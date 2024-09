La victoire d’Aryna Sabalenka à l’US Open confirme la lutte pour la suprématie avec Iga Swiatek

NEW YORK — En remportant l’US Open, Aryna Sabalenka s’est imposée comme la force prééminente du tennis féminin du moment, mais la numéro 1 mondiale Iga Swiatek aura son mot à dire à ce sujet.

La victoire 7-5, 7-5 de Sabalenka sur Jessica Pegula a été une victoire historique pour plusieurs raisons. C’est le premier Grand Chelem de Sabalenka en dehors de l’Open d’Australie et cela fait d’elle la seule joueuse de la WTA à détenir actuellement deux tournois majeurs. Surtout, cela démontre une nette progression par rapport à l’année dernière.

En septembre dernier, Sabalenka s’est effondrée au stade Arthur Ashe en finale contre Coco Gauff. Elle a remporté le premier set mais a ensuite implosé, perdant assez confortablement en trois sets, et une situation similaire s’est produite contre Swiatek en demi-finale en 2022, lorsque la Polonaise a remporté le tournoi.

L’histoire semblait se répéter contre une autre Américaine samedi, lorsque Sabalenka a perdu cinq jeux consécutifs pour être menée 5-3 dans le deuxième set.

Au lieu de cela, elle a remporté quatre jeux consécutifs pour franchir la ligne, en s’appuyant sur la variété qu’elle a développée au cours de l’année écoulée, et qui l’a également aidée à remporter le premier set avec un amorti et une volée clinique.

Grâce à l’amélioration de son jeu et de sa force mentale, Sabalenka est en pleine forme et domine également les courts durs lors des plus grands événements. Au cours de ses 28 derniers matchs du Grand Chelem sur cette surface, elle a remporté 27 victoires.



Aryna Sabalenka est devenue cette année la force dominante du tennis sur surface dure. (Charly Triballeau / AFP via Getty Images)

Swiatek, comme Sabalenka, peut être considérée comme une spécialiste de la terre battue. Elle a remporté quatre des cinq derniers Roland-Garros et les trois derniers. Avant de remporter le titre de cette année, elle a remporté les tournois WTA 1000 de Madrid et de Rome, battant Sabalenka lors des deux finales.

Elle a terminé la saison 2024 sur terre battue avec un bilan de 22 victoires et une défaite, contre Elena Rybakina à Stuttgart. Swiatek et Sabalenka sont incontestablement au sommet du jeu féminin alors que la saison entre dans sa dernière ligne droite, et tout est en place pour une lutte pour la suprématie entre le dur et la terre battue.

Ou peut-être pas. Swiatek a remporté Doha en février, Indian Wells en mars et a remporté le titre des Finales WTA à la fin de l’année dernière. Elle affiche un taux de victoires de 88 % en 2024, a remporté l’US Open 2022 en battant Sabalenka au passage et compte 16 titres au niveau du Grand Chelem, du WTA 1000 et des Finales du Tour, contre neuf pour Sabalenka, la Biélorusse étant de trois ans son aînée.

Sabalenka a atteint les quarts de finale de Roland-Garros sans problème, mais a perdu contre Mirra Andreeva en trois sets, souffrante. La Biélorusse a également dû déclarer forfait à Wimbledon en raison d’une blessure à l’épaule. Il ne s’agit pas d’une histoire de tension superficielle, mais plutôt d’une bataille entre une domination en Grand Chelem et une remarquable régularité.

Swiatek a été éliminée de l’Open d’Australie et de Wimbledon au troisième tour, puis a perdu en quarts de finale contre Jessica Pegula. Elle n’a pas dépassé les quarts de finale d’un Grand Chelem en dehors de Roland-Garros depuis sa victoire ici en 2022, tandis que Sabalenka a atteint les demi-finales ou mieux dans sept de ses huit derniers tournois majeurs.

Swiatek reste la méritante numéro 1 mondiale, avec une marge de plus de 2100 points même après la victoire de Sabalenka. Mais il y a maintenant quelqu’un d’autre qui gagne sur les plus grandes scènes avec le genre de régularité que beaucoup attendent de Swiatek, et compte tenu de la diversité de leurs calendriers cette année, la trajectoire de Sabalenka pourrait se poursuivre plus facilement que Swiatek ne peut accentuer sa propre ascension, déjà remarquable.



