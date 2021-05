La victoire aux élections partielles de Hartlepool poussera les conservateurs à marcher sur d’autres foyers travaillistes

Quelques heures avant la fermeture des bureaux de vote, des rumeurs ont commencé à circuler au sujet du personnel travailliste quittant déjà Hartlepool.

Ils en avaient assez vu, disait-on. Ils craignaient à quel point les choses pourraient devenir humiliantes.

À 7h05 précisément, au centre de loisirs Mill House de la ville, toute l’étendue de ces préoccupations a été prise en compte.

Lors de l’élection partielle peut-être la plus importante en une génération, ce bastion autrefois imprenable du Mur rouge est tombé aux mains des conservateurs pour la première fois en plus de 60 ans.

Tory Jill Mortimer n’a pas seulement battu son rival travailliste Paul Williams; elle l’a éviscéré, remportant par une majorité de 6 940 voix.

conseillé Élections locales 2021 – en direct: les conservateurs remportent l’élection partielle de Hartlepool, alors que le parti met en place le gonflable Boris Johnson Résultat de l’élection partielle de Hartlepool: les conservateurs prennent le siège du parti travailliste pour la première fois depuis la création de 1974 Nicola Sturgeon qualifie l’ancien premier vice-leader britannique de « raciste » dans une confrontation tendue

«Les militants travaillistes sont tous partis pour Sunderland», a déclaré un militant. « Mais nous allons venir les chercher là-bas ensuite. »

En dehors du centre, un groupe local se faisant appeler les Hartlepool Wombles avait installé un énorme gonflable de Boris Johnson. Il se tenait là, plus grand que le pub auquel il était ancré, les pouces vers le haut. «S’il peut relancer cette ville, il me le fera», a déclaré le propriétaire Taffy Turner.

Ce n’était, pour éviter tout doute, aucune victoire tory ordinaire.

Cela suggère, selon les analystes, que, même avec le Brexit maintenant terminé, le Premier ministre conserve son appel dans le genre d’anciens foyers travaillistes qu’il a remportés avec tant de succès aux élections générales de 2019. Simultanément, cela soulève également des questions sur la capacité du dirigeant travailliste Sir Keir Starmer à attirer des électeurs dans le même type de zones post-industrielles qui étaient autrefois le fondement de son parti.

«Laissez-moi vous dire», a déclaré un jubilatoire Mike Young, chef du groupe conservateur au conseil local. «Peter Mandelson [previous member of parliament for Hartlepool] a dit que les travaillistes n’avaient pas besoin de s’inquiéter pour la classe ouvrière – ils avaient besoin de courtiser la classe moyenne libérale – parce que les travailleurs n’auraient nulle part où aller, »« Eh bien, ce soir, ils ont trouvé ailleurs. Ils nous ont trouvés.

Alors que d’autres conservateurs devenaient de plus en plus confiants dans la préparation du jour du scrutin, Young lui-même – un consultant en affaires vivant dans la ville – avait gardé sa poudre sèche. «Je ne veux pas d’un moment Neil Kinnock pour nous», avait-il dit L’indépendant jours plus tôt. «Les gens essaient de prédire Hartlepool à leurs risques et périls.»

Mais à 20 heures jeudi, même lui sentait la victoire. «J’ai pris un bain, commandé un dominos et je me sens en fête», a déclaré le joueur de 39 ans. «Voyons ce qui se passe, mais j’ai hâte de voir le résultat arriver.»

Des sources ont suggéré que lorsque la première urne a été ouverte devant à la fois des observateurs indépendants et des candidats, les journaux constituaient une masse de votes conservateurs.

Mortimer elle-même – une conseillère du North Yorkshire – avait bâti sa campagne sur peut-être deux choses. Premièrement: une promesse de créer des emplois, des investissements et des opportunités à Hartlepool. Deux: un refus absolu de répondre aux questions des médias. Pas, semble-t-il, un partisan de l’examen minutieux.

Pour chaque gagnant, un perdant. Le Dr Williams – qui, en 2019, avait été démis de ses fonctions de député à Stockton South – semblait aussi abattu qu’on le serait probablement s’il avait perdu deux sièges sociaux travaillistes en l’espace de seulement 18 mois.

Pourtant, dans la salle de sport du centre, son directeur de campagne, le secrétaire fantôme aux transports Jim McMahon, a insisté sur le fait qu’une bonne campagne avait été menée. Il ne tenait aucun camion avec des doutes sur le leadership de Sir Keir.

«Je suis clair à ce sujet», a-t-il déclaré, «Keir Starmer a été un atout sur le pas de la porte. Nous n’avons pas ressenti la même hostilité qu’en 2019. Il nous a valu le droit d’être entendus. Les gens ont été chaleureux et accueillants. En fin de compte, cela n’a pas été suffisant cette fois, mais nous pouvons passer à autre chose. »

En effet, une telle opportunité se présentera plus tôt que beaucoup n’auraient pu le réaliser – ou peut-être, du moins au sein du parti travailliste, le voulaient.

Alors que Hartlepool se réveille vendredi avec un parlementaire conservateur pour la première fois en 60 ans, un autre ancien siège du mur rouge sera presque certainement à gagner.

Dans le West Yorkshire, Tracy Brabin du Labour semble presque certaine d’être élue maire nouvellement créée de la région. Cela signifie qu’elle devra démissionner de son poste de députée de Batley et Spen, déclenchant une autre course électorale dans un autre cœur du parti travailliste.

Ce sera celui que les conservateurs auront désormais le sentiment de pouvoir gagner. Qui parierait contre un gonflable Boris – les pouces vers le haut et les yeux fermés – qui montent là aussi?