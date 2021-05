La victoire de Christian Pulisic en Ligue des champions avec Chelsea en tête d’affiche d’une course américaine sur l’argenterie européenne

Au lendemain de la victoire 1-0 de Chelsea contre Manchester City en finale de la Ligue des champions samedi, la star américaine Christian Pulisic a été rejointe sur le terrain par ses parents. On lui a remis le trophée pour une photo, et alors qu’il le tenait à deux mains, son père, Mark, a fait pivoter la médaille des gagnants qui pendait de son cou jusqu’à son dos.

Au milieu de la célébration, Pulisic avait enfilé un sweat-shirt de football des États-Unis par-dessus son maillot de Chelsea, et la réflexion rapide de papa a permis d’avoir une vue imprenable sur l’écusson des États-Unis alors qu’il hissait le trophée de football de club le plus prestigieux du monde au-dessus de sa tête.

L’ancien joueur de l’USMNT Jovan Kirovski faisait partie de l’équipe vainqueur de la Ligue des champions du Borussia Dortmund en 1997, mais ce moment pour Pulisic était différent. Pour de nombreux fans américains, c’était surréaliste.

Non seulement Pulisic a joué hors du banc lors de la finale, mais il a également joué un rôle déterminant dans la qualification de Chelsea la saison dernière et dans leur parcours jusqu’aux huitièmes de finale cette campagne. Sans Pulisic, il est juste de se demander si Chelsea aurait été dans la compétition ou dans quelle mesure ils auraient progressé.

ESPN met en lumière les plus grandes histoires de stars américaines exerçant leur métier à l’étranger, apportant des informations privilégiées sur leurs succès et leurs luttes, s’asseyant avec certains des meilleurs joueurs de l’équipe nationale et recherchant la prochaine génération d’Américains à travers l’Europe.

Aucun joueur masculin américain n’a jamais joué un rôle aussi important pour un club à ce niveau, et pour Pulisic, le faire à 22 ans laisse présager un avenir dont il n’y a pas de pair national. Ce type de profil s’accompagne d’attentes accrues, et alors que l’USMNT se prépare pour son premier match de compétition depuis 2019 jeudi, l’optimisme naissant à propos de l’équipe n’est que partiellement dû à Pulisic.

Ce qui rend les États-Unis intrigants à l’approche des qualifications pour la Coupe du monde à l’automne, c’est la profondeur de l’équipe. Sur les 23 joueurs de l’alignement américain pour la première finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF, 10 – dont Pulisic – ont remporté au moins un trophée européen cette année.

« C’est incroyable. Je ne peux pas dire assez à quel point nous sommes fiers des joueurs, quelle que soit la compétition dans laquelle ils se trouvent », a déclaré l’entraîneur américain Gregg Berhalter. « Ils sont dans des équipes qui rivalisent pour remporter les titres et c’est excitant parce que [of what that does] pour la culture de la victoire en équipe nationale américaine, et c’est ce que nous recherchons.

« Lorsque nous entrons sur le terrain et que nous concourons pour remporter ces trophées, nous voulons des gars qui comprennent vraiment ce que signifie gagner, qui valorisent ce que cela signifie de gagner, mais qui s’attendent également à ce que gagner soit ce que nous recherchons et rien de moins que cela ne suffit pas. Maintenant, nous avons un groupe qui peut le faire. «

Christian Pulisic n’est devenu que le deuxième Américain à remporter la Ligue des champions avec la victoire de Chelsea sur Manchester City samedi. Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Parmi le groupe de joueurs qui ont remporté des trophées en Europe cette année, l’âge moyen est de 22 ans et est encore plus jeune lorsqu’on regarde strictement les joueurs de champ, car les deux plus âgés sont les gardiens de but : Zack Steffen de Manchester City, 26 ans, et Ethan Horvath du Club de Bruges, 25 ans. , qui sont tous deux principalement des sauvegardes.

