SOUTHAMPTON, Angleterre – Une victoire ne bannira pas la déception de céder leur emprise sur la FA Cup, mais Mikel Arteta ressentira un sentiment de justification à Arsenal pour se venger de Southampton avec une victoire 3-1 à St.Mary’s pour grimper au-dessus d’eux. dans le tableau de la Premier League.

Les Gunners sont retournés sur le lieu de la sortie de la FA Cup trois jours plus tôt, mais les deux mêmes équipes n’apparaissaient que de nom. Arteta a effectué cinq changements en donnant la priorité à ce match avant le dernier, rappelant le duo en forme Emile Smith Rowe et Bukayo Saka, avec David Luiz de retour en défense, Thomas Partey renforçant le milieu de terrain et Alexandre Lacazette en tête.

Des trois changements de Southampton, deux ont été appliqués. Et avec les arrières latéraux de premier choix Kyle Walker-Peters et Ryan Bertrand indisponibles, l’équipe locale semblait avoir les ailes coupées.

L’équipe de Ralph Hasenhuttl manquait de la même intensité dans sa presse et de sa conviction en attaque tandis qu’Arsenal était revigoré avec un sens renouvelé du but, Smith Rowe et Saka continuant à fournir un produit final impressionnant aux côtés d’une entreprise jeune.

Arteta a pu survivre à la période la plus turbulente de son mandat à Arsenal en partie parce qu’il pouvait citer le succès de la FA Cup la saison dernière comme une preuve tangible que sa méthodologie peut donner du succès, mais leur objectif ultime est de dépasser cela et de redevenir une équipe de la Ligue des champions . Ils ont un long chemin à parcourir dans cette tâche particulière, mais cela explique la pensée d’Arteta de ne pas risquer plusieurs joueurs qui avaient des problèmes de forme physique – Partey et Smith Rowe parmi eux – les plus fiables pour effectuer et un coup d’œil à la table fournit un réel encouragement. à ce qui pourrait être possible, en particulier avec Pierre-Emerick Aubameyang disparu à nouveau pour des raisons personnelles.

Mis à part West Ham United, les autres ont peut-être des matchs en cours, mais Arsenal est huitième et cinq points de la plus improbable des quatre premières places. Battre les leaders de Manchester United samedi et Arteta sentira sûrement que le renouveau actuel peut les catapulter considérablement plus haut que la table médiane, mais, généralement, l’Espagnol ne se laisse pas emporter.

« Je ne veux pas vraiment regarder le tableau, je veux nous regarder nous-mêmes et comment pouvons-nous nous améliorer, les raisons pour lesquelles nous sommes plus performants et gagnons plus de matches et obtenons cette cohérence qui nous manquait », a-t-il déclaré. Après le match. « Nous essayons juste d’améliorer l’équipe. Demain est un autre jour: revoir le jeu, s’entraîner, s’améliorer dans de nombreux domaines où nous devons nous améliorer afin de voir où nous en sommes. »

Lacazette aurait dû mettre les visiteurs en avant dès la première minute lorsqu’il a été envoyé par Granit Xhaka uniquement pour que le Français tire un coup droit sur Alex McCarthy.

Le match n’avait que trois minutes, mais c’était un témoignage de la façon dont Arsenal avait bien commencé qu’il pensait que Southampton avait pris les devants contre le cours du jeu. James Ward-Prowse a fouetté un centre au rythme, Nicolas Pepe a laissé partir Stuart Armstrong et le milieu de terrain des Saints a braqué un beau tir devant Bernd Leno.

La victoire d’Arsenal en Premier League à Southampton a démontré la priorité des visiteurs de revenir au sommet du football anglais. Getty

Alors qu’Arsenal a peu réagi en prenant du retard samedi, ils ont continué à avancer sans relâche. Xhaka a glissé dans Pepe, entamant son premier match de Premier League depuis le 19 décembre, et la signature du record du club de 72 millions de livres sterling a ramené le ballon à la maison.

Ce fut l’une des soirées les plus productives de Pepe, mais il fut de nouveau surclassé par Saka, qui récupéra l’intelligent passe précoce de Lacazette pour contourner McCarthy et marquer six minutes avant la pause. Cédric, un autre joueur décrié pour profiter d’une soirée encourageante, a joué une somptueuse passe croisée pour que Saka puisse collecter, se rendre à la ligne de départ et carré une belle croix pour que Lacazette puisse toucher à la maison, rendant les 18 dernières minutes une économie d’énergie confortable.

Hasenhuttl a ensuite souligné les lacunes de son équipe en admettant qu’il voulait signer un arrière avant la fermeture de la fenêtre de transfert lundi, et il est difficile d’échapper à la conclusion que la plus grande profondeur de l’équipe d’Arsenal les a aidés à cette occasion.





Notant peut-être les critiques qu’Arteta a reçues pour sa sélection d’équipe à la suite de la sortie de la FA Cup samedi, le joueur de 38 ans a cherché à réécrire le récit autour de ce match en insistant sur le fait que seuls deux des sept changements qu’il a apportés le week-end dernier n’étaient pas appliqués, un point qu’il a souligné par Smith Rowe arrivant à 18 minutes du temps avec un problème musculaire, suivi de Partey six minutes plus tard.

« Juste pour que ce soit clair dans le match de la FA Cup, nous avions cinq joueurs qui n’étaient pas disponibles pour jouer », a-t-il déclaré. « Nous avons fait sept changements et cinq d’entre eux étaient parce qu’ils n’étaient pas prêts à jouer le jeu. Smith Rowe en était un et Thomas en était un autre. Nous devons gérer et protéger ces joueurs et parfois ils ne sont pas en forme mais nous ne pouvons pas l’expliquer tous les jours. comment tout le monde se sent. «

Quelle que soit la réalité, les priorités d’Arsenal cette saison vont au-delà de la FA Cup et des performances comme celle-ci font que de plus grands objectifs se sentent plus proches.