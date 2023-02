La victoire choquante de Bonnie Raitt aux Grammy Awards couronne sa carrière légendaire

Bonnie Raitt a remporté un Grammy dimanche pour la chanson de l’année, surprenant tout le monde, y compris Raitt elle-même.

L’auteur-compositeur-interprète faisait partie d’une catégorie composée d’artistes populaires plus jeunes et traditionnels, notamment Taylor Swift, Lizzo, Adele, Harry Styles et Beyoncé. Mais c’est Raitt qui a remporté le trophée pour sa chanson “Just Like That”.

Après que la première dame, le Dr Jill Biden, l’ait annoncée comme gagnante, la femme de 73 ans avait l’air complètement choquée.

Lorsqu’elle est montée sur scène pour son discours de remerciement, elle a déclaré : “Oh mon Dieu. Je suis tellement surprise. Je ne sais pas quoi dire. C’est juste un moment irréel.”

LISTE DES GAGNANTS DES GRAMMYS 2023 : HARRY STYLES GAGNE GROS, BEYONCÉ BAT UN RECORD

Elle a ajouté: “Je n’écris pas beaucoup de chansons, mais je suis si fière que vous appréciez celle-ci et ce que cela signifie pour moi et pour le reste des auteurs-compositeurs que je ne serais pas ici ce soir si c’était ‘ t pour l’art des gens formidables, qui creusent l’âme et qui travaillent dur, qui mettent ces chansons et ces idées en musique.”

Lundi, Raitt s’est rendue sur Twitter, admettant qu’elle était “toujours sous le choc” de la victoire. “Tellement reconnaissante à tous ceux qui m’ont aidé à m’amener à hier soir”, a-t-elle écrit. “Merci aux membres de @RecordingAcad qui ont voté pour moi ; à tous les membres de notre puissante @Redwing_Records et de notre équipe de soutien : à mon groupe, notre brillant ingénieur, Ryan Freeland..”

Elle a poursuivi, “et à ma merveilleuse équipe de route – je vous remercie tous de m’avoir aidé à diffuser notre musique dans le monde. Et à tous les amis, la famille et les fans qui m’ont soutenu avec leur amour et leur soutien constants.

“Et enfin, à @JohnPrineMusic et à tous les auteurs-compositeurs qui continuent de nous inspirer et de nous donner la joie de partager leur musique. Je suis juste bouleversé…”, a conclu Raitt.

Dimanche soir a marqué la première fois que Raitt a été nominé en tant qu’auteur-compositeur.

Dans une interview avec le New York Times peu avant les Grammys, Raitt a déclaré : “Je mets mon cœur et mon âme dans chaque disque, et je ne sais jamais lesquels vont résonner. Mais je peux dire que les gens sont vraiment émus, regardant là-bas. dans l’audience.”

BEYONCÉ, TAYLOR SWIFT CIBLE DANS LE MONOLOGUE DES GRAMMYS ; L’HÔTE TREVOR NOAH RÉALISE LES RÊVES D’ADELE

Plus tôt dans la soirée, elle a remporté deux trophées supplémentaires : meilleure chanson roots américaine pour “Just Like That” et meilleure performance Americana pour une autre chanson, “Made Up Mind”, lui donnant un total de 13 Grammys au cours de sa carrière, dont un Grammy pour l’ensemble de ses réalisations en 2022.

Dans les coulisses des Grammys, Fox News Digital s’est entretenu avec Raitt dans la salle de presse où elle a partagé les inspirations derrière sa musique. “À partir de mes 20 ans, des gens comme Muddy Waters, et vous savez, jusqu’à la fin de sa vie, BB King, s’y tient et continue de faire fonctionner son groupe”, a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté à sa liste, y compris, “Mon père. Tony Bennett. Aretha Franklin, Ruth Brown. Toutes les femmes de la Motown… Et à ce jour, tourner avec Mavis Staples est l’une de mes grandes joies et honneurs absolus, car elle a été, depuis que j’ai 16 ans, un tel héros pour moi. Donc, je dois dire que c’est Mavis Staples.”

VIOLA DAVIS REJOINT LE GROUPE ELITE AVEC UN GRAMMY AWARD: “I JUST EGOT!”

Raitt est né dans une famille encline à la musique. Son père était la star du théâtre musical décédé John Raitt, connu pour ses rôles dans des productions comme “Oklahoma” et “The Pajama Game”.

Selon sa biographie officielle sur son site Web, Raitt a découvert son intérêt pour le blues à 14 ans. Quelques années plus tard, elle a déménagé vers l’est pour fréquenter Harvard, où elle a exploré sa passion pour le genre lors de concerts dans des cafés locaux avant d’abandonner pour poursuivre la musique à plein temps. .

Comme elle a construit un public et attiré l’attention pour être, comme le dit son site Web, “la jeune blueswoman aux cheveux roux”, elle a ouvert pour plusieurs musiciens de blues célèbres, dont l’une de ses inspirations, Muddy Waters.

