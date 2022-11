La victoire de DeSantis aux élections de mi-mandat en Floride sape le statut d’État swing

Autrefois considérée comme le plus grand État swing du pays, la Floride ressemble de plus en plus à un bastion républicain.

Le Sunshine State a livré aux républicains certaines de leurs plus fortes victoires lors des élections de mi-mandat de 2022 – alors même que le parti était largement en deçà des attentes sur la plupart des autres champs de bataille.

Le gouverneur républicain de l’État, Ron DeSantis, et le sénateur Marco Rubio ont tous deux glissé vers la victoire contre leurs adversaires démocrates respectifs. DeSantis, dont l’étoile a explosé au sein du Parti républicain, a facilement remporté un autre mandat de quatre ans, même s’il est largement prévu qu’il envisage de se présenter à la présidentielle en 2024.

Les démocrates ont sous-performé en données démographiques clés, en particulier les jeunes électeurs, cédant du terrain de part et d’autre du scrutin. Ils n’ont même pas réussi à conserver le comté de Miami-Dade, le plus grand de l’État et un refuge bleu de longue date, dans les courses au Sénat et au poste de gouverneur.

“C’était un gâchis, honnêtement”, a déclaré Susan MacManus, analyste politique chevronnée de la Floride et professeur émérite à l’Université de Floride du Sud, dans une interview.

Les démocrates ont échoué sur plusieurs fronts en Floride, a déclaré MacManus. Ils ont fait face à une pénurie de financement national, à un échec à combler un écart d’inscription croissant et à une mauvaise lecture majeure sur les questions qui résonneraient avec les électeurs clés.

“Une taille unique ne fonctionne absolument jamais en Floride”, a-t-elle déclaré.

Bénéficiant de 30 votes au Collège électoral et de 28 sièges à la Chambre, la Floride devrait exercer une influence majeure sur la carte des élections nationales en 2024. Sa population est la troisième en importance de tous les États américains et continue de croître – mais l’inscription des électeurs démocrates ne suit pas.

En fait, il est en baisse, selon les données du bureau du secrétaire d’État de Floride. Alors que le nombre total d’électeurs inscrits dans l’État a augmenté de près de 200 000 pour atteindre 14,46 millions entre Septembre 2021 et Octobre 2022, le nombre de démocrates enregistrés actifs a chuté de plus de 164 000 à 4 966 873, selon les données. Le nombre d’électeurs républicains inscrits actifs, quant à lui, est passé à 5 259 406 au cours de la même période, soit un gain de plus de 150 000.

Ce changement intervient alors que les Américains plus âgés, qui votent plus fortement républicains, ont afflué ces dernières années en Floride pour prendre leur retraite plus que tout autre État. Certains rapports suggèrent également que davantage d’Américains ont été incités à déménager en Floride pendant la pandémie de coronavirus, lorsque l’opposition très publique de DeSantis aux directives fédérales de distanciation sociale l’a fait aimer de nombreux conservateurs.

À mi-parcours de ce mois-ci, les électeurs plus âgés de Floride sont sortis en masse, tandis que les jeunes électeurs sont restés à la maison, selon les sondages de sortie de NBC. Dans la course au gouverneur, 70% du taux de participation total provenaient d’électeurs âgés de 45 ans ou plus. Ces électeurs se sont rangés du côté de DeSantis contre l’ancien gouverneur démocrate et représentant Charlie Crist de plus de 20 points de pourcentage. Le groupe démographique libéral de 18 à 29 ans, quant à lui, ne représentait que 11% des voix.

Le statut d’État oscillant de la Floride a été cimenté lors de l’élection présidentielle de 2000, au cours de laquelle le républicain George W. Bush a battu le démocrate Al Gore seulement après des recomptages approfondis et très controversés en Floride qui ont duré plus d’un mois.

Dans l’histoire plus récente, les principales élections de Floride ont souvent été décidées par de faibles marges. Quatre ans plus tôt, par exemple, DeSantis avait battu le démocrate Andrew Gillum par une marge de moins d’un demi-point de pourcentage. Il s’agissait de la troisième élection consécutive au poste de gouverneur de l’État pour se terminer avec une marge de victoire inférieure à 2 points de pourcentage.

Pas si à mi-parcours de la semaine dernière. DeSantis a battu Crist de près de 20 points de pourcentage dans le concours de gouverneur. Du côté du Sénat, Rubio a battu son rival démocrate, le représentant Val Demings, de plus de 16 points.

La délégation de l’État à la Chambre des États-Unis comprendra 20 républicains au prochain Congrès, un gain de quatre sièges. Et le GOP a étendu ses gains à l’Assemblée législative de l’État de Floride, obtenant des supermajorités dans les deux chambres.

Certes, la Floride a longtemps été un environnement difficile pour les démocrates. L’État est passé au rouge lors de huit des 11 dernières élections présidentielles. Ses quatre derniers gouverneurs sont républicains et sa délégation à la Chambre penche vers le GOP depuis 1988.

Mais les mi-mandats les plus récents ont marqué une déroute sans ambiguïté pour les démocrates de Floride, en particulier par rapport aux performances plus fortes que prévu du parti presque partout ailleurs.

“Je pense que les démocrates feraient mieux de regarder plus attentivement le Mississippi que la Floride”, a déclaré le stratège démocrate vétéran James Carville. dit à MSNBC à la suite des mi-parcours.

L’ancien président Donald Trump, le chef de facto du GOP, qui a fait de la Floride sa résidence permanente avant de quitter la Maison Blanche en 2021, pourrait accélérer potentiellement le changement politique de la Floride.

Lors de la course de 2020, Trump a perdu le vote populaire national par une marge plus large qu’en 2016 (quand il a également perdu le vote populaire, mais a remporté le Collège électoral). Mais en Floride, sa marge de victoire s’est accrue.

Trump, qui en 2015 a annoncé sa candidature à la présidentielle depuis la Trump Tower à New York, a lancé mardi soir sa troisième campagne depuis Mar-a-Lago, sa résidence de villégiature de Palm Beach.

À l’échelle nationale, l’appareil du Parti démocrate et ses plus grands donateurs semblaient perdre espoir de renverser la vapeur en Floride, auraient dépensé petites fractions de ce qu’ils avaient investi dans les cycles précédents.