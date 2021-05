La victoire à l’Open de Madrid place Aryna Sabalenka à la quatrième place du classement WTA

Aryna Sabalenkavictoire sur le numéro un mondial Ashleigh Barty Lors de la finale de l’Open de Madrid ce week-end, le Biélorusse a grimpé de trois places pour se classer quatrième dans le nouveau classement WTA publié lundi. C’était le 10e titre en carrière de Sabalenka mais son premier sur terre battue et, trois semaines avant Roland-Garros, soulignait l’amélioration de la joueuse de 23 ans en surface. Sabalenka a été battue par Barty en finale à Stuttgart le mois dernier mais a pris sa revanche à la Caja Magica, une victoire fulgurante 6-0, 3-6, 6-4 remportant le plus grand titre de sa carrière. « Quelque chose a changé dans mon esprit cette année », a déclaré Sabalenka après la finale. « Je n’ai plus vraiment peur de cette surface. »

Petra Kvitova, qui a atteint les quarts de finale à Madrid, grimpe de deux places à 10 tandis que le déplacement de l’Espagnole Paula Badosa en demi-finale lui a permis de grimper de 20 places au 42e rang.

Classement WTA au 10 mai:

1. Ashleigh Barty (AUS) 10 090 pts

2. Naomi Osaka (JPN) 7 650

3. Simona Halep (ROM) 6 520

4. Aryna Sabalenka (BLR) 6 195 (+3)

5. Sofia Kenin (États-Unis) 5 905 (-1)

6. Elina Svitolina (UKR) 5 835 (-1)

7. Bianca Andreescu (CAN) 5 265 (-1)

8. Serena Williams (États-Unis) 4 850

9. Karolina Pliskova (CZE) 4 660

10. Petra Kvitova (CZE) 4 160 (+2)

11. Belinda Bencic (SUI) 4 140

12. Garbine Muguruza (ESP) 4 110 (+1)

13. Jennifer Brady (États-Unis) 3 830 (+1)

14. Elise Mertens (BEL) 3 685 (+2)

15. Iga Swiatek (POL) 3 555 (+2)

16. Victoria Azarenka (BLR) 3 526 (-1)

17. Kiki Bertens (NED) 3 470 (-7)

18. Johanna Konta (GBR) 3 236

19. Maria Sakkari (GRE) 3 130

20. Karolina Muchova (CZE) 2 816

…

42. Paula Badosa (ESP) 1 626 (+20)

