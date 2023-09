La victime du festival Burning Man s’appelle Leon Reece, 32 ans, alors que des images satellite montrent un exode massif du désert après le chaos de la tempête

Un HOMME décédé au festival Burning Man après que des averses torrentielles ont transformé le désert en un dangereux bain de boue a été nommé.

Leon Reece, 32 ans, a été retrouvé inconscient sur le site du désert de Black Rock, dans le Nevada, après que les festivaliers se soient retrouvés bloqués dans des conditions extrêmes.

Crédit : Reuters

Crédit : Reuters

Crédit : Reuters

Plus de 70 000 fêtards ont été invités à conserver leur nourriture et leur eau alors que de fortes pluies ont frappé le camp et que l’accès au site a été interdit pendant le week-end.

Les flics ont déclaré que le festivalier de 32 ans avait été retrouvé mort vers 18 heures vendredi après que six pouces de pluie ont frappé la zone.

Les enquêteurs avaient précédemment déclaré que sa mort n’était pas liée à l’orage massif, mais la police a révélé hier soir que les conditions avaient ralenti les services d’urgence.

Au moment où ils atteignirent le camp du festival inondé, il avait été déclaré mort.

Les participants bloqués ont finalement été autorisés à quitter le site inondé après la levée de l’interdiction de circuler vers et depuis le camp lundi à 14 heures.

Les images satellite montrent un exode massif du camp gorgé d’eau alors que les organisateurs ont déclaré que « les conditions s’améliorent et les routes s’assèchent », tout en mettant en garde contre les déplacements à pied.

Le shérif local du comté de Pershing, Jerry Allen, a déclaré : « En raison des pluies inhabituelles qui se sont produites sur Playa, l’accès à la zone et les efforts d’enquête ont été retardés.

« À l’arrivée des adjoints du bureau du shérif du comté de Pershing, le médecin du Festival avait déjà déclaré le sujet masculin, identifié plus tard comme étant Leon Reece, un homme de 32 ans, décédé », rapporte le Reno Gazette Journal.

La police locale a déclaré avoir informé sa famille, mais n’a pas révélé d’où le jeune festivalier était venu à Black Rock City.

Lundi midi, environ 64 000 personnes étaient toujours bloquées sur le site, selon les responsables du festival.

Contrairement aux années précédentes, l’énorme tempête de pluie est considérée comme la pluviométrie la plus longue et la plus forte depuis le début du tristement célèbre festival il y a plus de 30 ans.

Les tentes ont été transformées en fosses de boue et les fêtards se sont retrouvés sans toilettes fonctionnelles car les camions ne pouvaient pas patauger dans la boue pour les vider.

Les supporters ont même été contraints d’utiliser des sacs en plastique comme chaussures de fortune ou de renoncer complètement à leurs chaussures pour marcher péniblement dans la boue épaisse.

Certaines personnes souffriraient d’hypothermie à cause de la baisse des températures et de la diminution des approvisionnements.

Crédit : Reuters

Crédit : EPA

Crédit : AFP

Une fêtarde, Christine Lee, a déclaré que les structures de fortune qu’elle et ses amis avaient construites dans la plaine désertique s’étaient effondrées.

« Nous ne sommes pas autorisés à sortir de la playa, les portes sont verrouillées », a-t-elle déclaré.

« Nous avons assez de thon pour une semaine, donc ça va. Toutes nos structures sont tombées. »

Trevor Hughes, un journaliste de USA Today, avait précédemment déclaré à la BBC : « Il y avait une personne garée à côté de moi qui a essayé de partir et elle a pris six pouces avant de renoncer à enfoncer ses roues dans la boue.

« [The ground] C’est essentiellement cette poussière alcaline qui, une fois sèche, est dure comme du béton, mais si vous recevez un peu de pluie, elle se transforme en un gâchis glissant et boueux.

« L’eau n’a nulle part où aller, elle ne peut pas s’infiltrer ni s’écouler. Elle reste donc là. »

Paul Reder, qui participe au festival depuis 22 ans, a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’il faille au moins deux jours pour que la zone s’assèche.

Bien qu’il ait déclaré qu’il était prêt à rester sur place, certains festivaliers sont partis à pied, parcourant huit kilomètres jusqu’à l’autoroute la plus proche pour rentrer chez eux.

Le chaos de Burning Man cette année a été comparé à celui du Fyre Fest – le festival de 2017 qui a laissé les participants bloqués aux Bahamas.

Les participants enthousiastes se sont vu promettre un « logement de luxe » qui s’est avéré être en réalité des tentes – et de nombreux musiciens ne se sont pas présentés.

Burning Man attire chaque année près de 80 000 artistes, musiciens et activistes.

Le site du festival est construit et démonté chaque année dans le désert de Black Rock juste pour l’événement gigantesque.

Les averses de cette année sont survenues vers la fin des neuf jours du festival, lorsque la plus grande foule est arrivée pour assister à l’incendie de l’effigie géante en bois.

Crédit : Reuters