Elle a exprimé à quel point elle est reconnaissante d’avoir eu la chance de parler avec Waters et d’autres, en disant sur son site Web : “Je suis certaine que ce fut un cadeau incroyable pour moi non seulement d’être amie avec certains des plus grands bluesmen qui ont jamais vécu, mais pour apprendre comment ils jouaient, comment ils chantaient, comment ils vivaient leur vie, dirigeaient leurs mariages et parlaient à leurs enfants.”

Elle a ajouté : “J’ai été particulièrement chanceuse car beaucoup d’entre eux ne sont plus avec nous.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Raitt a sorti son premier album, l’éponyme “Bonnie Raitt”, en 1971, acclamé par la critique, et au cours des années suivantes, elle a sorti huit autres albums, mettant en vedette son mélange signature de blues, de rythme et de blues et de guitare et d’influence rock. voix.

En 1989, elle rencontre le succès grand public avec son album “Nick of Time”.

“Nick of Time” a valu à Raitt ses premières victoires aux Grammy Awards, dont l’album de l’année, la meilleure performance vocale rock et la meilleure performance vocale pop féminine pour la chanson titre.

L’album a été si bien accueilli et percutant qu’en 2022, il a été sélectionné par la Bibliothèque du Congrès pour être conservé car il s’agit d’une œuvre “culturellement, historiquement ou esthétiquement significative”.

Mais “Nick of Time” n’était pas seulement important pour Raitt sur le plan professionnel. Avant la création de l’album, elle s’est blessée à la main dans un accident de ski et, le temps de guérir, elle a également arrêté de boire.

OZZY OSBOURNE PRÉVOIT DE RETOURNER SUR LA SCÈNE “DÈS QUE POSSIBLE” APRÈS L’ANNULATION DE LA TOURNÉE

Dans une interview accordée au Los Angeles Times en 1989, Raitt a déclaré: “C’était presque comme si je voulais que quelque chose se produise qui me ferait sortir de la route parce que je ne pouvais participer à aucun type de programme sain alors que je passais six heures par jour. dans un bus de tournée, et j’avais l’impression que chaque aspect de ma vie était en train de s’effondrer.”

Trois ans après le succès de “Nick of Time”, elle a enregistré son plus grand succès grand public avec le single “Something to Talk About”, lauréat d’un Grammy, qui lui a valu un trophée dans la catégorie de la meilleure performance vocale pop féminine en 1992.

À ce jour, Raitt a travaillé continuellement, soit en studio, soit sur la route, laissant peu de temps pour sa vie personnelle.

Elle a épousé la star de “Caddyshack” “Michael O’Keefe” en 1991, mais le couple a divorcé huit ans plus tard.

Raitt a également choisi de ne pas avoir d’enfants, se concentrant plutôt sur sa carrière et les causes qui lui tiennent à cœur. Dans une interview accordée au New York Times en 1998, elle a déclaré: “Avoir des enfants est un engagement incroyable. C’est pourquoi j’ai choisi de ne pas le faire. Je pense que mon travail consiste à materner les causes dans lesquelles je suis impliquée.”

Ces causes incluent les mouvements environnementaux et sociaux, ainsi que l’honneur des légendes du blues qui l’ont influencée. Elle a financé des pierres tombales commémoratives pour des musiciens tels que Fred McDowell, Robert Johnson et Elmore James.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En 2000, Raitt a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame. Dans son discours lors de la cérémonie, elle a déclaré : “Vous pouvez appeler ça du rock and roll… du blues ou du R&B, pour moi, c’est la même chose. Personne ne se lève ici sans être obsédé, sans inquiéter ses parents, n’est-ce pas ‘ “t gâcher leurs relations, et s’ils l’ont fait correctement, probablement leur santé aussi. C’est ce qui me motive le plus et le fera toujours. Je n’en aurai jamais assez.”

Elle a également mentionné qu’elle espérait que son intronisation “marquerait le début de la sortie de beaucoup plus de femmes de la cuisine et du feu”.

Raitt s’est démarquée tout au long de sa carrière comme l’une des rares femmes à diriger son propre groupe et à jouer de la guitare.

Rolling Stone l’a inscrite sur sa liste des 100 plus grands guitaristes de tous les temps, louant ses talents d’artiste de blues et notant: “Quand la guitare était encore considérée comme un jeu d’homme par beaucoup, Raitt a fait tomber cette barrière par sa verve et son habileté.”

Elle continue d’inspirer les artistes aujourd’hui – Brandi Carlile et Adele l’ont toutes deux citée comme source d’inspiration – et n’a pas l’intention de ralentir.

Comme elle l’a dit Panneau d’affichage en 2022, “Je ne ressens aucune urgence à finir.”

Raitt a déjà des dates de tournée répertoriées sur son site Web jusqu’en octobre de cette année.