Après avoir aidé à guider l’Union de Philadelphie vers le Bouclier des supporters en Major League Soccer, Brenden Aaronson, 20 ans, et Mark McKenzie, 22 ans, ont rejoint respectivement le FC Salzbourg (Autriche) et Genk (Belgique). Jouant pour le manager américain Jesse Marsch, Aaronson a aidé Salzbourg à remporter la Coupe d’Autriche et son huitième titre national consécutif, tandis que McKenzie faisait partie de l’équipe victorieuse de la Coupe de Belgique de Genk qui a également atteint le dernier tour de qualification pour la Ligue des champions de l’année prochaine.

Weston McKennie, 22 ans, a été une révélation au milieu de terrain pour la Juventus, et tandis que la quatrième place de The Old Lady en Serie A a conduit au limogeage du manager Andrea Pirlo, le club a emporté deux pièces de matériel (Supercoppa Italiana et Coppa Italia) en cours de route. Timothy Weah, 21 ans, a disputé 28 matches avec Lille alors qu’ils ont renversé le Paris Saint-Germain pour devenir champion de Ligue 1, marquant trois buts en 867 minutes. Le transfert de Sergino Dest de l’Ajax à Barcelone était historique en soi, et Dest, 20 ans, a remporté une Copa del Rey lors de sa première année.

Après avoir percé au Borussia Dortmund l’année dernière, Giovanni Reyna, 18 ans, a joué un rôle important pendant la majeure partie de cette saison et a aidé le club à remporter le DFB-Pokal pour la cinquième fois de son histoire. Jordan Siebatcheu, qui s’est engagé aux États-Unis en mars, a marqué 12 buts en Super League suisse alors que son club, les Young Boys, s’enfuyait avec le titre.

D’autres s’en sont approchés aussi. Galatasaray de DeAndre Yedlin a terminé à égalité au sommet du classement en Turquie, seulement pour perdre le différentiel de buts. En Allemagne, le RB Leipzig de Tyler Adams est resté proche du Bayern Munich pendant une grande partie de la saison avant de terminer deuxième, tandis que le VfL Wolfsburg de John Brooks a également reçu une place en Ligue des champions avec sa quatrième place. En Belgique, Anderlecht de Matt Miazga a terminé troisième de la saison régulière. – Kyle Bonagura

Quelques minutes avec… Tim Weah

Pour la deuxième fois seulement au cours des neuf dernières saisons, le PSG a été battu au titre de Ligue 1. Jeune joueur prometteur issu du club de la capitale française, Weah a contribué à la couronne de cette année, offrant à Lille la profondeur de score nécessaire pour survivre Les Parisiens‘ escouade étoilée.

Le joueur de 21 ans s’est entretenu avec Jeff Carlisle d’ESPN pour parler de son développement en tant que joueur senior et du potentiel que possède cette équipe nationale masculine américaine cet été et à l’avenir.

Montre de stock

Giovanni Reyna, Borussia Dortmund — A la hausse : Cela demande beaucoup à un joueur de 18 ans de contribuer de manière constante à un club avec l’ambition de Dortmund, mais après sa percée en 2019-2020, Reyna devait être le genre de joueur de soutien qui pourrait alléger une partie de la pression. comme Erling Haaland et Jadon Sancho. Et il l’a fait pour commencer la saison, enregistrant 10 buts directs (quatre buts, six passes décisives) lors de ses 20 premières apparitions. Et puis la production s’est tarie. Et puis les minutes l’ont fait aussi, en commençant neuf des 15 matchs sur le banc entre la mi-janvier et le début du mois d’avril. Il a rebondi au cours des six dernières semaines de la saison, commençant sept des 10 derniers matches de Dortmund, marquant trois buts et une passe décisive dans cette séquence. Les États-Unis auront besoin de ce genre de forme du produit de l’académie du New York City FC s’ils veulent vaincre le Mexique, le Costa Rica et le Honduras dans la Ligue des Nations de la CONCACAF, qui débutera jeudi.

