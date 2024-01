La victime d’un accident de montgolfière a envoyé un texto à sa petite amie : “Je t’aime, au revoir”

Nouvelles





L’un des quatre passagers d’une montgolfière tués lors de son crash en Arizona avait envoyé un texto à sa petite amie pour lui dire : « Je t’aime, au revoir » – ce qu’elle n’a vu qu’après avoir atterri en parachute depuis le ballon, inconsciente de son sort tragique.

Chayton Wiescholek, 28 ans, d’Union City, Michigan, était l’une des 13 personnes à bord du ballon dimanche – avec sa petite amie, Kinsey Taylor, parmi les huit parachutistes qui ont sauté avant le moindre signe de problème. Fox 17 signalé.

Taylor n’a réalisé que quelque chose s’était passé lorsqu’elle a atterri et a vu le message déchirant, ont révélé les parents de Wiescholek.

« Elle a regardé son téléphone et a reçu un message de mon fils. Il disait : « Je t’aime ». Il savait qu’il allait mourir”, a déclaré sa mère Rhonda Wiescholek à Fox 17.

« Chayton a envoyé un texto à Kinsey en descendant et lui a dit que ça ne va pas être bon, ‘Je t’aime, au revoir’, et a signé. Ses dernières pensées étaient donc avec sa petite amie », a déclaré le père de Wiescholek, Gary, au média.

La petite amie paniquée a immédiatement essayé d’appeler son copain après son atterrissage en toute sécurité.

“Quelqu’un d’autre a répondu à son téléphone et lui a dit : ‘Ce n’est pas bien, tu dois être là maintenant'”, papa Gary dit à KTVU de son fils, qui avait dit à ses parents qu’il envisageait d’épouser Taylor.

“Elle a enlevé son harnais de parachute et elle a couru trois kilomètres pour l’atteindre et les autorités ne l’ont pas laissée s’approcher de lui.”

Le ballon s’était écrasé vers 7h50 dimanche dans une zone désertique d’Eloy, une petite ville située à environ 65 miles au nord-ouest de Phoenix, connue comme “la capitale mondiale du parachutisme”.

Quatre personnes ont été tuées et une grièvement blessée dimanche dans le crash d’une montgolfière en Arizona, a indiqué la police. KTVU

Outre Wiescholek, Kaitlynn Bartrom, 28 ans, d’Andrews, Indiana ; Atahan Kiliccote, 24 ans, de Cupertino, Californie ; et le pilote Cornelius Van Der Walt, 37 ans, d’Eloy et originaire de Namibie, est mort dans la catastrophe.

Valérie Stutterheim, 23 ans, de Scottsdale, a survécu mais reste hospitalisée.

Rhonda Wiescholek a pris le premier vol à destination de l’Arizona lorsqu’elle a entendu parler de la tragédie, a-t-elle déclaré.

Chayton Wiescholek envisageait d’épouser Kinsey Taylor. Facebook / Chayton Wiescholek

Taylor avait sauté du ballon en parachute avant le tragique accident. Facebook / Chayton Wiescholek

« Je reste ici jusqu’à ce que je puisse ramener mon fils à la maison. Je ne pars pas sans lui. » elle a dit à la famille d’Arizona.

Elle a déclaré que son fils vivait avec Taylor et leurs chats à Union City, dans le Michigan, à environ deux heures à l’ouest de Détroit. Ils étaient en vacances en Arizona au moment de l’accident.

« Vous ne pouvez pas dire grand-chose de plus. Tu es juste brisée », a déclaré la mère au cœur brisé au média. “Il était juste dans le ballon pour être avec elle et tous les parachutistes ont sauté du ballon et puis quelque chose s’est mal passé et nous ne savons toujours pas quoi.”

Les « dernières pensées de Chayton allaient à sa petite amie », selon son père. Facebook / Chayton Wiescholek

​Au milieu du chagrin, Rhonda Wiescholek trouve un peu de paix.

« Sachant qu’il était heureux, oui. Parce que c’est tout ce que j’ai toujours demandé à mes enfants, c’est que je veux que tu sois heureux et il était heureux avec elle. Donc, je sais qu’il était heureux », a-t-elle déclaré à la famille d’Arizona.

Dans une page GoFundMe, la famille a déclaré qu’elle «veut continuer à se souvenir de Chayton, comme la vie de la fête, le chercheur d’aventure et la solide voix de la raison.»

“Pour la plupart, lorsque nous nous asseyons et évoquons nos plus beaux souvenirs avec Chayton, nous sourions parce que c’est ce qu’il a fait, il a tout allumé et tout le monde a été avec lui”, ont-ils ajouté.

Kaitlynn « Katie » Bartrom, 28 ans, le pilote Cornelius Van Der Walt, 37 ans, et Atahan Kiliccote, 24 ans, ont également été tués dans l’accident.

Les parachutistes Tanya Toliver et David Boone ont déclaré qu’ils étaient à bord du ballon condamné du pilote Van Der Walt.

“Ce ballon a été le premier ballon sur lequel j’ai fait mon premier vol en montgolfière et mon premier saut en parachute et nous avons sauté sur ce ballon tellement de fois”, Toliver a dit à ABC 15.

« Cela m’a frappé comme un choc. Tout simplement parce que, vous savez, Cornelius est toujours très prudent. Il est très, très conscient de ce qu’il fait. Il le fait depuis très, très longtemps et il ne fait que s’améliorer avec le temps”, a déclaré Boone au média.

« C’était juste un excellent pilote de ballon. Ce n’est pas comme s’il n’était pas habitué à larguer des parachutistes. Il y a certainement [a] manière différente de le faire. Donc il savait ce qu’il faisait », a-t-il ajouté.

Des responsables du National Transportation Safety Board ont déclaré que le ballon s’était écrasé suite à un problème non précisé avec son enveloppe, selon ABC 15.

L’agence a noté qu’aucun problème mécanique n’avait été constaté lors de ses premiers examens du ballon, et que tout semblait intact sur la nacelle.

L’accident reste sous investigation.











