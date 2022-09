UNE TOURISTE a été mordue par un requin après avoir ignoré les peurs de son petit-fils.

Karren Sites, 55 ans, de Pittsburgh, en Pennsylvanie, visitait Myrtle Beach en Caroline du Sud lorsqu’elle est allée à la plage avec son mari et ses petits-enfants.

Les sites Karren ont survécu à une attaque de requin d’horreur Crédit : Facebook/karren.sites

Elle baissa les yeux pour voir l’animal suspendu à son bras

Ils s’étaient rendus à la station balnéaire populaire à la mi-août, dans l’espoir de profiter du soleil de la fin de l’été.

Mais juste un jour après leur arrivée, leurs vacances se sont transformées en cauchemar lorsque Karren a été abattu par un requin alors qu’il pagayait dans la mer.

Karren a déclaré à The Independent que ses petits-enfants n’arrêtaient pas de demander s’il y avait des requins dans la mer.

“Et j’ai dit:” Oh, n’ayez pas peur. Il est si rare que quelqu’un se fasse mordre par un requin “”, a-t-elle expliqué.

Quelques instants plus tard, son petit-fils de huit ans, Britan, a regardé avec horreur un requin sauter hors de l’eau et planter ses dents dans le bras de Karren.

“J’ai ressenti une sorte de douleur aiguë et intense au bras droit”, a-t-elle déclaré. “Et ma première pensée a été:” C’est tout sauf un requin “.”

Au début, elle a pensé qu’elle avait dû être piquée par une méduse.

Cependant, stupéfait, Karren a déclaré: “J’ai baissé les yeux et il y avait un requin attaché à mon bras.”

Elle a dit que finalement le requin a lâché sa chair et qu’elle a pu regagner le rivage.

Sous le choc, elle baissa les yeux sur les dommages à son bras, tandis que des touristes horrifiés se précipitaient pour sortir de l’eau.

Heureusement, un travailleur des urgences qui se trouvait en vacances sur la même plage s’est précipité pour aider Karren, se lavant le bras avec de l’eau en bouteille avant d’être transporté à l’hôpital.

Remarquablement, à part les dommages à son annulaire, elle a pu échapper à toute blessure durable et a obtenu son congé de l’hôpital un jour plus tard.

Cependant, elle a été avertie que son bras pourrait ne pas fonctionner à nouveau pleinement en raison de lésions tendineuses et nerveuses.

Karren a déclaré que son petit-fils avait été “traumatisé” par ce qui s’était passé alors qu’il voyait tout se dérouler.

La famille a décidé de rester à Myrtle Beach pour la semaine et a même visité à nouveau la même plage – bien que ses petits-enfants, sans surprise, ne veuillent plus retourner dans la mer.

Son expérience terrifiante survient au milieu d’une recrudescence des rapports d’attaques similaires aux États-Unis.

L’incident de Karren n’était qu’une des deux attaques de requins en une journée à Myrtle Beach.

Cette année, environ 36 attaques de requins ont été signalées aux États-Unis et 65 dans le monde, selon le site Web Tracking Sharks.

Parmi ceux-ci, 20 incidents ont eu lieu en Floride, six à New York, cinq en Caroline du Sud et un en Californie et à Hawaï.

En juillet, CNN a rapporté que des mers plus chaudes et des efforts de conservation pourraient entraîner une augmentation des attaques de requins sur les plages de New York, bien plus au nord que là où les animaux ont été repérés dans le passé.

“Le pays est plus chaud qu’il ne l’a jamais été”, a déclaré Christopher Lowe, directeur du Shark Lab de la California State University.

“Et cela va conduire plus de gens à l’eau que jamais auparavant, ce qui augmente simplement la probabilité que quelqu’un se fasse mordre accidentellement.”

Cela survient alors qu’une autre femme de Pennsylvanie a été tuée dans une attaque mortelle de requin aux Bahamas.

Caroline DiPlacido, 58 ans, du canton de Millcreek, en Pennsylvanie, a été tuée par le requin mardi dernier alors qu’elle passait ses vacances en famille à Nassau.

DiPlacido s’est rendu aux Bahamas sur le navire de croisière Royal Caribbean Harmony of the Seas, qui a quitté la Floride le 4 septembre.

Elle profitait d’une excursion de plongée en apnée indépendante avec sa fille, son fils et son mari lorsque le requin taureau l’a attaquée.

La mère est décédée des suites de ses blessures à la suite de l’attaque brutale malgré son transport d’urgence à l’hôpital.

Jeff Moulton, propriétaire de Seas The Day Bahamas, a déclaré à Your Erie News que Caroline se tenait dans environ un mètre d’eau lorsqu’elle a été attaquée.