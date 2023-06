La victime d’Ump Show est le manager des Blue Jays

Le spectacle ump est de retour, cette fois avec le manager des Blue Jays, John Schneider, qui se fait virer pour avoir été en désaccord avec un appel à la grève.

Nous te connaissions à peineJohn Schneider.

Le match Blue Jays contre Mets de samedi a été aussi serré que jamais, chaque appel ayant apparemment un impact énorme sur le résultat lui-même – finalement, assez ironiquement, une victoire de Toronto grâce en partie à Buck Showalter.

Cependant, avant que tout cela ne se produise, c’est John Schneider, le manager des Blue Jays, qui a été jeté pour gazouiller avec l’arbitre du marbre Charlie Ramos. Ramos, qui a été surpris par le micro chaud, a averti Schneider de fermer son piège. Cela n’a pas fonctionné et Ramos a agi rapidement.

Spectacle d’ump classique.

Prendre la critique n’est pas la force de la plupart des bleus – moins les joueurs sur le terrain dans ce jeu particulier, bien sûr. Schneider en avait assez sur ce terrain particulier contre Vladdy, qui était bas et à l’intérieur, mais a appelé une frappe en début de neuvième manche.

C’était la troisième fois que Schneider était expulsé et, franchement, il est difficile de discuter avec lui cette fois. Il n’y a pas de système de relecture en place pour revoir les balles et les frappes, donc Ramos était dans une position difficile et a dû rester ferme sur ce qui était autrement un appel horrible.

Les Blue Jays remportent toujours la victoire, sans John Schneider

Même sans Schneider, les Jays ont réussi à remporter la victoire grâce à une décision déroutante de son homologue, Buck Showalter, de lancer à Vladimir Guerrero Jr. dans une situation dangereuse.

« Cela n’a pas fonctionné, donc c’est quelque chose qui va être critiqué », Showalter a dit. « Si cela avait été le cas, nous aurions été dans une très bonne situation. »

Showalter a fait confiance à son personnel de lanceurs, et il est revenu le mordre. C’est souvent le cas dans une compétition serrée – le baseball est un jeu d’erreurs. Buck a fait le dernier.