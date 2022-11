La victoire à la Chambre des États-Unis par un ancien pilote de combat cimente le contrôle républicain

LOS ANGELES (AP) – Le représentant Mike Garcia, un ancien pilote de chasse de la marine, a remporté mercredi une victoire bouleversée à la Chambre des États-Unis, donnant aux républicains le contrôle de la chambre et donnant au GOP une rare raison de célébrer dans un État dominé par les démocrates qui est également à la maison au futur orateur probable, le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy.

Garcia a été élu pour un troisième mandat dans un district à tendance démocrate que le candidat présidentiel démocrate de l’époque, Joe Biden, a porté à deux chiffres en 2020. Il s’agissait de la troisième victoire consécutive de Garcia sur la démocrate Christy Smith, une ancienne législatrice.

Avec près de 75 % des bulletins dépouillés, Garcia en compte 54,2 %, contre 45,8 % pour Smith.

Garcia, qui a effectué plus de 30 missions de combat au cours de l’opération Iraqi Freedom, est le seul membre du GOP House avec un district ancré dans le comté fortement démocrate de Los Angeles.

Il faut 218 sièges pour contrôler la Chambre. Avec l’ajout des derniers résultats californiens, les républicains ont verrouillé jusqu’à présent 218 sièges, les démocrates en réclamant 211.

Dans une autre victoire clé dans l’État, le représentant Mike Levin a repoussé un défi difficile de l’homme d’affaires républicain Brian Maryott dans un district du sud de la Californie qui chevauche les comtés d’Orange et de San Diego.

Avec presque tous les votes comptés, Levin avait 52,65%, contre 47,4% pour Maryott.

Levin a déclaré qu’il était impatient de retourner à Washington pour continuer à travailler sur des soins de santé abordables, le changement climatique et l’aide aux anciens combattants. Biden était venu dans le district dans les derniers jours des élections dans l’espoir de donner un coup de pouce à Levin.

La victoire de Garcia, qui a donné le contrôle de la Chambre des républicains, s’est accompagnée d’une touche d’audace politique, arrivant dans un État si solidement démocrate qu’un républicain n’a pas remporté de course à l’échelle de l’État depuis 2006, qui abrite également la présidente de la Chambre Nancy Pelosi de San Francisco. La Californie est connue à l’échelle nationale comme un monolithe libéral, mais des poches de force conservatrice subsistent, principalement dans les banlieues du sud de la Californie et les étendues rurales et agricoles.

Mais même avec les victoires, les républicains resteront une petite minorité au sein de la délégation du Congrès de l’État.

Sur les 52 sièges – la plus grande délégation au Congrès – les candidats du GOP n’avaient capturé que neuf districts mercredi. Le comptage s’est poursuivi dans cinq districts, même si l’un était un match entre deux démocrates.

Garcia a été élu pour la première fois lors d’une élection spéciale en mai 2020, puis a été réélu il y a deux ans par seulement 333 voix. Il a fait face à un défi encore plus difficile cette année, après que son district de gauche a été redessiné et est devenu plus solidement démocrate.

Smith, un ancien législateur, avait soutenu que Garcia était en décalage avec les électeurs du district: il a été approuvé par le président Trump de l’époque en 2020, puis a rejoint les républicains de la Chambre qui ont rejeté les votes électoraux de l’Arizona et de la Pennsylvanie et se sont opposés à la destitution de Trump après l’insurrection du Capitole. Elle a également souligné l’opposition de Garcia au droit à l’avortement.

Garcia a souligné son service militaire et a souligné son vote en faveur de chèques de relance de 2 000 $ comme un exemple de son indépendance politique. Il a également souligné les problèmes locaux, notamment les inquiétudes concernant la culture illégale de marijuana.

En Californie, les principaux champs de bataille de House sont le comté d’Orange – une étendue de banlieue au sud-est de Los Angeles qui était autrefois un bastion du GOP mais qui est devenue de plus en plus diversifiée et démocrate – et la vallée centrale, une étendue intérieure parfois appelée le saladier du pays pour sa production agricole .

La compétition la plus serrée restante dans l’État a émergé dans la vallée centrale, où le démocrate Adam Gray a pris une avance mince après que le républicain John Duarte ait pris une avance de 84 voix dans une lutte pour un siège ouvert dans le district 13.

Soulignant la proximité de la course, la campagne de Gray a formé un comité pour commencer à collecter des fonds pour financer un éventuel recomptage. Les derniers retours ont montré que Gray menait par 600 voix, avec près de 85% des bulletins de vote compilés.

Dans le comté d’Orange, la représentante démocrate Katie Porter détenait une avance de près de 3 points sur le républicain Scott Baugh dans l’une des courses phares du pays. Baugh avait réduit son avance de moitié plus tôt cette semaine alors que le décompte se poursuivait. Mais Porter, star de l’aile progressiste du parti, a rebondi. Environ 90% des votes avaient été comptés.

Dans le 22e district de la vallée centrale, où environ les deux tiers des votes ont été comptés, le représentant républicain David Valadao, qui a voté pour destituer le président de l’époque Donald Trump, avait une marge de 5,6 points sur le démocrate Rudy Salas.

