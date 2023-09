La victoire d’Alexis Galarneau propulse le champion en titre du Canada vers les huitièmes de finale de la Coupe Davis

Le Canada, champion en titre, s’est assuré une place dans les huit derniers de la Coupe Davis grâce à la victoire en simple d’Alexis Galarneau contre le Chilien Alejandro Tabilo, samedi à Bologne, en Italie.

Après avoir balayé l’Italie et la Suède pour ouvrir la phase de groupes de 16 pays, le Canada devait remporter l’un des trois matchs contre le Chili samedi pour accéder aux huitièmes de finale de novembre à Malaga, en Espagne.

Avec un classement mondial de 200 en simple, Galarneau, 24 ans, de Laval, au Québec, a fait le travail dès le début du premier match en simple du Canada sur le terrain dur de l’Unipol Arena.

Sa victoire de 6-3, 7-6(5) sur Tabilo a permis au Canada de progresser dans ce qui a été surnommé la Coupe du monde de tennis par équipe masculine.

«C’est devenu délicat. Je connais Alejandro chez les juniors», a déclaré Galarneau. « Il a grandi au Canada donc je savais à quoi m’attendre. Je sais que c’est un grand combattant.

« J’ai pu utiliser une partie de l’énergie de la foule et de mes coéquipiers pour vraiment donner un bon service. »

Le Canada a battu l’Australie en 2022 pour remporter la Coupe Davis pour la première fois.

Les deux pays ont été exclus de la finale de la phase de groupes de cette année, au cours de laquelle les deux premiers pays de chaque poule de quatre se rendront à Malaga.

Le trio canadien a obtenu une fiche de 6-0 plus tôt cette semaine

Moins Félix Auger-Aliassime, de Montréal, s’est classé 14e au monde en simple masculin, et avec Denis Shapovalov, de Richmond Hill, en Ontario, sur le banc à Bologne après qu’une blessure au genou l’a forcé à se retirer de l’US Open, la fortune du Canada est tombée à un un vétéran chevronné et une paire de jeunes parents.

Vasek Pospisil de Vernon, en Colombie-Britannique, Gabriel Diallo de Montréal et Galarneau ont obtenu une fiche combinée de 6-0 en simple et en double contre l’Italie et la Suède, mercredi et jeudi respectivement.

L’esprit d’équipe est génial. On s’entend plutôt bien et, on touche du bois, on continue sur cette lancée. — Le joueur canadien Alexis Galarneau

Pospisil, 33 ans, qui a pris plus de deux mois de repos au printemps pour soigner ses blessures, a remporté son match en simple contre le Suédois Leo Borg et a fait équipe avec Galarneau pour remporter deux victoires en double contre les Suédois et les Italiens.

Diallo, 21 ans, n’a fait face à aucune balle de break lors de ses deux premières victoires en simple à Bologne, qui étaient les premières de sa carrière en Coupe Davis.

Diallo s’est incliné 6-4, 6-4 face au numéro 22 mondial Nicolas Jarry lors du deuxième match en simple de samedi.

Mais à ce moment-là, Galarneau avait porté à sept reprises la séquence d’invincibilité du Canada à Bologne.

« Nous faisons définitivement quelque chose de bien », a déclaré Galarneau. « L’esprit d’équipe est génial. Nous cliquons plutôt bien et, je touche du bois, nous poursuivons cette séquence.

« C’est une autre chance d’espérer remporter le titre, mais cela montre aussi que l’année dernière n’était pas un hasard, mais nous devons être pris au sérieux. Nous sommes numéro un mondial et nous voulions nous soutenir et c’est ce que ce que nous faisons en ce moment. »

