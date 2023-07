La victime mortelle de l’accident de télécabine de Mont Tremblant identifiée comme un homme de l’Ontario

Le bureau du coroner du Québec a identifié l’homme qui a été tué après avoir été éjecté d’une gondole à Mont Tremblant dimanche comme étant Sheldon Johnson, 50 ans, de Kingston, en Ontario.

Et plus tôt lundi, la police provinciale du Québec a confirmé que le type d’équipement de construction impliqué dans l’accident qui a tué Johnson et gravement blessé une femme, également dans la cinquantaine, était une perceuse appartenant à un tiers.

«La femme, elle est toujours dans un état critique ce matin dans un hôpital de la région de Montréal», a déclaré la porte-parole de la SQ, Audrey-Anne Bilodeau, et elle devait subir une intervention chirurgicale.

Les deux se trouvaient dans la télécabine à mi-hauteur de la montagne lorsque l’impact de la machine les a éjectés de la cabine. Ils sont tombés à plusieurs mètres du sol, a indiqué la police, incapable de confirmer la distance exacte.

La télécabine a heurté la machinerie à mi-hauteur de la montagne dans la station de ski populaire à environ 130 kilomètres au nord-ouest de Montréal, la police ajoutant plus tard que deux télécabines avaient été touchées, dont une était inoccupée.

La police dit que la femme est également de l’Ontario, mais ils ne savent pas encore comment les deux passagers de la gondole sont liés l’un à l’autre, voire pas du tout.

« Encore beaucoup de témoins possibles à rencontrer, dont bien sûr l’homme qui opérait cette foreuse. Il était en état de choc suite à cela », a déclaré Bilodeau.

ENQUETES MULTIPLES

Aux côtés de la police, la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CNESST) enquête également, tout comme la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

Bilodeau a déclaré qu’avant que la police ne puisse envisager de porter des accusations criminelles, elle interrogera l’opérateur de forage lorsque son état s’améliorera et l’équipement de construction lui-même sera inspecté pour voir s’il y a eu un « problème mécanique ».

La porte-parole de la CNESST, Cindy L’Heureux, a déclaré à CTV qu’il y a actuellement deux employés sur les lieux qui enquêtent. Ils se concentreront sur la manière dont tout travail impliquant la foreuse a été effectué, du point de vue de la sécurité, a-t-elle déclaré.

Tard lundi après-midi, la RBQ a expliqué qu’elle ne pourra décider si une enquête est justifiée qu’après avoir recueilli plus d’informations. Deux inspecteurs sont sur place.

Un porte-parole de la RBQ, un organisme de réglementation de l’industrie de la construction, a expliqué dans un courriel qu’ils prévoyaient d’inspecter la voiture aérienne pour s’assurer qu’elle était conforme à la réglementation qui régit l’exploitation d’une remontée mécanique.

« Depuis 2017, la RBQ a inspecté 10 remontées mécaniques à Mont-Tremblant, dont celle impliquée dans l’accident du 16 juillet. Aucun avis correctif n’avait été émis suite à ces interventions », a déclaré Laurent Bérubé.

DRAPEAUX EN BERNIE

Dès que l’Association de villégiature Tremblant a appris l’accident mortel, elle a interrompu toutes les activités à la montagne pour la journée, y compris un festival de musique blues.

Lundi, les drapeaux autour de la station sont en berne par respect, ont-ils dit, pour la famille.

« C’est dur. C’est une période très difficile pour nous », a déclaré la porte-parole de la station Annick Aird. « C’est dur pour tout le personnel et nous sommes vraiment en famille. »

Aird a également déclaré qu’ils savaient que l’équipement qui était stationné sur la colline était une machine de forage, mais a déclaré qu’elle ne savait pas quel type de travail il faisait là-bas.

Elle a dit que la SQ y a installé un poste de commandement et tentera de parler aux nombreux témoins qui se trouvaient dans la région ce jour-là.

« Les gens essaient de comprendre (ce qui s’est passé). Nous aussi et l’enquête nous y aidera », a déclaré Aird.



– Avec des fichiers de La Presse Canadienne