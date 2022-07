La victime est `` terrassée '' alors que le gourou des relations de la Colombie-Britannique pourrait échapper au casier judiciaire pour violence domestique

AVERTISSEMENT : Cet article contient des détails sur les abus.

Un coach relationnel de la Colombie-Britannique qui a admis avoir agressé son partenaire d’alors à deux reprises est sur le point de s’en aller sans casier judiciaire, après avoir reçu une peine que la victime décrit comme un “échec complet” pour le système judiciaire.

L’ancien chiropraticien Nima Rahmany a plaidé coupable devant le tribunal provincial de Vancouver le mois dernier pour deux chefs d’agression et a reçu une absolution conditionnelle d’un an, déclarant au tribunal que sa violence était le résultat d’avoir été “déclenchée” par sa victime, Amanda Kroetsch.

En prononçant la peine, la juge Ellen Gordon a déclaré que Rahmany avait des remords avec une “compréhension très profonde” des raisons pour lesquelles il avait commis les agressions.

La libération conditionnelle signifie que si Rahmany garde la paix et se comporte bien pendant les 12 prochains mois, aucune condamnation ne sera inscrite à son dossier.

Pour Kroetsch, la phrase a été ressentie comme une gifle.

“J’étais terrassée. J’avais été entraînée à gérer mes attentes, mais je n’étais pas préparée à ce qu’il n’y ait finalement pas de casier judiciaire, comme si cela ne s’était jamais produit”, a-t-elle déclaré à CBC News.

“Je n’ai pas vraiment les mots pour décrire le point culminant de toute cette expérience, à part que ce fut un échec complet et total.”

Rahmany avait été accusé d’avoir agressé Kroetsch dans cinq incidents distincts sur une période de près de deux ans, dont une accusation d’agression causant des lésions corporelles, mais les autres accusations ont été suspendues lorsqu’il a plaidé coupable.

Les experts juridiques et les défenseurs de la violence domestique qui ont examiné une transcription de l’audience de détermination de la peine et la décision sur la peine disent qu’il y a des raisons de s’inquiéter de la façon dont le système judiciaire traite la violence domestique. Cela inclut les déclarations de Rahmany devant le tribunal justifiant sa violence et les évaluations du juge sur son caractère et ses remords.

Angela Marie MacDougall, directrice exécutive de Battered Women’s Support Services, a déclaré qu’elle était troublée de voir le juge accepter apparemment l’explication de Rahmany d’être “déclenchée”.

“C’est stupéfiant, en fait, de voir que ce juge serait d’accord qu’il y aurait une excuse pour la violence”, a déclaré MacDougall.

“Cela nous fait réfléchir encore et encore sur la mesure dans laquelle le système judiciaire peut être utile à toute victime.”

Amanda Kroetsch dit avoir subi des dommages psychologiques, physiques et financiers durables en raison de sa relation abusive avec Nima Rahmany. (Soumis par Amanda Kroetsch)

Haley Hrymak, avocate de recherche et de sensibilisation communautaire au Rise Women’s Legal Centre, a déclaré que les agresseurs essayaient fréquemment de “mutualiser” la responsabilité de leur violence, rejetant le blâme sur la victime.

“Je comprends de sa déclaration qu’il croit que ses deux agressions physiques de la victime étaient au moins en partie de sa faute. Ce n’est pas du remords, et nous ne voulons certainement pas d’un système judiciaire qui valide ce type de logique sexiste”, a-t-elle ajouté. dit dans un courriel.

Mais Hrymak a également noté que les libérations conditionnelles sont courantes dans les cas où l’agresseur plaide coupable et n’a pas de casier judiciaire.

L’attaquant affirme que “toutes mes accusations ont été abandonnées”

Rahmany, qui s’est autrefois présenté comme “le chiropraticien rapeur”, a démissionné de sa licence de chiropratique l’année dernière alors que l’enquête policière était en cours.

Selon son site Web, il coache désormais “des personnes coincées dans des relations toxiques”. Contrairement aux chiropraticiens, les coachs de vie ne sont pas réglementés en Colombie-Britannique, il n’a donc plus de collège professionnel pour envisager des mesures disciplinaires.

Il a refusé une interview pour cette histoire, disant que ce ne serait pas approprié alors que lui et Kroetsch sont impliqués dans une procédure devant le tribunal de la famille. Il a cependant abordé la procédure pénale dans des messages sur les réseaux sociaux, affirmant, à tort, que “toutes mes charges ont été abandonnées aujourd’hui”.

Il a formulé ses plaidoyers de culpabilité comme “[taking] propriété pour ma part dans une dynamique Trauma Bond dont à ce jour, j’essaie toujours de me libérer.”

Selon la transcription du tribunal, la première agression dont Rahmany a plaidé coupable s’est produite le 15 juin 2017, lorsqu’il a poussé Kroetsch à deux mains, la faisant tomber et se cognant la tête contre un meuble.

La seconde a eu lieu le 11 mars 2018, lorsqu’il a attrapé Kroetsch, l’a jetée au sol et l’a frappée sur le côté de la tête.