Swiatek est également championne de l’US Open, ayant remporté le titre en 2022. (Kena Betancur / AFP via Getty Images)

Avant l’US Open, Sabalenka a parlé du bien que lui avaient apporté le repos pendant Wimbledon et les Jeux olympiques, et a déclaré qu’avec le recul, elle aurait dû faire une pause en mars, après la mort de son ex-petit ami Konstantin Koltsov, ancien joueur international de hockey sur glace biélorusse.

« Je n’ai réalisé qu’après avoir été blessée et avoir dû prendre du recul que c’était vraiment nécessaire (une pause) », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse du tournoi.

Tout au long du tournoi, Sabalenka a fait preuve d’une légèreté qui lui vient de ses victoires match après match. Elle en est maintenant à sa 12e série consécutive, au cours de laquelle elle n’a perdu qu’un seul set. Samedi soir, elle plaisantait lors de sa conférence de presse, se moquant du tatouage temporaire de tigre sur la tête de son entraîneur Jason Stacy et déclarant avec autodérision qu’elle pourrait essayer le service-volée si elle en avait le courage.

« Un plan C », a-t-elle appelé, ce qui est une proposition effrayante. C’était la preuve que Sabalenka se sentait pleine de possibilités – gagner fait cela à une joueuse. Elle se présentera à l’Open d’Australie en janvier en tant que grande favorite et pense que le fait de devenir numéro 1 mondiale se réglera tout seul.

« Pour être honnête, je n’essaie pas de me concentrer sur le classement », a déclaré Sabalenka samedi, ressemblant à l’équivalent tennistique du millionnaire insouciant qui dit qu’il n’est pas vraiment motivé par l’argent.

« Je ne me demande pas où je vais après le tournoi. Je sais que si je joue mon meilleur tennis à chaque tournoi, je pourrai redevenir numéro 1 mondial. »

Swiatek, d’autre part, a déclaré cet été que l’augmentation du nombre d’événements obligatoires au calendrier du WTA Tour était trop exigeante pour les joueuses.

Après avoir été battue par Pegula mercredi, on lui a fait remarquer qu’elle pourrait bénéficier d’une pause.

« Je ne pense pas que cela aurait du sens », a déclaré Swiatek, qui a également réalisé un beau parcours aux Jeux olympiques, remportant une médaille de bronze.

« Si tu n’es plus en tournée, c’est assez difficile de revenir. Je ne veux pas faire de pause. »



Iga Swiatek a été déçue par sa défaite surprise en demi-finale contre Zheng Qinwen aux Jeux olympiques de Paris 2024. (Dimitar Dilkoff / AFP via Getty Images)

Le succès de Sabalenka laisse penser qu’un retour est possible, mais les prochains mois seront difficiles et rappelleront également que les résultats en Grand Chelem ne font pas tout dans le classement, Swiatek étant si loin devant. En 2023, Sabalenka est ironiquement devenue numéro 1 mondiale après sa défaite à l’US Open contre Gauff, avant que Swiatek ne reprenne le dessus lors des Finales WTA.

Dans l’ensemble, l’année 2018 a été marquée par une certaine stabilisation du niveau de jeu féminin. C’est la première fois depuis 2014 qu’il n’y a pas eu de championne pour la première fois dans un tournoi majeur, même si la victoire de Barbora Krejcikova à Wimbledon a été une surprise.

Swiatek reste confortablement installée au sommet du classement, avec le plus grand nombre de titres (cinq), le plus grand nombre de titres WTA 1000 (quatre) et le plus grand nombre de matchs gagnés (59). Elle détient également le pourcentage de victoires le plus élevé, soit 88. Elle est, à tous égards, la meilleure joueuse du monde. Mais Sabalenka est celle qui détient les titres tangibles du Grand Chelem et l’élan intangible, se dirigeant vers 2025 pour défendre son double titre de l’Open d’Australie sans apparemment aucun problème majeur à surmonter sur le court.

Malgré ce qui a été une année statistiquement phénoménale pour Swiatek, elle ne peut pas en dire autant, ses défaites suivant un schéma dans lequel elle ne peut pas passer du plan A au plan B – une compétence que Sabalenka a utilisée pour remporter la demi-finale et la finale ici à New York.

Sabalenka n’est pas la meilleure joueuse du monde sur le papier. Mais elle n’échangerait pas sa place contre quelqu’un d’autre pour le moment.

(Photo du haut : Robert Prange / Getty Images)