La couverture dans les médias chinois était limitée, aucun des deux principaux médias appartenant à l’État ne rapportant sa victoire. Le tabloïd d’État Global Times publié sur Twitter, qui est bloqué en Chine, décrivant Zhao comme le première femme asiatique pour remporter le prix de mise en scène. Hu Xijin, rédactrice en chef du Global Times, a félicité Zhao, ajoutant que «les relations tendues entre la Chine et les États-Unis pourraient lui causer des ennuis». «J’espère qu’elle deviendra de plus en plus mature dans la gestion de ces problèmes», a-t-il écrit, également sur Twitter.

La censure de Zhao, qui a parlé avec affection de son éducation chinoise dans son discours d’acceptation, met en évidence l’intensité du sentiment nationaliste en Chine, attisé par les responsables et les médias d’État alors que Pékin se trouve de plus en plus en désaccord avec les États-Unis et ses alliés.