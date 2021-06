La victime présumée du viol d’Epstein veut poursuivre la succession du délinquant sexuel pour un demi-milliard pour financer la chirurgie des maladies osseuses – RT USA News

L’une des victimes présumées de viol de Jeffrey Epstein prévoit de poursuivre la succession du défunt délinquant sexuel pour plus de 500 millions de dollars après l’avoir accusé d’avoir causé sa maladie des os.

Caroline Kaufman affirme qu’elle n’avait que 17 ans au moment de son viol présumé, qui s’est produit après qu’elle a été invitée à la résidence d’Epstein à New York pour une fausse opportunité de casting de mannequin.

Kaufman, 27 ans, a déclaré au journal The Sun qu’elle souffrait maintenant de la rare maladie osseuse d’ostéomyélite, qui, selon elle, pourrait être le résultat d’Epstein s’étant frappé la mâchoire pendant le viol.

« Le problème de la mâchoire est causé par une blessure dans le passé, et quand j’ai eu une rencontre avec Epstein, il m’a coincé et est allé me ​​saisir le bras », Kaufman a rappelé, affirmant que le délinquant sexuel lui avait forcé le bras et « coupé » sa mâchoire.

Kaufman a dit que c’était « la seule chose » elle pouvait penser à ce qui aurait pu causer la maladie des os, en disant au Sun, « C’est extrêmement douloureux, je suis allé aux urgences pour ça, mon visage est enflé et je prends des médicaments. »





Aussi sur rt.com

Le CINQUIÈME plaidoyer de libération sous caution de la confidente d’Epstein, Ghislaine Maxwell, rejeté alors que les avocats condamnent sa « torture » dans une cellule de prison de New York







Elle a également affirmé avoir « jours de travail perdus », se sentait « physiquement épuisé » et avait « difficulté à manger » en raison de la condition et cherche maintenant plus d’un demi-milliard de dollars après avoir rejeté un « offensive » offre du fonds d’aide aux victimes d’Epstein pour ne pas être « assez pour couvrir la chirurgie. »

« Le montant d’argent dont disposait le fonds, je ne pense pas qu’il ait été distribué équitablement. Nous allons aller de l’avant et aller au tribunal », a déclaré Kaufman.

Kaufman – qui est entré dans les industries du strip-tease et du porno et a connu une grave dépression à la suite de son expérience traumatisante avec Epstein – veut utiliser son argent principalement pour financer son opération, mais aussi pour soutenir ses autres victimes et créer une association caritative.

« S’il existe un soutien clinique selon lequel le type d’abus qu’elle a subi aux mains d’Epstein pourrait être lié à certaines des conditions dont elle souffre, alors évidemment nous poursuivrons cette théorie dans le cadre d’un litige », a-t-il ajouté. L’avocat de Kaufman, Spencer Kuvin, a déclaré dans une déclaration au Sun, ajoutant que le « l’objectif serait de s’attaquer à l’intégralité du fonds, qui avoisine plus d’un demi-milliard de dollars. »

« En fin de compte, ce sera au tribunal de décider et à un jury, espérons-le, de décider exactement ce que Caroline obtiendrait », Kuvin a poursuivi, notant qu’ils seraient « poursuivre pour chaque actif du domaine d’Epstein » mais peut aussi « être en mesure de constituer des fonds ultérieurs ou de distribuer des biens à d’autres victimes ».





Aussi sur rt.com

Les gardes qui ont dormi pendant la mort d’Epstein prévoyaient de «mettre tout le système» en justice – médias







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !