La victime d’une fusillade au Colorado “voulait sauver la famille que j’ai trouvée”

COLORADO SPRINGS, Colorado (AP) – Un membre de la marine américaine qui a été blessé alors qu’il aidait à prévenir d’autres dommages lors d’une fusillade dans une boîte de nuit gay du Colorado le week-end dernier a déclaré dimanche qu’il “voulait simplement sauver la famille que j’ai trouvée”.

Le maître de 2e classe Thomas James a fait ses premiers commentaires publics sur la fusillade dans une déclaration publiée par l’hôpital Centura Penrose à Colorado Springs, où James se remet de blessures non divulguées subies lors de l’attaque.

Le chef de la police de Colorado Springs, Adrian Vasquez, a déclaré que James était l’un des deux hommes qui ont aidé à arrêter le tireur qui est entré dans le Club Q tard le 19 novembre avec plusieurs armes à feu, dont un fusil semi-automatique, et a tué cinq personnes. Au moins 17 autres personnes ont été blessées lorsque la fête d’anniversaire d’une drag queen s’est transformée en massacre.

James aurait poussé un fusil hors de portée du tireur tandis que le vétéran de l’armée Rich Fierro a frappé à plusieurs reprises le tireur avec une arme de poing que le tireur avait apportée dans le bar, ont déclaré des responsables.

“Si j’avais le choix, je protégerais tout le monde que je pourrais des actes de haine absurdes dans le monde, mais je ne suis qu’une seule personne”, a déclaré James dans un communiqué. “Heureusement, nous sommes une famille et la famille prend soin les unes des autres.”

Les clients du Club Q ont déclaré que le bar leur offrait une communauté où ils se sentaient célébrés, mais que la fusillade avait ébranlé leur sentiment de sécurité.

Le suspect de la fusillade – Anderson Lee Aldrich, 22 ans – a été visiblement blessé lors de sa première comparution devant le tribunal mercredi. Il a été condamné à une détention sans caution. Aucune accusation formelle n’a été déposée et Aldrich n’a pas parlé de la fusillade.

“Je veux soutenir tous ceux qui ont connu la douleur et la perte qui ont été trop courantes ces dernières années”, a déclaré James. “Mes pensées vont à ceux que nous avons perdus le 19 novembre et à ceux qui se remettent encore de leurs blessures.”

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, le premier homme ouvertement gay élu gouverneur aux États-Unis, est apparu dans deux émissions télévisées du dimanche matin en disant qu’il soutiendrait l’augmentation des exigences de licence pour les armes semi-automatiques, l’amélioration des services de santé mentale et une meilleure utilisation des lois du drapeau rouge qui autorisent les tribunaux retirer les armes des personnes en crise de santé mentale et qui peuvent constituer un danger pour elles-mêmes et pour les autres. Il a également exhorté à atténuer la rhétorique politique anti-LGBTQ.

“Nous savons que lorsque les gens disent des choses incendiaires, quelqu’un qui n’est pas bien équilibré peut entendre ces choses et penser que ce qu’il fait est héroïque alors qu’il s’agit en fait d’un crime horrible qui tue des innocents”, a déclaré Polis sur “Meet” sur NBC. la presse.’

James a terminé la déclaration en exhortant les jeunes membres de la communauté LGBTQ à être courageux.

« Votre famille est là-bas. Vous êtes aimé et apprécié », a déclaré James. “Alors, quand vous sortez du placard, sortez en vous balançant.”

Cette histoire a été corrigée pour corriger une citation de James dans laquelle il disait : « Mes pensées vont à ceux que nous avons perdus le 19 novembre », et non « Mes pensées vont à ceux qui ont perdu le 19 novembre ».

The Associated Press