Nima Rahmany a renoncé à son inscription en tant que chiropraticien en 2021 alors qu’il faisait l’objet d’une enquête policière liée à la violence domestique. Il s’appelait lui-même le “chiropracteur rapeur”, mais propose désormais un coaching de vie et de relations. (Nima Rahmany/Facebook)

Dans une déclaration d’impact de la victime enregistrée en larmes jouée pour le tribunal qui a maintenant été rendue publiqueKroetsch a décrit les effets durables des attaques, y compris le trouble de stress post-traumatique complexe, les pensées suicidaires, l’insomnie et une incapacité à effectuer des tâches de base comme la lessive et la conduite.

“Je ne me reconnais plus ou ne me connais plus ni la vie que je vis maintenant et je ne suis pas convaincu que je retrouverai un jour ma vie ou moi”, a déclaré Kroetsch au tribunal.

Cependant, parce que l’accusation de voies de fait causant des lésions corporelles de Rahmany a été suspendue, Kroetsch a déclaré qu’elle ne pouvait pas parler au juge de la lésion cérébrale qu’elle avait subie à la suite des attaques, une circonstance qui l’a rendue “furieuse”.

“Pas de mauvaises choses”

Kroetsch a déclaré avoir rencontré Rahmany grâce à leur admiration mutuelle pour John Demartini, un orateur public américain présenté dans le film d’auto-assistance Le secretqui épouse la théorie pseudoscientifique selon laquelle la pensée positive attire les choses positives.

Demartini enseigne que même les actions et les événements les plus négatifs ont une part égale d’avantages et d’inconvénients.

“On nous apprend qu’il n’y a pas de mauvaises choses”, a déclaré Kroetsch. “Il n’y a aucune exception à la règle, qu’il s’agisse d’un orteil cassé ou d’un viol.”

Depuis, elle a laissé ce monde derrière elle, mais au cours de leur relation d’environ quatre ans, Kroetsch et Rahmany ont exploité une entreprise ensemble, enseignant aux clients la philosophie Demartini.

Elle a dit que lorsque la violence a commencé au début de la relation, ses croyances lui ont appris qu’elle attirait les abus d’une manière ou d’une autre. Après chaque agression, elle et Rahmany “faisaient le travail” pour déterminer pourquoi cela s’était produit et comment ils pouvaient être reconnaissants, a-t-elle déclaré.

Ce n’est qu’après avoir mentionné les agressions à une amie extérieure à la sous-culture et entendu sa réaction choquée que Kroetsch a décidé d’aller voir la police.

L’audience du tribunal a été “déchirante”, dit la victime

Rahmany a plaidé coupable avant le procès, de sorte que l’audience de détermination de la peine était la seule véritable chance pour Kroetsch d’entendre les agressions abordées devant le tribunal.

Elle a participé à l’audience par vidéo et a déclaré qu’elle attendait que le juge demande à Rahmany comment il avait assumé la responsabilité de ses actes ou tenté de dédommager sa victime, mais cela ne s’est jamais produit.

“C’était déchirant, en fait”, a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait agressé Kroetsch, Rahmany a répondu que c’était à cause d’une “honte toxique” et qu’elle avait déclenché sa “blessure d’enfance” en déclenchant des disputes.

“Elle m’a déclenché en disant que d’autres personnes parlaient de toi. Et mon plus grand déclencheur a été, oh, qu’est-ce que les gens vont penser de moi ? C’était cette petite danse toxique que nous jouions tous les deux, un peu comme Johnny Depp et Amber Heard , très similaire”, a-t-il déclaré, selon la transcription.

La juge Ellen Gordon a répondu: “D’accord, je comprends.”

Plus tôt dans l’audience, Gordon a noté que Rahmany avait assisté à des séances de gestion de la colère en avril et mai 2018, qu’elle a décrites comme “remarquables” et un signe de sa détresse face à ses actions.

Gordon n’a pas mentionné que Rahmany avait également été accusé d’avoir agressé Kroetsch après avoir terminé la gestion de la colère, en décembre 2018. Cette accusation a été suspendue en raison de son accord de plaidoyer.

Gordon a également fait l’éloge de la formation de Rahmany et de sa famille, les décrivant comme d’anciens réfugiés qui “semblent certainement aimer le Canada” et notant qu’ils appartiennent à la religion bahá’íe, qu’elle a qualifiée de “foi de paix”.

MacDougall, de Battered Women’s Support Services, a déclaré qu’elle avait été frappée par le nombre d’hypothèses que le juge avait faites sur le caractère de Rahmany en fonction de sa famille et de son éducation.

“Ces hypothèses sont alors devenues des raisons qui ont formé la base … pour donner une peine très, très réduite”, a déclaré MacDougall.

Kroetsch dit que passer par le système de justice pénale pour son cas de violence domestique n’a fait que retarder sa guérison. (Soumis par Amanda Kroetsch)

Kroetsch a écrit au procureur de la Couronne pour demander un appel de la peine, mais sa demande a été rejetée.

Le résultat l’a amenée à se demander s’il valait la peine de signaler les agressions.

Elle a dit qu’elle croyait qu’il était important de déposer des rapports de police pour contribuer à des statistiques précises sur la violence domestique, mais elle ne sait pas si elle conseillerait à quiconque dans sa situation de faire de même.

“Participer au système de justice pénale et faire ce que je pensais être la bonne chose a retardé ma guérison de plusieurs années”, a-t-elle déclaré.

“Si votre objectif principal est de vous remettre sur pied, c’est une perte de temps totale. Pas seulement une perte de temps, c’est en fait dommageable.”