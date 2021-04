Il était facile de comprendre pourquoi. Le regretté Chadwick Boseman, nominé pour sa performance viscérale dans «Ma Rainey’s Black Bottom», était le favori fugitif, et un discours de remerciement de sa veuve était sûr d’être un moment d’émotion. De plus, le prix du meilleur acteur n’avait été décerné à un homme noir que quatre fois en 93 ans, et célébrer M. Boseman à l’apogée de la nuit – après une année au cours de laquelle la justice raciale était au premier plan de la conscience du pays – mettrait un point d’exclamation. sur les efforts agressifs de diversité et d’inclusion de l’académie au cours des dernières années.

L’Académie des arts et des sciences du cinéma, qui a refusé de rendre les fonctionnaires disponibles pour des interviews lundi, a passé ces dernières années à essayer de mettre de l’ordre dans sa maison après avoir été excoriée pour avoir présenté des listes entièrement blanches de nominés par intérim en 2015 et 2016. Il s’est efforcé de promulguer des réformes axées sur la diversité, en invitant notamment environ 4 000 artistes et cadres – en mettant l’accent sur les femmes et les personnes appartenant à des groupes sous-représentés – à devenir membres. L’organisation compte maintenant environ 10 000 électeurs. Il dit que sur 19 pour cent de ses membres sont issus de communautés raciales et ethniques sous-représentées, contre 10% en 2015.

Pourtant, le groupe de nominés le plus diversifié de l’histoire des Oscars a abouti à plusieurs victoires notables pour des rôles de soutien: Daniel Kaluuya, qui a joué le leader des Black Panther Fred Hampton dans «Judas and the Black Messiah», et Yuh-Jung Youn, pour son comique acharné. grand-mère dans «Minari». Elle a été la première artiste coréenne à remporter un Oscar, et seulement la deuxième femme asiatique. Chloé Zhao, qui est chinoise, a remporté le prix du meilleur réalisateur, seulement la deuxième femme à le faire dans l’histoire des Oscars et la première femme de couleur.

Deux femmes noires, Mia Neal et Jamika Wilson, ont remporté pour la première fois des Oscars pour le maquillage et la coiffure. Emerald Fennell («Jeune femme prometteuse») a été la première femme à remporter un Oscar de la scénarisation en solo en 13 ans. Et le réalisateur Travon Free a été le premier homme noir à gagner dans la catégorie du meilleur court métrage en direct. Il a été reconnu pour «Two Distant Strangers», un film sur la brutalité policière qu’il a réalisé avec Martin Desmond Roe.