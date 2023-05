La victoire à Genève pourrait aider à vérifier la rivalité – Shaw Local

Rivalité? Quelle rivalité ?

Tout le chaos du football Batavia contre Genève est une ruée pour les deux communautés, mais sur le terrain, les Bulldogs ont été malmenés.

Batavia a remporté 11 des 12 derniers de la série, y compris des victoires décisives dans les deux affrontements très célèbres de la saison dernière.

La «rivalité» peut prendre de nombreuses définitions, mais par au moins une mesure du mot – le genre de contingent sur deux équipes échangeant des triomphes – Bulldogs contre Vikings n’est pas une telle chose.

Avant que les partisans de Genève ne crient au scandale, sachez que cette perspective n’est pas perdue pour l’entraîneur des Vikings, Rob Wicinski.

« J’ai dû tromper mes entraîneurs », a déclaré Wicinski.

« Pour qu’il y ait une rivalité, il faut qu’il y ait une victoire mutuelle. C’est assez difficile en ce moment d’appeler ça une rivalité parce qu’ils nous ont tellement battus. »

Malgré l’histoire récente, Genève doit être considérée comme le favori du vendredi soir à Batavia. Les Vikings ont une fiche de 8-0 et ont déjà cimenté le championnat de la Western Sun Conference, tandis que les Bulldogs ont une fiche de 5-3.

Cela ne signifie pas que les fans de Genève devraient se sentir à l’aise quant au déroulement de cet affrontement de la semaine 9.

Il y a quelque chose dans le fait de jouer à Genève qui attire clairement les efforts des équipes de football de Batavia.

L’entraîneur de Batavia, Mike Gaspari, a déclaré qu’il ne voulait pas que ses enfants s’attardent trop sur le passé, mais vous sentez que cela ne lui brise pas le cœur d’entendre ses joueurs parler avec fierté de leur propriété de la série genevoise. Et beaucoup d’entre eux commencent à en parler bien avant de recevoir un uniforme universitaire.

« Nos jeunes enfants de notre camp et ainsi de suite, ils se nourrissent de certaines des choses que font et disent les enfants plus âgés », a déclaré Gaspari, qui a entraîné la finale de 20 défaites consécutives contre Batavia contre Genève en 1985. « Genève est toujours à l’avant-garde de nos esprits, quelle que soit la période de l’année.

Naturellement, les Vikings de Wicinski apprécient également le match contre Batavia, mais peut-être pas avec autant de ferveur. Alors que les difficultés de son équipe avec Batavia au cours de la dernière décennie sont en grande partie dues au fait qu’il a été dépassé par les Bulldogs, Wicinski reconnaît que les derniers résultats ont été déroutants.

« Je dirais qu’au cours des trois dernières années peut-être, nous avons en fait eu des enfants qui les ont jumelés, donc c’est bravo à eux pour un très bon travail de préparation de leurs enfants, mettant l’accent sur ce jeu et les préparant », Wicinski a dit.

S’il y a une saison pour tester la théorie de savoir si Batavia savoure son crack à Genève plus que l’inverse, c’est bien celle-ci. Alors que les Bulldogs ont beaucoup mieux joué ces dernières semaines – comme l’année dernière, en partie à cause de la décision des entraîneurs d’utiliser certains des meilleurs joueurs des deux côtés du ballon – les Vikings, au minimum, devraient être dans ce match jusqu’à la clôture. minutes.

Wicinski souligne que le blues de Batavia n’enlève rien à tout ce que le programme genevois a accompli ces dernières années. Mais les Vikings ont atteint un niveau d’élite parce qu’ils sont un groupe motivé, et sans aucun doute, ils aimeraient effacer ce qui est peut-être le dernier vestige de l’ancien marasme du programme.

Ce vestige réside à trois milles au sud.

« Vous voulez gagner », a déclaré Wicinski. « Ça suffit. »

Venez vendredi soir, ce sera toute une scène à Batavia.

Il y aura une équipe radio d’ESPN AM-1000, il y aura des feux d’artifice et il n’y aura pas de marge de manœuvre dans les tribunes.

Mais y aura-t-il une véritable rivalité ?

À la fin de la nuit, les Vikings espèrent que ce n’est plus en question.

• Jay Schwab est rédacteur sportif du Kane County Chronicle. Il peut être joint au 630-845-5382 ou [email protected]