La victoire d’Arsenal sur Man City renforcerait la conviction des Gunners

Le moment est venu pour Mikel Arteta de décider de coller ou de tordre. Arsenal affrontera Manchester City lors de la confrontation pour le titre de Premier League mercredi avec le patron des Gunners face peut-être à sa plus grande énigme de la saison: persévérez avec les mêmes joueurs qui les ont emmenés en haut du tableau ou rafraîchissez une équipe qui a montré des signes de plonger ci-dessous Leur meilleur?

Lors du match nul 1-1 du week-end dernier contre Brentford, Arsenal a nommé une composition inchangée pour le sixième match consécutif de Premier League. C’est la première fois qu’ils le font en huit ans et une forte indication de la sérénité dans la sélection qui a aidé les Gunners à arriver pour ce match de milieu de semaine contre City avec trois points d’avance au sommet.

Les données d’Opta montrent qu’Arsenal n’a apporté que 14 changements à sa formation de départ cette saison, neuf de moins que toute autre équipe de Premier League. En revanche, City a effectué 49 changements, un chiffre seulement dépassé par Chelsea, Southampton, Liverpool, Tottenham Hotspur et Nottingham Forest.

Un examen plus approfondi de ces chiffres montre qu’Arsenal a utilisé 25 joueurs au total avec 17 partants différents, par rapport à City utilisant 21 joueurs avec 18 partants.

Pep Guardiola a longtemps préféré utiliser un groupe légèrement plus petit mais extrêmement de qualité, peut-être mieux illustré par la manière dont le vainqueur de la Coupe du monde Julian Alvarez était prêt à remplacer Erling Haaland si nécessaire, tandis que Phil Foden est revenu de maladie pour rivaliser avec Jack Grealish, Riyad Mahrez et, peut-être, Bernardo Silva, dans une large position d’attaque.

Les titulaires d’Arsenal ont dépassé toutes les attentes cette saison. Il est probable que s’ils veulent maintenir le cap et remporter le titre, leurs joueurs de profondeur devront désormais faire de même.

Les Gunners ne capitulent guère. Après tout, ils se sont vu refuser la victoire contre Brentford à cause d’un but qui aurait dû être exclu par VAR, une erreur pour laquelle le corps des arbitres Professional Game Match Officials Limited s’est depuis excusé.

Après leur défaite à Everton une semaine plus tôt, cependant, Arsenal n’était pas encore une fois à son meilleur niveau avec Gabriel Martinelli parmi ceux qui ont permis aux normes de glisser un peu. Le joueur de 21 ans ne joue pas mal mais il y a eu une baisse, en particulier depuis la signature de son nouveau contrat au début du mois, et sa place peut sembler un peu plus vulnérable après que Leandro Trossard est sorti du banc contre Brentford pour marquer. son premier but à Arsenal après le transfert de 27 millions de livres sterling le mois dernier de Brighton & Hove Albion.

Les affaires du club en janvier feront l’objet d’un examen plus approfondi dans les semaines à venir. Trossard et Jorginho, une signature de 12 millions de livres sterling de Chelsea, étaient deux acquisitions astucieuses avec une expérience éprouvée en Premier League ne nécessitant aucune adaptation, mais ce n’est un secret pour personne que le club recherchait de plus grands noms.

Ils ont essayé de signer Mykhailo Mudryk et ont fini avec Trossard. Ils ont essayé de signer Moises Caicedo et se sont retrouvés avec Jorginho.

Il y avait des raisons derrière les deux décisions, en fin de compte un jugement selon lequel ils avaient fait des offres généreuses pour leurs principales cibles et estimaient que se pousser plus loin représentait un trop grand risque. La sagesse de ces appels sera testée, et cela pourrait arriver plus tôt qu’Arteta ne l’aurait souhaité étant donné que son équipe a maintenant disputé trois matchs sans victoire, y compris leur sortie au troisième tour de la FA Cup à City le 27 janvier.

Manchester City a éliminé Arsenal de la FA Cup au troisième tour le mois dernier. Michael Steele/Getty Images

Trossard pour Martinelli aurait un certain sens, tout comme peut-être l’introduction de Takehiro Tomiyasu à l’arrière droit à la place de Ben White, qui est un autre qui ne reproduit pas tout à fait sa belle forme de début de saison ces derniers temps. Arteta veillera à donner aux joueurs qui ont créé cette inclinaison de titre inattendue une chance de ramener cet avantage contre leurs rivaux les plus proches, en particulier s’il veut affronter City.

Arsenal reflète City en ce sens que les deux équipes préfèrent dominer le ballon, mais il n’y a pas eu de compétition à cet égard la saison dernière.

Les Gunners ont disputé 118 matches de Premier League sous Arteta. Leurs deux totaux de possession les plus bas à cette époque sont survenus lors de leurs matchs contre City en 2021-22 : 20,1 % lors de la défaite 5-0 au stade Etihad en août 2021, 29,1 % lors d’une défaite 2-1 à domicile le jour de l’An 2022.

City dicte ses conditions contre presque toutes les équipes auxquelles il est confronté, et à chaque fois, Arsenal a fait expulser un homme – Granit Xhaka après 35 minutes dans cette défaite 5-0 et Gabriel Magalhaes à 59 minutes du match inverse, dans lequel Arteta était absent parce que de COVID-19 et son équipe n’ont succombé qu’à une tête de Rodri dans les arrêts de jeu. Ces deux performances mettent en évidence la manière impressionnante dont Arsenal a réduit l’écart sur City – après avoir perdu ses 10 derniers matchs de championnat contre eux – mais Arteta doit décider si l’approche avant-pied et offensive qui les a si bien servis tous saison est le moyen d’affronter une équipe qui a perfectionné cet art dans le football national au cours des cinq dernières années.

La rotation ne lui est pas venue naturellement cette saison, mais les alignements de Guardiola restent semés d’embûches. La clé pour retenir la faim dans une équipe qui cherche un troisième titre de champion consécutif est cette imprévisibilité dans la sélection – par exemple, le repos soudain de Kevin De Bruyne à Tottenham. Il reste à voir si les discussions sur les blessures autour de Haaland sont plus un obscurcissement qu’une véritable préoccupation; aucun des entraîneurs n’a donné grand-chose en discutant des nouvelles de l’équipe mardi.

Guardiola a également gardé ses joueurs concentrés en montrant une volonté de larguer ceux jugés plus utiles. Raheem Sterling est allé à Chelsea l’été dernier alors que Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko ont été transférés à Arsenal, deux joueurs améliorant inestimablement l’équipe des Gunners.

Le départ soudain de Joao Cancelo pour le Bayern Munich le mois dernier – à la suite d’un désaccord signalé avec Guardiola, centré sur ce que le patron de la ville croyait être un manque d’application à l’entraînement – ​​a envoyé un avertissement à son équipe au sujet de la complaisance, mais a également aggravé la décision d’autoriser Zinchenko de partir. L’intelligence de l’international ukrainien à dériver vers le milieu de terrain lorsque Arsenal a la possession – ce que Cancelo a fait à plusieurs reprises pour City – a été une tactique vitale dans la capacité d’Arsenal à contrôler les matchs, et sera probablement un autre aspect intrigant de ce qui devrait être une bataille fascinante.

Mercredi ne déterminera pas le destin du titre, mais une victoire d’Arsenal enhardirait Arteta et ses joueurs à croire qu’ils pourraient encore avoir l’équipe pour égaler City pas à pas dans les mois à venir.