Weston McKennie, Juventus — Tendance à la baisse : le Bianconeri a exercé son option en mars pour rendre le transfert de prêt de McKennie de Schalke 04 permanent, mais quelques semaines plus tard, il a enfreint les restrictions locales sur les coronavirus en organisant une fête chez lui aux côtés de ses coéquipiers Paulo Dybala et Arthur. Alors que la saison touchait à sa fin, l’entraîneur de l’époque, Andrea Pirlo, a remis en question le professionnalisme du joueur de 22 ans, et il n’est pas difficile de supposer que la confiance avait été perdue dans l’ancien jeune prodige du FC Dallas : il n’a commencé que sept des 19 derniers matchs de la Juve. McKennie était censé être le genre de joueur énergique qui définirait le milieu de terrain de Pirlo, mais avec lui qui n’est plus dans la pirogue et Massimiliano Allegri de retour à Turin, McKennie fait maintenant face à la perspective de prouver à un nouveau manager et à la hiérarchie de son club que la première mi-temps de sa première saison avec la Juventus n’était pas une illusion.

Brenden Aaronson, FC Salzbourg — A la hausse : Aaronson s’est lancé dans la compétition européenne comme un canard dans l’eau. Il n’a pas réussi à commencer dans seulement six des 25 matches de Salzbourg après son arrivée à la mi-saison, accumulant sept buts et cinq passes décisives dans le processus d’obtention d’un doublé en championnat et coupe d’Autriche. Le joueur de 21 ans devrait rester avec le club soutenu par Red Bull en 2021-2022, a déclaré une source à Jeff Carlisle d’ESPN, mais ses performances ont été si marquantes qu’on se demande déjà si le produit de l’Union de Philadelphie est prêt à passez à l’étape suivante et entrez dans l’une des cinq grandes ligues européennes.

DeAndre Yedlin, Galatasaray — À la hausse : Yedlin n’allait nulle part avec Newcastle United. Il n’a fait que six apparitions lors des 21 premiers matches de Premier League du club cette saison. Puis il a fait ses valises pour Istanbul lors du mercato de janvier. Le joueur de 27 ans a disputé 11 des 13 matchs de Galatasaray après son déménagement en Turquie, sans compter une période de trois semaines qui l’a vu rater cinq matchs en raison d’une blessure à la cheville. Cette décision a porté ses fruits, lui permettant de revenir dans l’équipe nationale au poste d’arrière droit ultra-compétitif : ses neuf minutes lors de la défaite amicale 2-1 des États-Unis contre la Suisse étaient ses premières pour l’équipe nationale depuis novembre 2019.

Rapport de dépistage : Justin Che, Bayern Munich II

Le Che s’est bien équipé pour le Bayern II après avoir remporté six départs consécutifs à la fin de la saison. À seulement 17 ans, il doit encore faire ses débuts en MLS pour le FC Dallas, mais il a franchi le pas vers le niveau senior alors qu’il était prêté dans l’environnement plutôt exigeant du football allemand de troisième division avec une facilité surprenante.

Présentant principalement comme défenseur central, avec un camée étrange à l’arrière droit, l’Américain avait l’air particulièrement à l’aise dans le derby contre le TSV 1860 Munich, alors en quête de promotion. En plus d’être vraiment fluide et « classique » sur le ballon – ce qui, il faut l’avouer, est une évidence lorsque le Bayern est impliqué -, le Che défend aussi bien sa propre surface, particulièrement impressionnant pour un défenseur central extrêmement jeune, « nouvelle génération » ( le type qui a souvent tendance à se vanter de plus de capacités techniques et d’un jeu de passes régulier que les capacités défensives traditionnelles). Habituellement alerte, lui permettant de battre ses adversaires avec le ballon, il est également doué physiquement et heureux d’avancer avec le ballon même lorsqu’il est sous pression.

Le seul moment à oublier, cependant, a été lorsqu’une touche inhabituellement médiocre a permis à un attaquant adverse de se faufiler pour lui arracher le ballon – à peine une demi-minute après le début du match contre le Hallescher FC au dernier tour de la saison. L’adversaire à la réflexion rapide a ensuite marqué le seul but du match. Heureusement, à ce stade, le Che avait déjà suffisamment montré pour que le Bayern comprenne que cette perspective mérite un autre regard. — Tor-Kristian Karlsen