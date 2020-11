La victoire de Biden cache un terrible avertissement pour les démocrates des régions rurales des États-Unis

DES MOINES, Iowa (AP) – Les démocrates dominaient autrefois le comté de Koochiching dans la chaîne de fer pour cols bleus du nord du Minnesota. Mais lors de l’élection présidentielle de ce mois-ci, le président Donald Trump l’a remportée avec 60% des voix.

Ce n’est pas parce que les électeurs se déplacent soudainement vers la droite, a déclaré Tom Bakk, qui représente la région au Sénat de l’État. C’est parce que, a-t-il dit, les démocrates se sont régulièrement déplacés trop loin vers la gauche pour de nombreux électeurs ruraux.

«Nous devons voir si nous pouvons amener le Parti démocrate à modérer et accepter le fait que le Minnesota rural ne devient pas plus conservateur», a déclaré Bakk, qui a annoncé la semaine dernière qu’il deviendrait indépendant après 25 ans de service démocrate. . “C’est que vous les laissez derrière vous.”

Alors que les démocrates se déplaçaient à travers les villes et les banlieues pour récupérer la Maison Blanche, le parti a glissé encore plus derrière dans d’immenses bandes rurales des champs de bataille du nord. Le parti a perdu des sièges à la Chambre dans le Midwest, et les challengers démocrates dans les courses au Sénat de l’Iowa, du Kansas, du Montana et de la Caroline du Nord, tous autrefois considérés comme de graves menaces pour les titulaires républicains, ont chuté, certains d’entre eux durement.

Bien que les problèmes ruraux des démocrates ne soient pas nouveaux, ils exercent maintenant une pression sur Biden pour qu’il commence à inverser la tendance. Ne pas le faire met en danger des objectifs tels que la lutte contre le changement climatique et l’obtention d’une majorité au Sénat, en particulier avec des sièges au Sénat du GOP dans l’Iowa, l’Ohio, la Pennsylvanie et le Wisconsin en 2022.

«La pression pour les démocrates doit être de transmettre un message économique pour l’Amérique rurale», a déclaré le démocrate de l’Iowa John Norris, ancien candidat au poste de gouverneur. «Nous en avons une excellente à transmettre, mais nous n’y avons pas suffisamment insisté.»

Elle est devenue une dynamique déterminante dans presque tous les États où les démocrates dominent les zones urbaines et, pendant au moins deux élections, ont une dynamique claire dans les banlieues.

Alors que Trump cherchait à tirer davantage parti de sa base de classe ouvrière, majoritairement blanche, il a gagné peu de terrain dans des endroits qu’il a à peine gagnés ou perdus en 2016 et s’est glissé dans les banlieues du nord industriel et agricole. Au lieu de cela, il a suralimenté sa concentration sur les endroits qu’il a remportés la dernière fois.

L’histoire continue

Trump a perdu le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, après avoir remporté les trois en 2016. Mais il a remporté au moins 60% des voix dans 126 comtés des trois – 14 de plus qu’en 2016, selon l’Associated Press et les données électorales des États. Tous ces comtés sont peu peuplés.

Peut-être plus révélateur, Trump a augmenté ses pourcentages de victoires dans 90% des comtés où il a atteint la barre des 60% dans ces trois États il y a quatre ans. Cela inclut les 24 comtés où il a remporté au moins 70% des voix la dernière fois, même si Biden dépensait largement Trump en publicité.

La fugue rurale était encore plus grande dans l’Iowa et l’Ohio, où les sondages de la fin octobre ont donné à Biden l’espoir d’une course serrée ou d’une victoire étroite, seulement pour le voir les perdre avec les mêmes marges que Clinton.

La plus grande domination de Trump dans l’Ohio rural a surpris même les stratèges républicains. Dans le 6e district du Congrès de l’Ohio, 18 comtés qui bordent la frontière de la Pennsylvanie et la rivière Ohio, Trump est passé de 64% des voix à plus de 66%.

«Je serai le premier à dire que je doutais que le président Trump puisse dépasser ce qu’il a fait en 2016», a déclaré Ryan Steubenrauch, conseiller principal du Républicain du 6e district Bill Johnson.

