LA victime d’un détournement de voiture traînée et tuée lors d’une poursuite policière

LOS ANGELES (AP) – Une victime de détournement de voiture est décédée après avoir été traînée avec le véhicule qui aurait été conduit par un suspect d’homicide qui s’enfuyait jeudi, a annoncé le département de police de Los Angeles.

Des détectives de la division des gangs et des stupéfiants du département effectuaient une surveillance sur la 7e avenue vers 17 heures jeudi et ont repéré un suspect de meurtre monter dans une voiture avec une autre personne, a indiqué un message Twitter du LAPD.

Les détectives ont tenté d’effectuer un contrôle routier et une poursuite s’est ensuivie. Au cours de la poursuite, la voiture s’est écrasée et le suspect de l’homicide est sorti du côté passager et a détourné un véhicule à proximité, a indiqué la police.

“Le suspect du meurtre s’est éloigné de Florence Avenue et Haas Avenue, traînant la victime du détournement de voiture”, a déclaré le LAPD sur Twitter.

Le conducteur de la voiture volée s’est empêtré dans le véhicule et a été traîné sur près d’un mile alors que le suspect tentait de s’échapper, a rapporté KABC-TV.

La victime du détournement de voiture a été déclarée morte sur les lieux, a indiqué la police.

Le véhicule s’est renversé sur les avenues Florence et Prairie à Inglewood, mais le suspect n’a pas voulu sortir de la voiture, ce qui a entraîné une confrontation avec la police.

« SWAT et K9 étaient sur les lieux et ont négocié avec le suspect du meurtre pour sortir du véhicule pendant deux heures. Le suspect du meurtre a finalement été placé en garde à vue sans incident », a indiqué la police.

Les noms de la victime et du suspect n’étaient pas disponibles dans l’immédiat.

The Associated Press