La victoire de Bournemouth met la pression sur Frank Lampard d’Everton

Bournemouth a battu Everton 3-0 samedi, ce qui a exercé une pression supplémentaire sur Frank Lampard alors qu’Everton continue de se débattre.

Les hôtes ont remporté leur première victoire en Premier League en plus d’un mois. Bournemouth est entré dans le match en bas du tableau des formulaires, avec seulement deux points lors de ses six derniers matches.

Cependant, les Cherries ont profité d’une défense fragile d’Everton ce jour-là. Marcus Tavernier a donné l’avantage à son club en première mi-temps après une énorme erreur du gardien des Toffees Jordan Pickford. Le numéro un anglais n’a pas réussi à récupérer un tir au but et a mis le ballon sur un tee pour Tavernier.

Le deuxième but de Bournemouth était plus controversé. Le défenseur central d’Everton, James Tarkowski, est tombé dans la surface de réparation de Pickford avec une blessure à la tête apparente.

L’arbitre, cependant, n’a pas arrêté le jeu et a permis à Bournemouth de continuer à jouer. L’attaquant du Pays de Galles Kieffer Moore a capitalisé sur le jeu et a marqué un but de la tête.

Le remplaçant Jaidon Anthony a mis la touche finale au match. L’ailier n’est resté sur le terrain qu’une minute environ avant d’inscrire le troisième et dernier but devant Pickford. La défense d’Everton sur le coup franc était épouvantable car Anthony n’était pas marqué à quelques mètres du but.

Bournemouth récolte trois gros points

Bien qu’encore assez tôt dans la saison, le match ressemblait à un six points. Les deux équipes sont actuellement dans la moitié inférieure du tableau de la ligue. Everton se retrouve désormais à un point de la zone de relégation.

Après le match, les supporters itinérants des Toffees ont eu des mots pour leur équipe et leur manager Frank Lampard. La police a dû sortir sur le terrain après le coup de sifflet à plein temps et s’interposer entre les fans et les joueurs.

Bielsa pourrait devenir le prochain patron

Les Cherries, en revanche, devraient recevoir un gros coup de pouce de la victoire. L’ancien manager de Leeds, Marcelo Bielsa, a été fortement lié au travail de Bournemouth. Désormais 13e du classement de la Premier League, le travail pourrait sembler encore plus souhaitable.

Gary O’Neil est actuellement le patron par intérim du club. Scott Parker avait déjà été licencié fin août après un mauvais début de campagne en cours.

Les deux clubs auront désormais une pause avant leur prochain match de Premier League. Alors que la Coupe du monde au Qatar est sur le point de commencer, les meilleures équipes anglaises ne rejoueront qu’après Noël.

Crédit photo : IMAGO / PA Images