Bien que Biden ait rempli l’objectif longtemps recherché par les démocrates de transporter la Géorgie et l’Arizona, bien que de manière étroite, ce n’est pas parce qu’il s’est concentré sur le dépassement de leurs centres de métro, a déclaré Steve Jarding, un stratège démocrate chevronné qui a longtemps plaidé pour un plus grand engagement du parti en milieu rural. Amérique.

“Les démocrates ont trouvé un moyen de gagner dans le pays, du moins ils croient que c’est le cas, en ne se concentrant pas beaucoup dans de grandes parties du centre du pays”, a-t-il déclaré. “C’est une proposition effrayante.”

Jarding craint qu’en gagnant l’Arizona, la Géorgie et les États du swing nord sans s’attaquer à l’économie rurale, les démocrates pourraient croire que les États suivent maintenant leur voie en raison de changements démographiques et démographiques favorables.

«Nous n’avons pas gagné la Géorgie parce que nous avions un excellent message aux Géorgiens ruraux», a déclaré Jarding, qui a aidé Mark Warner à remporter le poste de gouverneur de Virginie en 2001 en lui conseillant de faire campagne de manière agressive loin des banlieues en plein essor de Washington, DC. «Si les démocrates disent, regardez, nous sommes entrés en Géorgie et nous l’avons gagné sans avoir à parler de problèmes ruraux, ils se trompent complètement. Il reviendra. “

En s’accrochant à leur majorité, les démocrates de la Chambre ont perdu des sièges ruraux, notamment celui détenu pendant 30 ans par le représentant Collin Peterson dans l’ouest du Minnesota. Les revers ont incité les modérés à accuser les plus importants libéraux du parti, comme la représentante de New York Alexandra Ocasio Cortez, d’être devenus représentatifs d’un parti étranger aux agriculteurs et aux petites villes manufacturières américaines.

«Je dirais que tout le monde parle de la grande tente. Ce n’est plus aussi gros qu’avant », a déclaré Bakk du Minnesota.

Biden a peu fait campagne en personne, encore moins dans les zones rurales. Trump, d’autre part, a suscité l’enthousiasme lors de rassemblements dans des endroits comme Wausau, Wisconsin, dans le nord rural de l’État où il dominait, ainsi que Saginaw dans le Mid Michigan et Johnstown, en Pennsylvanie, entouré de comtés qu’il portait par plus de 70 %, voire 80%.

Les démocrates ont également consacré peu de temps et d’argent à lutter contre les attaques de Trump.

Sans réponse, les affirmations de Trump selon lesquelles Biden et d’autres démocrates sont des partisans du socialisme et de l’élimination des services de police, aussi infondés soient-ils, ont résonné dans les petites villes, selon VoteCast, une enquête de l’Associated Press auprès de l’électorat américain menée par NORC à l’Université de Chicago.

«Nous devons aborder cela de manière vraiment plus agressive», a déclaré le stratège démocrate vétéran James Carville, en particulier les affirmations de Trump selon lesquelles les démocrates sont anti-police. «Il y avait de sérieux vents contraires là-bas.»

Les démocrates doivent non seulement se défendre contre les attaques, mais recruter plus de candidats parmi les Américains ruraux et faire valoir que la politique progressiste est à leur avantage.

“Nous avons évidemment un problème de marque en Amérique rurale”, a déclaré l’ancienne sénatrice du Dakota du Nord Heidi Heitkamp, ​​une démocrate vaincue en 2018. “Mais si vous voulez être une alternative, vous ne pouvez pas y aller les mains vides.”

Heitkamp remercie Biden d’avoir inclus des dispositions spécifiquement rurales dans ses plans politiques, comme un élément de transport dans sa proposition de soins de santé, étant donné que de nombreuses personnes vivant dans des zones à faible densité de population doivent parcourir une certaine distance pour consulter un médecin.

Pour l’instant, l’avenir des démocrates en Amérique rurale repose en grande partie sur la façon dont Biden y est perçu, a déclaré Heitkamp.

«Une bonne façon de commencer serait de s’assurer, dans son discours inaugural et sur l’état du syndicat, qu’il parle de l’Amérique rurale», a-t-elle déclaré.