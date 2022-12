La victime non identifiée du tueur présumé de Winnipeg sera désormais connue sous le nom de Mashkode Bizhiki’ikwe ou Buffalo Woman

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails affligeants.

Une femme auparavant anonyme connue uniquement comme la seule victime non identifiée d’un présumé tueur en série à Winnipeg a maintenant un nom qui lui a été donné par la communauté : Mashkode Bizhiki’ikwe, ou Buffalo Woman.

Le nom est venu après des discussions entre un groupe d’avocats, de gardiens du savoir et de grands-mères qui ont trouvé qu’il ne leur convenait pas que la femme tuée, que la police tente d’identifier, n’était désignée que comme une victime inconnue, a déclaré Tobi Jolly. , coordonnatrice de programme chez Ka Ni Kanichihk, un organisme autochtone de services sociaux.

“La façon dont nous nous référons aux gens a un impact sur la façon dont nous pensons à eux”, a déclaré Jolly, qui faisait partie du groupe qui a trouvé le nom de la femme.

“Que nous connaissions ou non son nom, elle en a un. Que nous connaissions sa famille ou non, elle en a un. Et nous voulions honorer cela en elle.”

La police de Winnipeg a déclaré lundi qu’elle utiliserait également le nom de Buffalo Woman pour la femme à l’avenir.

P olice a dit la semaine dernière ils pensent qu’elle a été tuée par Jeremy Skibicki, qui a également été inculpé en mai du meurtre de Rebecca Contois, 24 ans. Contois appartenait à la Première Nation O-Chi-Chak-Ko-Sipi, également connue sous le nom de Crane River, située sur la rive ouest du lac Manitoba.

Deux des autres victimes présumées ont été identifiées comme étant Morgan Harris, 39 ans, et Marcedes Myran, 26 ans. Tous deux appartenaient à la Première Nation de Long Plain, dans le centre-sud du Manitoba.

La police allègue que Morgan Harris, Marcedes Myran, Rebecca Contois et une quatrième femme non identifiée que la communauté a nommée Buffalo Woman ont tous été tués par Jeremy Skibicki, qui est accusé de quatre chefs de meurtre au premier degré. (Soumis par Cambria Harris, Donna Bartlett et Darryl Contois)

Toutes les femmes identifiées vivaient à Winnipeg lorsqu’elles ont été tuées, selon la police.

Peu de détails ont été publiés sur Mashkode Bizhiki’ikwe, qui, selon la police, était autochtone et âgée d’une vingtaine d’années.

Jolly a déclaré que le nom spécifique de Buffalo Woman avait été décidé après que quelqu’un ait proposé un enseignement “de grand-mère buffalo, l’esprit du buffle, donnant son nom à ceux d’entre nous qui n’ont pas encore de noms d’esprit afin que nous nous connaissions”.

Cet enseignement “semblait bien correspondre à notre situation ici, où nous avons une femme qui n’a pas encore trouvé son nom – ou nous n’avons pas encore trouvé son nom”, a-t-elle déclaré.

La police a retrouvé les restes de Contois, mais aucun des corps des autres femmes. Le chef du service de police de Winnipeg, Danny Smyth, a déclaré qu’il croyait que leurs restes se trouvaient tous au site d’enfouissement Brady, où les restes partiels de Contois ont été retrouvés – mais trop de temps s’est écoulé et les agents ne procéderont pas à une autre recherche.

L’avocat de Skibicki a déclaré que son client prévoyait de plaider non coupable des quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré dont il est accusé dans la mort de femmes, qui, selon la police, s’est produite entre mars et mai.

La police utilisera le nom comme signe de respect

Le groupe voulait donner un nom à la femme dès que possible pour plusieurs raisons, notamment pour que la police puisse commencer à l’utiliser, a déclaré Jolly.

Dans un communiqué publié lundi après-midi, le service de police de Winnipeg a annoncé qu’il ferait exactement cela.

Le changement a été apporté en signe de respect et à la demande des défenseurs de la communauté, des gardiens du savoir, des aînés et des dirigeants, indique le communiqué.

Les membres du service de police, y compris le défenseur des ressources et du soutien aux familles de la force, rencontrent également des représentants des familles et des dirigeants. La police ne fournira aucun autre commentaire tant que ces réunions ne seront pas terminées, selon le communiqué.

Jolly a déclaré que le groupe voulait également que le nom soit prêt à temps pour une veillée pour les Autochtones disparus et assassinés cela s’est produit dimanche – où elle a été émue d’entendre les gens le crier.

Jolly a déclaré que le groupe qui a nommé Mashkode Bizhiki’ikwe voulait que le nom soit prêt à temps pour une veillée pour les autochtones disparus et assassinés qui s’est déroulée dimanche. (Chelsea Kemp/CBC)

“Je pense lui redonner une partie de son identité – lui donner autant de son identité que possible, [acknowledging] qu’elle est une femme autochtone, qu’elle est sacrée, qu’elle est également douée de ce nom par l’esprit du buffle – je pense que c’était important pour nous tous », a-t-elle déclaré.

Cela fait écho à un sentiment partagé lors du rassemblement par Point Douglas MLA Bernadette Smith, dont la sœur Claudette Osborne a disparu en 2008.

“Nous ne voulons pas que quelqu’un soit connu comme non identifié”, a déclaré Smith. “Une vie est sacrée.”

Delores Daniels, dont la fille de 19 ans, Serena McKay, a été mortellement battue dans la Première Nation de Sagkeeng en 2017, a déclaré que Buffalo Woman était également le nom spirituel que sa fille avait reçu après sa mort.

“Le bison représente le respect, et notre peuple doit être respecté, et les hommes doivent respecter nos femmes”, a déclaré Daniels lors du rassemblement.

Jolly a déclaré que même si les défenseurs ne peuvent forcer personne à utiliser le nom de Mashkode Bizhiki’ikwe, elle espère que les gens comprendront pourquoi c’est important.

“Je pense que les gens qui ne l’utilisent pas doivent réfléchir un peu plus à quoi sert un nom, doivent réfléchir un peu plus à la raison pour laquelle son nom est important et pourquoi il est important de penser à elle de cette façon jusqu’à ce que nous trouvions son nom”, a déclaré Jolly.

Une assistance est disponible pour toute personne concernée par les détails de cette affaire. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter les services de conseil, de soutien et d’aînés Medicine Bear de Ka Ni Kanichihk au 204-594-6500, ext. 102 ou 104, (à Winnipeg) ou 1-888-953-5264 (à l’extérieur de Winnipeg).

Un soutien est également disponible via l’unité de liaison des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées de Manitoba Keewatinowi Okimakanak au 1-800-442-0488 ou 204-677-1648.