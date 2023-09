La victime d’un homicide à Winnipeg était recherchée par les autorités indiennes

Un homme tué dans la zone industrielle d’Inkster, à Winnipeg, plus tôt cette semaine, était recherché par les autorités indiennes, selon un organisme d’application de la loi spécialisé dans la lutte contre le terrorisme dans ce pays.

Les policiers ont été appelés mercredi vers 10 heures dans une maison de Hazelton Drive, dans le nord-ouest de Winnipeg, et ont trouvé un homme mort à l’intérieur, a annoncé la police jeudi.

Ils ont ensuite identifié l’homme comme étant Sukhdool Singh Gill, 39 ans, et ont déclaré que sa famille avait été informée.

La police de l’État indien du Pendjab a déclaré à CBC News que Gill était un citoyen indien et avait été accusé de plusieurs crimes en Inde.

« D’après nos dossiers, il y a 18 accusations portées contre lui », a déclaré J Elanchezhian, surintendant principal de la police du district de Moga, dans l’État du Pendjab, à la chaîne CBC en Inde. L’interview a été traduite de l’hindi vers l’anglais.

Les archives judiciaires montrent que neuf des cas sont « non arrêtés » et « sous enquête ou en cours de procès ». Cinq autres cas ont été acquittés, une affaire a été annulée et une condamnation a été prononcée.

Gill, également connue sous le nom de Sukha Duneke, figurait sur une liste de personnes recherchées publiée via la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter) cette semaine par l’Agence nationale d’enquête indienne, une agence d’application de la loi spécialisée dans la lutte contre le terrorisme.

Sukhdool Singh Gill figurait sur une liste de personnes recherchées publiée sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, le 21 septembre 2023. (NIA Inde/X)

Elanchezhian a confirmé que l’homme tué à Winnipeg était le même homme qui figurait sur la liste des personnes recherchées.

Les détectives de Winnipeg ne révèlent pas comment Gill a été tué et disent qu’une autopsie est en cours. Aucune arrestation n’a été effectuée à la suite de sa mort.

CBC News a parlé à une personne dans le secteur où Gill a été tué, qui a déclaré avoir entendu 11 coups de feu mercredi matin, juste avant que la police ne découvre le corps de l’homme.

« Un criminel, pas un terroriste » : police

La liste des personnes recherchées sur laquelle le nom de Gill figurait comprenait un total de 43 personnes, selon la NIA, associées à des « réseaux de gangsters terroristes ».

Elanchezhian a décrit Gill comme « un criminel, pas un terroriste », mais a déclaré qu’il « pourrait être lié à certaines activités de gangsters ou à un gangster associé ».

Le commissaire principal de la police a déclaré que Gill était un citoyen indien qui avait quitté le pays en 2017, prétendument avec un passeport obtenu illégalement.

Gulneet Singh Khurana, ancien surintendant principal de la police de la ville de Moga, au Pendjab, a déclaré à CBC qu’il avait enquêté sur l’affaire du passeport.

« Sukhdool Singh Gill est au Canada depuis un certain temps maintenant », a déclaré Khurana dans une interview en hindi.

Selon un document de la police du district de Moga déposé auprès d’un tribunal indien, l’affaire présumée du passeport remonte à septembre 2017, mais le rapport n’a été déposé que le 24 juin 2022.

Le rapport allègue que Gill « a réussi illégalement… à obtenir un passeport indien… en raison de la négligence des policiers dans leur rapport sur les antécédents criminels de Sukhdool Singh Gill ».

Deux responsables de la police indienne sont également accusés dans cette affaire, indique le rapport.

Relations tendues entre le Canada et l’Inde

La mort de Gill survient dans un contexte de tensions diplomatiques accrues entre le Canada et l’Inde suite au meurtre du militant sikh Hardeep Singh Nijjar devant un temple à Surrey, en Colombie-Britannique, le 18 juin.

Nijjar était recherché par l’Inde depuis des années et accusé par le gouvernement indien de diriger un groupe séparatiste militant.

Plus tôt cette semaine, le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il existait des « renseignements crédibles » liant des agents du gouvernement indien au meurtre de Nijjar.

Le gouvernement indien a alors qualifié le Canada de « refuge » pour les terroristes, les extrémistes et les activités anti-indiennes.

Jeudi, le centre de demande de visa indien au Canada, BLS International Services Canada, a suspendu ses services de visa jusqu’à nouvel ordre. L’agence possède des emplacements physiques partout au pays, y compris à Winnipeg.

Affaires mondiales Canada n’a fait aucun commentaire sur la mort de Gill.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a également refusé de commenter, invoquant la confidentialité lorsque CBC a posé des questions à son sujet.

Une camionnette médico-légale était garée devant une maison sur Hazelton Drive jeudi. La police a déclaré que Gill avait été retrouvé mort dans une maison de cette rue mercredi matin. (Trevor Brine/CBC)

La GRC et le Service canadien du renseignement de sécurité ont transmis les questions de CBC à la police de Winnipeg.

Gill n’avait aucun casier judiciaire au Manitoba, selon une recherche dans les dossiers provinciaux et de la Cour du Banc du Roi.