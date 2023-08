La victime d’un coup de couteau dans la discothèque de Clapham rompt son silence quelques heures après qu’une « attaque homophobe » a vu deux personnes transportées d’urgence à l’hôpital

L’UNE des victimes de l’attaque au couteau de la discothèque Clapham a rompu son silence – après qu’une attaque homophobe présumée a vu deux personnes transportées d’urgence à l’hôpital.

Deux hommes ont été agressés devant un bar gay de Clapham High Street vers 22h15 dimanche.

La victime Aniello a dit qu’il avait « tellement de chance » Crédit : Instagram

Une des victimes s’est exprimée

Ils ont été soignés à l’hôpital à la suite de l’attaque à l’extérieur des Deux Brasseurs, mais ont depuis obtenu leur congé.

Maintenant, l’une des victimes, nommée Aniello, s’est exprimée pour la première fois sur Instagram.

Il a dit: « Je ne savais pas si je devais vraiment dire quelque chose, mais je suppose que c’est juste.

« Je ne me suis pas senti triste, ni en colère, ni confus.

« On m’a laissé tellement de questions – de penser à ce qui peut conduire à changer l’esprit d’une personne au point qu’elle puisse sentir qu’il est acceptable d’attaquer n’importe qui.

« Quelles que soient leurs raisons – et comment nous changeons cela.

« Ce qui m’a renforcé aujourd’hui plus que jamais, c’est que je n’ai jamais pu et n’ai jamais été plus fier, plus heureux ou plus réconforté par la communauté.

« J’ai la chance d’avoir comme famille LGBTQ+ !

« Je ne le changerais jamais pour le monde. J’ai tellement de chance d’avoir toute ma famille et mes amis qui ont tendu la main juste pour me surveiller aujourd’hui.

« Je vous aime tous – vous tous. »

The Brewers se décrit comme un « bar cabaret gay friendly et un club de danse le week-end ».

La police métropolitaine recherche le suspect derrière le double coup de couteau qu’elle traite d’attaque homophobe.

Julia Smith, 26 ans, qui habite près des Deux Brasseurs, a déclaré : « Nous étions sur le point d’aller nous coucher, j’habite juste au-dessus.

« Je n’ai pas vu les coups de couteau juste les conséquences. J’ai juste pensé à ce qui se passe.

« La route était barricadée et il y avait trois ambulances, beaucoup de véhicules de police, puis ce matin tout était parti.

« J’ai entendu un policier parler sur sa radio en disant que deux personnes avaient été poignardées. C’était évidemment terrifiant.

« Le fait que ce soit étiqueté comme une attaque homophobe, ce n’est pas OK.

« Je suis allé plusieurs fois au bar, c’est un lieu génial, la sécurité est excellente aussi.

« C’est vivant, brillant, chaque dimanche est particulièrement chargé, il y a des gens qui s’amusent bien.

« Le fait que quelqu’un soit venu et ait fait une chose aussi dégoûtante est vraiment très alarmant. »

L’interprète de drag Mary Mac, qui était aux Two Brewers dimanche, a déclaré sur X, anciennement Twitter: « C’est choquant et dégoûtant qu’en 2023, cela devienne effroyablement plus fréquent.

« L’équipe de The Two Brewers a été incroyable pour gérer cela et nous garder à l’intérieur de la salle en toute sécurité, heureuse que les victimes aient été libérées et espèrent qu’elles sont maintenant avec leurs proches pour les aider. »

ATTAQUE D’HORREUR

Un porte-parole du pub Two Brewers a déclaré que la sécurité avait été renforcée à la suite de l’attaque au couteau.

Ils ont déclaré: « Nous soutenons pleinement la police dans son enquête concernant cette attaque non provoquée et nos pensées vont aux victimes et à leurs familles.

« Nous tenons à rassurer la communauté LGBTQIA+ que la sûreté et la sécurité de nos clients restent notre priorité numéro un, notre CCTV a été remis à la police et des mesures de sécurité renforcées ont maintenant été mises en place. »

L’inspecteur-détective Gary Castle a déclaré: « Nous sommes parfaitement conscients du choc que cette attaque causera aux membres de la communauté LGBT +.

« Et tiens à rassurer les gens qu’une enquête urgente est en cours pour localiser le responsable. »

Toute personne ayant des informations peut appeler la police au 101 ou tweeter @MetCC et citer CAD 7198/13Aug.

Pour rester anonyme, contactez Crimestoppers au 0800 555 111 ou en ligne.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré: « L’incident de Clapham High Street dimanche soir était odieux.

« C’est un immense soulagement que les victimes de cette effroyable attaque soient sorties de l’hôpital, et mes pensées restent avec elles et leurs proches.

« J’ai toujours été clair sur le fait qu’il n’y a pas de place pour la haine à Londres. Je soutiens les Londoniens LGBTQI+ et je ferai tout mon possible pour mettre fin aux crimes de haine dans la capitale.