indépendants mécontents représentent une opportunité pour Biden.

L’idéologie est une autre division. Dans l’Iowa, où seuls les républicains pouvaient participer aux caucus, Trump a remporté 55 % de ceux qui se décrivaient comme conservateurs. Mais il n’était soutenu que par 20 % des modérés. Dans le New Hampshire, il a remporté 70 % des conservateurs et 25 % des modérés.

2. L’âge est une arme contre Trump, mais c’est délicat

Dans les derniers jours de la primaire, Haley a intensifié ses attaques contre l’âge et l’acuité mentale de l’ancien président.

Il lui a ouvert la porte lors d’un rassemblement la semaine dernière lorsqu’il a confondu Haley, qui était son ambassadrice aux Nations Unies, avec Nancy Pelosi, l’ancienne présidente de la Chambre qui a conduit à deux reprises sa destitution.

Trump a mentionné le nom de Haley à quatre reprises dans des commentaires lui reprochant des failles de sécurité présumées et des malversations dans les enquêtes entourant l’assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole. “Comme Nikki Haley est en charge de la sécurité”, a-t-il déclaré. “Nous lui avons proposé 10 000 personnes, des soldats, des gardes nationaux, tout ce qu’elles voulaient. Ils ont refusé.”

Dans une interview sur Fox News le lendemain, Haley a déclaré : « Je ne dis pas que c’est une situation de Joe Biden, mais je dis : allons-nous vraiment avoir deux octogénaires candidats à la présidence ? ?” Trump a maintenant 77 ans ; Biden a 81 ans.

Pour Biden, lancer des attaques similaires contre Trump serait une affaire plus délicate que pour Haley, qui a eu 52 ans lundi. Les deux hommes se sont parfois mal exprimés d’une manière qui a déconcerté leur public et a ensuite suscité des explications de la part de leurs assistants, et Trump a déjà martelé Biden comme étant confus ou pire.

3. Trump peut-il gagner sur deux tableaux en matière d’avortement ?

Ce n’est un secret pour personne quelle est la question que la Maison Blanche considère comme la plus importante pour les démocrates. Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont tenu mardi leur première apparition conjointe de la campagne avec un rassemblement dans la banlieue de Virginie mettant en lumière le droit à l’avortement.

“Rappelons-nous que c’est Donald Trump et sa Cour suprême qui ont supprimé les droits et libertés des femmes en Amérique”, a déclaré Biden à la foule à Manassas, en Virginie.

La décision de la Haute Cour de 2022 annulant Roe v. Wade, qui avait reconnu un droit constitutionnel à l’avortement, a galvanisé ceux qui soutiennent le droit à l’avortement. Depuis lors, les législatures de plus d’une douzaine d’États ont mis en place une quasi-interdiction de l’avortement tandis que les électeurs d’une demi-douzaine d’États ont eu recours à des mesures électorales pour protéger l’accès à l’avortement. Cette question a été un facteur majeur dans les résultats décevants du GOP lors des élections de mi-mandat au Congrès de 2022.

Trump s’est attribué le mérite d’avoir procédé à trois nominations à la Cour suprême qui ont conduit à cette décision. “Un miracle”, dit-il.

Mais il a également pris ses distances avec les restrictions les plus strictes en matière d’avortement. Il a qualifié la décision de DeSantis de signer une interdiction en Floride à six semaines de grossesse de « terrible erreur », affirmant que de nombreuses femmes ne réalisent même pas qu’elles sont enceintes à ce stade. Il a approuvé des exceptions à l’interdiction de l’avortement en cas de viol ou d’inceste ou lorsque la vie de la mère est en danger. Il ne s’est pas prononcé en faveur d’une interdiction fédérale de l’avortement.

“Vous devez gagner les élections”, a-t-il déclaré ce mois-ci lors d’une mairie de Fox News dans l’Iowa, pressé par un électeur mécontent de son échec à soutenir des limites plus strictes. “Sinon, vous allez revenir là où vous étiez, et vous ne pouvez pas laisser cela se reproduire. Vous devez gagner les élections.”

Dans l’Iowa, il n’a apparemment payé aucun prix parmi les électeurs évangéliques pour cette position, même si certains de ses rivaux ont adopté des restrictions plus strictes. Parmi les électeurs favorables à une interdiction nationale de la totalité ou de la plupart des avortements, 55 % ont soutenu Trump, soit plus du double du pourcentage ayant soutenu DeSantis.

Dans le New Hampshire, Trump était soutenu par 79 % de ceux qui soutiennent une interdiction à l’échelle nationale.

Il a également été soutenu par 44 % de ceux qui s’y opposent.

4. Inculpé ? Et alors? Mais une condamnation pourrait être différente

Jusqu’à présent, les quatre inculpations pénales de Trump, notamment pour tentative de renverser une élection légitime et pour mauvaise gestion de certains des documents les plus sensibles du pays, ont renforcé sa position parmi les républicains. Il affirme être victime d’une « chasse aux sorcières » politiquement motivée.

Mais les premiers concours indiquent qu’une condamnation pénale – le jugement d’un jury – pourrait changer la donne.

Dans l’Iowa, près d’un tiers des Républicains, soit 31 %, ont déclaré que Trump ne serait pas apte à la présidence s’il était reconnu coupable d’un crime, ce qui pourrait être un chiffre important dans une course serrée. Dans le New Hampshire, 42 % des électeurs primaires du Parti républicain ont déclaré qu’une condamnation le rendrait inapte à la présidence.

Cela comprenait 84 % de ceux qui ont voté pour Haley et même 13 % de ceux qui ont voté pour Trump.

5. Qui doit figurer sur le bulletin de vote ? La victoire facile de Biden

Et les démocrates ?

La Maison Blanche a soigneusement ignoré la course aux démocrates dans le New Hampshire, une compétition non reconnue par le Comité national démocrate et qui ne déterminera pas la loyauté des délégués à la convention. Le nom de Biden ne figurait même pas sur le bulletin de vote.

De toute façon, il a gagné facilement. Quels que soient les problèmes qui inquiètent les stratèges démocrates concernant le président et sa campagne de réélection, remporter l’investiture n’en fait pas partie. C’est crucial : les présidents modernes qui ont dû se battre pour cela, notamment Jimmy Carter en 1980 et George HW Bush en 1992, ont fini par perdre en novembre.

Les deux tiers des électeurs démocrates des primaires, soit près de 67 %, ont écrit au nom de Biden. Le représentant du Minnesota, Dean Phillips, dont le nom figurait sur le bulletin de vote, a été soutenu par 20 % et l’auteure d’auto-assistance Marianne Williamson par 4 %.

Lors de sa soirée électorale à Manchester, Phillips a déclaré que Biden “avait absolument gagné” dans le New Hampshire, mais il a ajouté que les électeurs “préféreraient de loin voir un affrontement Nikki Haley-Dean Phillips en novembre”.

Les sondages nationaux montrent une grande consternation des électeurs face à la perspective d’une revanche de Biden contre Trump lors des élections de 2024. Mais c’est exactement ce qu’ils verront probablement à l’avenir.