La victoire d’Arsenal sur Tottenham prouve que nous pouvons dominer l’élite de la Premier League

Mikel Arteta a déclaré qu’il pensait que la victoire 3-1 d’Arsenal sur Tottenham Hotspur avait envoyé un message à ses joueurs qu’ils pouvaient battre les équipes d’élite de la Premier League.

Arsenal a remporté la victoire aux Emirats samedi après que le milieu de terrain Thomas Partey a envoyé les hôtes en tête avec un superbe effort de curling de l’extérieur de la surface avant que Harry Kane n’égalise sur penalty, avec Gabriel Jesus et Granit Xhaka après la mi-temps.

Les résultats signifient qu’Arsenal reste au sommet de la Premier League pendant au moins une semaine après sept victoires en huit matches avec leur seule défaite à Manchester United le mois dernier.

L’équipe du nord de Londres a subi un mauvais bilan récent contre les équipes traditionnelles des “Big Six”, et Arteta a déclaré: “[It was] 100% nécessaire parce que lorsque vous jouez à un si gros jeu, vous voulez gagner.

“Ces opinions sont correctes parce que lorsque vous regardez le début et que vous le mettez simplement dans ce contexte, vous pouvez le faire, mais il s’agit de la façon dont vous donnez et recevez des informations et comment cela vous affecte ou non.

“Pour moi, le message est aux joueurs et à tout le monde ici au club que nous sommes capables de jouer à ce niveau contre ce type d’adversaire. Cela devrait leur donner confiance et conviction.”

Arteta a cependant minimisé les perspectives de titre de son équipe, bien qu’il ait garanti qu’ils termineraient un autre week-end en tête.

“Regarder le tableau et voir le club dans cette position, c’est super”, a poursuivi l’Espagnol. “Cela vous donne un bon sentiment évidemment. Mais nous sommes concentrés. C’est une équipe vraiment affamée et humble, croyez-moi. Nous n’avons encore rien fait et il y a encore beaucoup de choses à améliorer. C’est la direction que nous prenons.”