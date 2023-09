La victime d’un accident de bus à New York, « Grandma Bea », était une enseignante à la retraite et une bénévole du camp de musique

L’une des deux personnes tuées jeudi dans un accident de bus à New York était une enseignante à la retraite qui a continué à faire du bénévolat comme chaperon dans un camp de musique 17 ans après sa retraite.

Beatrice Ferrari, 77 ans, est décédée dans l’accident survenu à Wawayanda, à environ 75 milles au nord-ouest de New York.

Le bus transportait 40 étudiants et quatre adultes du district scolaire de Farmingdale à Long Island vers un camp de musique en Pennsylvanie lorsqu’il est tombé dans un ravin de 50 pieds, selon des responsables de l’État de New York. La directrice du groupe, Gina Pellettiere, 43 ans, a également été tuée dans l’accident et cinq étudiants ont été grièvement blessés.

Même si Ferrari était à la retraite depuis 17 ans, elle a continué à donner de son temps au groupe parce qu’elle aimait être avec les étudiants, a déclaré sa fille, Angela Ferrari-Aldieri. Elle était une agente de liaison avec les enseignants qui travaillait en étroite collaboration avec les parents et les élèves.

« Elle est partie seule parce qu’elle s’en souciait vraiment », a déclaré Ferrari-Aldieri à NBC News jeudi soir, quelques heures seulement après l’accident.

Ferrari-Aldieri était déjà au camp du groupe en Pennsylvanie, où elle se portait volontaire comme chaperon principale jeudi, lorsqu’elle a appris que le bus charter du groupe avait eu un accident.

« Pour être tout à fait honnête, je n’y croyais vraiment pas », a déclaré Ferrari-Aldieri. « Je me suis dit : ‘Non, ça ne peut pas être.' »

Ferrari-Aldieri s’est rendue à l’hôpital où sa mère a été transportée depuis le lieu de l’accident et a été informée qu’elle était décédée.

« Je pense toujours que ce n’est pas réel, pour être vraiment honnête, que c’est complètement surréaliste », a-t-elle déclaré.

Ferrari a eu un impact profond sur la communauté de Farmingdale en tant qu’enseignant pendant 32 ans au lycée. Elle était affectueusement connue sous le nom de « Grand-mère Bea » et a fait du bénévolat au camp musical de l’école pendant 31 ans, y compris pendant ses 17 années de retraite.

Elle a enseigné dans un cours d’études mondiales de 10e année qui se trouvait en face de la salle de musique et a commencé à faire du bénévolat comme chaperon après le départ à la retraite d’un autre enseignant. Ferrari a continué son rôle de chaperon lorsque Pellettiere, le directeur du groupe et deuxième victime de l’accident, a rejoint le lycée.

« Et ma mère était très spéciale dans le sens où elle aimait toujours être un mentor pour les nouveaux enseignants qui rejoignaient son école, et elle et Gina ont développé une amitié rien qu’en étant de l’autre côté du couloir », a déclaré Ferrari-Aldieri. « Et Gina a dit que nous devions garder cette tradition, que vous deviez continuer à venir au camp de musique. »

Pellettiere et Ferrari ont fréquenté ensemble le camp musical du lycée pendant 19 ans. L’année prochaine aurait été la dernière année de bénévolat de Ferrari au camp, a déclaré sa fille.

« Je suis ici ce soir pour honorer ma mère et pour dire à tout le monde : ‘Hé, si vous avez un souvenir de ma mère, je veux que vous le gardiez’, parce que c’est ce qu’elle voudrait », a déclaré Ferrari-Aldieri. « Elle voudrait que vous vous souveniez de quelque chose d’amusant qu’elle a fait ou de la façon dont elle vous a aidé. Et honnêtement, c’est la chose la plus puissante que je puisse dire, je veux juste que les gens – si vous connaissiez ma mère – se souviennent bien d’elle. «