La victime présumée de la fusillade d’ASAP Rocky révélée être ASAP Relli

La victime présumée d’ASAP Rocky a été révélée.

En avril, le natif de Harlem a été arrêté pour agression avec une arme mortelle. Ces accusations découlaient d’un incident dans le sud de la Californie le 6 novembre 2021, lorsque Rocky aurait ouvert le feu sur un associé qui n’était pas nommé publiquement à l’époque. Plus tard, ASAP Bari a affirmé plus tard qu’il s’agissait de Terell Ephron, alias ASAP Relli, et maintenant, il semble qu’il avait tout à fait raison.

Cela fait des mois que Rocky a été arrêté, et maintenant, ASAP Relli s’est publiquement identifié comme la victime présumée de la fusillade. Selon une déclaration fournie à Pierre roulante, Éphron a l’intention d’intenter une action civile contre Rocky pour la fusillade, qui aurait eu lieu dans “un endroit obscur du centre d’Hollywood”. Ephron affirme qu’il a accepté de rencontrer Rocky pour résoudre un désaccord, affirmant qu’une fois arrivé sur les lieux, il a été confronté à Rocky, qui était armé et accompagné de deux hommes.

« À l’insu de M. Ephron, ASAP Rocky ne se contentait pas de planifier une conversation et est venu armé d’une arme de poing semi-automatique », indique la déclaration partagée par les avocats d’Ephron, Jamal Tooson et Brian Hurwitz. “Après être arrivé sur les lieux, une conversation s’est ensuivie au cours de laquelle, sans provocation, avertissement ou justification, ASAP Rocky a sorti l’arme de poing et a intentionnellement tiré plusieurs coups sur M. Ephron.”